Старая гвардия – фронту: удивительные истории помощи бойцам СВО
Удивительные истории помощи бойцам в зоне СВО от бабушек и дедушек со всей России
08:41 15.04.2023 (обновлено: 09:36 15.04.2023)
© РИА Новости Крым . Анна ПетроваПенсионерка в Севастополе шьет пятиточечники бойцам
© РИА Новости Крым . Анна Петрова
СЕВАСТОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Конечно же, для помощи бойцами в зоне СВО Крым и Севастополь объединяюcя не только единомышленники преклонного возраста. Но поразительно, откуда именно у этих людей берутся силы, чтобы отдавать их кому-то еще, кроме самых близких. К великим поступкам мелкими, но уверенными шагами многих ведет память. А еще – долг, благодарность и любовь.
От Петербурга - в Севастополь
Прасковье Максимовне было 17, когда в ее село в Брянской области зашли немцы. Убивали и били нещадно, расстреляли ее тетку и соседку-еврейку, мать двоих малолетних детей. Жгли дома, грабили, гнали "пилить лес", в котором дни напролет держали под прицелом голодными в промерзлых землянках. "Их наши выбили быстро, иначе убили бы нас всех".
Нацистские нашивки на форме она хорошо помнит до сих пор. Такие же символы на обмундировании и технике украинских "паразитов" сегодня ранят ее в самое сердце. Говорит, новых нацистов на Украине, как и "тех бандеровцев и власовцев, продавшихся фашистам, надо вырубать под корень".
Чтобы хоть как-то помочь в этом российским солдатам, ветеран Великой Отечественной, труженица тыла – а ей уже 98 лет и живет она в Санкт-Петербурге – Прасковья Тельманова передает часть своей пенсии в Севастополь. О местных волонтерах, которые закупают на фронт нужности, собирая поддержку по всей стране, она узнала от дочери. Та – от соседки, уроженки Севастополя, до которой вести об активности крымчан дошли от подруги из города-побратима.
Это не все. Прасковья Максимовна не пожалела сил и записала видеопослание нашим парням. Устала, растрогалась, но осталась довольна.
"Попрошу бойцов своих: бейте их, паразитов. Не пускайте на нашу землю, чтобы их ноги не было в нашей России. Послала со своей пенсии ребятам денежек в Севастополь – волонтерам, чтобы они купили им подарочек хороший. Переживаю, чтобы они вернулись с победой домой. Буду смотреть по телевизору и каждый день ждать, чтобы они шли к своим женам и деткам. Чтобы их никакая пуля не брала, ни снаряд, ни ракета, ни мина. Каждый день за них молюсь Богу".
Инвалиды - бойцам
"Вот такая история", – делюсь я своим восхищением питерской пенсионеркой с новой собеседницей, Натальей Челюскиной, председателем севастопольской организации Всероссийского общества слепых. – И почему-то через Крым". А она в ответ: "Ничего удивительного".
"Я знаю несколько семей из Москвы, которые присылают деньги сюда, в Крым, человеку из волонтерской группы. Все это потому, что крымчане многое на себе испытали, нацисты здесь стояли, и, если бы в нужное время мы не сплотились, не дали отпор и не помогла нам Россия, было бы так, как сейчас "там", если не хуже. Вот это понимание настраивает нас на одну волну с людьми в зоне СВО. Оно же и объединяет, чтобы действовать вместе, эффективно, быстро. К тому же, у нас тут и сегодня всё рядом, летает", – делится своим взглядом на ситуацию Наталья.
На территории общества есть небольшое производство – единственное в городе для инвалидов. В одном из цехов на вязальных станках делают рабочие печатки. Сотни пар уже ушли в 810-ю отдельную гвардейскую бригаду морской пехоты Черноморского флота.
