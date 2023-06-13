https://crimea.ria.ru/20230613/v-krymu-na-tankovoy-direktrise-sostyazalis-snaypery-1129352562.html

В Крыму на танковой директрисе состязались снайперы

В Крыму на танковой директрисе состязались снайперы - РИА Новости Крым, 13.06.2023

В Крыму на танковой директрисе состязались снайперы

В Крыму прошли Всероссийские соревнования по стрельбе из снайперской винтовки "Меткий стрелок - 1600" и "Меткий стрелок - 3200". В них приняли участие 30 команд РИА Новости Крым, 13.06.2023

2023-06-13T17:05

2023-06-13T17:05

2023-06-13T18:02

крым

учения

армия и флот

общество

безопасность республики крым и севастополя

всероссийские соревнования снайперов "меткий стрелок"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым. В Крыму прошли Всероссийские соревнования по стрельбе из снайперской винтовки "Меткий стрелок - 1600" и "Меткий стрелок - 3200". В них приняли участие 30 команд из разных регионов России. Каждая группа состоит из стрелка и корректировщика, рассказал журналистам председатель Федерации практической стрельбы Леонид Любинецкий.В самом начале для журналистов провели инструктаж: поскольку 70% участников – кадровые военные, а остальные могут ими стать в любой момент, их лица снимать нельзя. Фамилии, номера винтовок и любого другого снаряжения тоже под запретом.В этом виде спорта стрельба ведется из снайперских винтовок среднего и крупного калибра с болтовой или ручной перезарядкой, объясняет Леонид Любинецкий. В первый день команды соревновались в стрельбе на дистанции до 1 600 метров: первая мишень была установлена на расстоянии километра, каждая последующая на сто метров дальше. Переходить к следующей мишени можно, поразив предыдущую. За попаданием следят сразу три судьи: двое – на командном пункте и один – на стрелковом рубеже.Такая система позволяет принимать правильное решение в спорных моментах. Попадание засчитывается, когда его подтверждает как главный судья с командного пункта, так и судья на рубеже. После этого звучит колокол – это сигнал команде, что можно переходить к следующей мишени. Если стрелок не поразил цель за установленное количество выстрелов – команда выбывает. На прохождение всей дистанции у спортсменов есть две попытки.Во второй день участники состязались в стрельбе на дистанции до 3 200 метров. Начинали с 1 400, и каждая последующая мишень устанавливалась дальше на 300 метров. В этом виде участвовало 11 команд: для стрельбы на такое расстояние требуется другое снаряжение и более высокий уровень мастерства.Что такое гонгиПознакомиться поближе с участниками удается не сразу: люди военные сразу молча натягивают балаклаву, гражданские тоже немногословны. Да и гражданскими их можно назвать условно: многие из них – отставники или служащие силовых структур. Поговорить соглашается участник из Симферополя, который представился как Сергей (имя изменено).- Замечательный полигон, очень грамотно расставлены гонги. Погодные условия достаточно интересные сегодня, гонги установлены немножко в другой зоне, чем та, где мы находимся. Поэтому здесь у нас одна ветровая ситуация, а в зоне расположения гонгов другая.- Что такое гонги?- Это мишени, по которым мы отрабатываем. Они разного размера. Гонг на километр круглый, в диаметре 30 см. Остальные в среднем где-то 40х40 сантиметров.- Какой тип винтовки вы используете для стрельбы?- Пропустим этот вопрос.- У вас есть боевой опыт?Сергей машет рукой: это тоже пропускаем.- Ну хорошо. Как вы сегодня отстрелялись? Какие мишени удалось поразить?- Мы зашли во все гонги, кроме крайнего. Но еще будет вторая попытка, мы и до крайнего тоже доберемся. Мы стараемся быть в лидерах. Крымская команда традиционно очень сильная в стрельбе, но и ребят из других регионов тоже нельзя недооценивать. Из Севастополя тоже очень сильная команда.- Что дают стрелкам подобные соревнования?- Это настрел, это опыт. И плюс еще командная работа, потому что 80 процентов успеха стрелка – это работа корректировщика. Без должной подготовки и профессионального корректировщика, можно сказать, это работа бесполезная.Корректировщик – это человек, который умеет "читать ветер", объясняют судьи. И не только это: в процессе наведения учитывается и атмосферное давление, и температура воздуха, и много других параметров. Участники шутят: главная мышца, которую нужно тренировать в этом виде спорта – мозг.Интервью с одним из участников соревнования читайте на РИА Новости Крым 14 июня.Читайте также на РИА Новости Крым:Фронтовые "феи": СВО глазами женщины в бронежилетеСтарая гвардия – фронту: удивительные истории помощи бойцам СВОГОРДИМСЯ. ВЕРИМ. ЖДЕМ.

https://crimea.ria.ru/20230613/sorevnovaniya-snayperov-v-krymu-kak-eto-bylo-1129351699.html

https://crimea.ria.ru/20230611/boets-s-pozyvnym-navodchik-mechtaet-o-dueli-s-btrom-protivnika-1129322205.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, учения, армия и флот, общество, безопасность республики крым и севастополя, всероссийские соревнования снайперов "меткий стрелок"