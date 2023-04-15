https://crimea.ria.ru/20230415/staraya-gvardiya--frontu-udivitelnye-istorii-pomoschi-boytsam-svo-1128183819.html

Старая гвардия – фронту: удивительные истории помощи бойцам СВО

Старая гвардия – фронту: удивительные истории помощи бойцам СВО - РИА Новости Крым, 15.04.2023

Старая гвардия – фронту: удивительные истории помощи бойцам СВО

Конечно же, для помощи бойцами в зоне СВО Крым и Севастополь объединяюcя не только единомышленники преклонного возраста. Но поразительно, откуда именно у этих... РИА Новости Крым, 15.04.2023

2023-04-15T08:41

2023-04-15T08:41

2023-04-15T09:36

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СЕВАСТОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Конечно же, для помощи бойцами в зоне СВО Крым и Севастополь объединяюcя не только единомышленники преклонного возраста. Но поразительно, откуда именно у этих людей берутся силы, чтобы отдавать их кому-то еще, кроме самых близких. К великим поступкам мелкими, но уверенными шагами многих ведет память. А еще – долг, благодарность и любовь.От Петербурга - в СевастопольПрасковье Максимовне было 17, когда в ее село в Брянской области зашли немцы. Убивали и били нещадно, расстреляли ее тетку и соседку-еврейку, мать двоих малолетних детей. Жгли дома, грабили, гнали "пилить лес", в котором дни напролет держали под прицелом голодными в промерзлых землянках. "Их наши выбили быстро, иначе убили бы нас всех".Нацистские нашивки на форме она хорошо помнит до сих пор. Такие же символы на обмундировании и технике украинских "паразитов" сегодня ранят ее в самое сердце. Говорит, новых нацистов на Украине, как и "тех бандеровцев и власовцев, продавшихся фашистам, надо вырубать под корень".Чтобы хоть как-то помочь в этом российским солдатам, ветеран Великой Отечественной, труженица тыла – а ей уже 98 лет и живет она в Санкт-Петербурге – Прасковья Тельманова передает часть своей пенсии в Севастополь. О местных волонтерах, которые закупают на фронт нужности, собирая поддержку по всей стране, она узнала от дочери. Та – от соседки, уроженки Севастополя, до которой вести об активности крымчан дошли от подруги из города-побратима. Это не все. Прасковья Максимовна не пожалела сил и записала видеопослание нашим парням. Устала, растрогалась, но осталась довольна.Инвалиды - бойцам"Вот такая история", – делюсь я своим восхищением питерской пенсионеркой с новой собеседницей, Натальей Челюскиной, председателем севастопольской организации Всероссийского общества слепых. – И почему-то через Крым". А она в ответ: "Ничего удивительного".На территории общества есть небольшое производство – единственное в городе для инвалидов. В одном из цехов на вязальных станках делают рабочие печатки. Сотни пар уже ушли в 810-ю отдельную гвардейскую бригаду морской пехоты Черноморского флота.Тотально слепой, инвалид первой группы Валентин Шабров не один десяток лет проработал здесь, но теперь, в 72 года, силы уже не те. Это притормозило, но не остановило. Дома мужчина за день обрабатывает до сотни банок для окопных свечей – помогает детям, они волонтеры. "Ну что поделать – трудолюбивый и идейный", – разводит руками председатель.Всё для победыСо зрением у Галины Литасовой все "слава Богу: для 68 лет – пойдет". На стенах в квартире вышитые мелким бисером картины – это ж сколько труда, времени и терпения. Но в последнее время ресурсы идут не на них. Через медсестру в больнице, где в очередной раз лежала из-за обострения ревматизма, она разузнала о "фронтовых" волонтерах. Теперь уже месяц ударными темпами шьет для бойцов пятиточечники, а в промежутках "на отдых" вяжет им носки.Ее подруга, 81-летняя Валерина Чернега, шьет куклы-пакетницы. Первую когда-то сделала на подарок, потом раздаривала знакомым, отвозила беженцам. А теперь – все для фронта. С начала марта сделала почти полсотни. Их продают на ярмарке волонтеры. Ни копейки она себе не берет – все идет на закупку необходимого в зону СВО. Иногда еще и с пенсии добавляет."Шью и днем, и, бывает, ночью, до двенадцати, до часу", – признается Валерина Тимофеевна.А если с Галиной в гости друг к другу ходят, так и до утра могут засидеться. Работали даже в Вербное воскресенье: "Бог простит".Откуда силы, спрашиваю, ведь дети, внуки? – От благодарности.На культурном фронте"Так получается, что я вошел в эту жизнь с войной, и вот сейчас, уже в таком солидном возрасте, война опять очень больно напомнила о себе".Март 1944-го навсегда разлучил Анатолия Костенникова с отцом. Март 2022-го – с сыном. Гвардии лейтенант, командир взвода управления реактивной артбатареи 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты ЧФ Кирилл Костенников погиб при обстреле порта Бердянска, выводя автоколонну из-под огня.Любовь и память о нем не дали опустить руки и очерстветь сердцем. 79-летний пенсионер поднимается на посильные при его болезнях подвиги, чтобы помочь всем, кто, как и его Кирюша, не жалеет сегодня жизни на передовой. Как председатель общественного совета при департаменте культуры, Анатолий Михайлович инициирует мероприятия, духовно и финансово подвигая людей, особенно молодежь, быть плечом к плечу с армией. Это и концерты, средства от которых идут бойцам, и выступления творческих коллективов в военном госпитале. И благотворительные акции, и выставки, одна из которых "Помним всех поименно" стала первой посвященной памяти погибших в СВО военнослужащих из Севастополя. Читайте также на РИА Новости Крым: Имбирные пряники и ведра оливье: Новый год идет из Крыма к бойцам СВО Как на "тихом фронте" в Севастополе вяжут маскировку для бойцов СВО Как севастопольцы помогают бойцам СВО На службе у человека: как крымские собаки помогают фронту

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Анна Петрова

Анна Петрова

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Удивительные истории помощи бойцам в зоне СВО от бабушек и дедушек со всей России Удивительные истории помощи бойцам в зоне СВО от бабушек и дедушек со всей России 2023-04-15T08:41 true PT4M49S

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Анна Петрова

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