Тотально слепой, инвалид первой группы Валентин Шабров не один десяток лет проработал здесь, но теперь, в 72 года, силы уже не те. Это притормозило, но не остановило. Дома мужчина за день обрабатывает до сотни банок для окопных свечей – помогает детям, они волонтеры.
"Если не сделаю – встанет конвейер. Не могу, занят", – отвечает Валентин Григорьевич, объясняя свой очередной отказ прийти на мероприятие общества.
"Ну что поделать – трудолюбивый и идейный", – разводит руками председатель.
Всё для победы
Со зрением у Галины Литасовой все "слава Богу: для 68 лет – пойдет". На стенах в квартире вышитые мелким бисером картины – это ж сколько труда, времени и терпения. Но в последнее время ресурсы идут не на них. Через медсестру в больнице, где в очередной раз лежала из-за обострения ревматизма, она разузнала о "фронтовых" волонтерах. Теперь уже месяц ударными темпами шьет для бойцов пятиточечники, а в промежутках "на отдых" вяжет им носки.
"Пятиточечник – это чтобы наши воины, когда едут на военных машинах и трясет, попу не отбить. Водитель в танке сидит на нем. И на земле на нем лежать можно. Он перемещается на перед и раскладывается на всю длину тела. Снайпер его может разложить – и будет тепло. Первую партию боялась делать, а теперь идет как по маслу. Чувствую себя нужной для ребят, которые нас защищают, и на душе легче", – делится Галина Александровна, не отвлекаясь от машинки.
Ее подруга, 81-летняя Валерина Чернега, шьет куклы-пакетницы. Первую когда-то сделала на подарок, потом раздаривала знакомым, отвозила беженцам. А теперь – все для фронта. С начала марта сделала почти полсотни. Их продают на ярмарке волонтеры. Ни копейки она себе не берет – все идет на закупку необходимого в зону СВО. Иногда еще и с пенсии добавляет.
"Шью и днем, и, бывает, ночью, до двенадцати, до часу", – признается Валерина Тимофеевна.
А если с Галиной в гости друг к другу ходят, так и до утра могут засидеться. Работали даже в Вербное воскресенье: "Бог простит".
Откуда силы, спрашиваю, ведь дети, внуки? – От благодарности.
"Когда здесь у нас летят самолеты, с моря нас охраняют, я всегда говорю: мальчики, летите с Богом и вернитесь живые. Чтобы семьи вас дождались. Спасибо вам за спокойствие".
На культурном фронте
"Так получается, что я вошел в эту жизнь с войной, и вот сейчас, уже в таком солидном возрасте, война опять очень больно напомнила о себе".
Март 1944-го навсегда разлучил Анатолия Костенникова с отцом. Март 2022-го – с сыном. Гвардии лейтенант, командир взвода управления реактивной артбатареи 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты ЧФ Кирилл Костенников погиб при обстреле порта Бердянска, выводя автоколонну из-под огня.
Любовь и память о нем не дали опустить руки и очерстветь сердцем. 79-летний пенсионер поднимается на посильные при его болезнях подвиги, чтобы помочь всем, кто, как и его Кирюша, не жалеет сегодня жизни на передовой.
Как председатель общественного совета при департаменте культуры, Анатолий Михайлович инициирует мероприятия, духовно и финансово подвигая людей, особенно молодежь, быть плечом к плечу с армией. Это и концерты, средства от которых идут бойцам, и выступления творческих коллективов в военном госпитале. И благотворительные акции, и выставки, одна из которых "Помним всех поименно" стала первой посвященной памяти погибших в СВО военнослужащих из Севастополя.
"Я вижу свое участие в том, чтобы максимально активизировать деятелей культуры на эту деятельность. И я прекрасно понимаю, что как бы государство ни способно было обеспечить, но, если именно от близких приходит весточка, она особенно важна и согревает. Сейчас только этим мы можем помочь нашим ребятам, чтобы они почувствовали тепло в своем тылу, что их помнят, что их любят, их поддерживают и их ждут".
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