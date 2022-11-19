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Как севастопольцы помогают бойцам СВО - РИА Новости Крым, 19.11.2022
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Как севастопольцы помогают бойцам СВО
Как севастопольцы помогают бойцам СВО - РИА Новости Крым, 19.11.2022
Как севастопольцы помогают бойцам СВО
Окопные свечи из церковных огарков от селян, блиндажные буржуйки от студентов, теплые носки от пенсионерок и много нужного – от баллонных ключей для КамАЗа до... РИА Новости Крым, 19.11.2022
2022-11-19T19:36
2022-11-19T19:57
севастополь
общество
специальная военная операция рф на украине
авторы
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СЕВАСТОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Окопные свечи из церковных огарков от селян, блиндажные буржуйки от студентов, теплые носки от пенсионерок и много нужного – от баллонных ключей для КамАЗа до экипировки – от всех, кто собирает информацию в спецчатах. В Севастополе рассказали РИА Новости Крым, как горожане организуются и помогают бойцам в зоне проведения спецоперации, которых не делят на "своих" и "чужих".В судостроительном колледже на днях закончили работу над блиндажными печами-буржуйками. Листовую сталь предоставило одно из судоремонтных предприятий. Руководители процессом и готовили чертежи мастера-педагоги, всю работу сделали студенты: сварщики, станочники, судовые слесари-монтажники, сборщики корпусов судов.Уже готовы к отправке шесть таких печей, работу над следующей партией начнут в ближайшие дни. В Севастопольском госуниверситете готовятся приобрести для бойцов газовые горелки, медикаменты и предметы личной гигиены на деньги, вырученные за полтонны собранной макулатуры. Гуманитарную помощь собирают в школах и даже в детсадах. Кооперируются родители и сотрудники, закупают и передают на фронт от батареек и салфеток до теплых вещей и постельного белья. Последнее сегодня особенно ждут там, где раненые: в госпиталях, в том числе полевых. Покупают и шьют сами, иногда в буквальном смысле собирая помощь из кусочков.Сама она вместе с работницами недавно закончила партию простыней и пододеяльников, которые отправили в госпиталь ЧФ. К волонтерам присоединяются люди, живущие в частных домах: во дворах, вместе с единомышленниками, они формируют посылки для передачи "за ленту", организовывают погрузку, ведут отчеты. "У нас есть фронтовые швеи, вязальщицы. Собираем старые шерстяные вещи, распускаем, отдаем их нашим бабушкам, те вяжут носки пацанам. Вот сети заказали – будут плести. Есть товарищ, у него консервный завод, он обеспечивает девчонок банками, и те льют свечи: в селе Хмельницком забирают у батюшки в церкви огарочки, топят, вылавливают оттуда нитки и заливают заново. Есть те, кто тушенку домашнюю готовит", – рассказала администратор одного из спецчатов по сбору информации о нуждах бойцов Елена. А еще под руководством знающих заказывают и закупают на собственные средства некоторую экипировку, рации, баллонные ключи, ремкомплекты, домкраты, дизель-генераторы – их везут уже из Краснодара: "по Крыму все скупили", говорит женщина. Все это делают "люди небогатые", потому что "а как иначе?".
https://crimea.ria.ru/20221014/angely-prifrontovykh-sel-nevidimyy-podvig-osobogo-konvoya-kryma-v-zone-svo-1124873959.html
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Анна Петрова
Анна Петрова
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
севастополь, общество, специальная военная операция рф на украине, авторы
Как севастопольцы помогают бойцам СВО

Жители Севастополя рассказали, как и чем посильно помогают бойцам в зоне СВО

19:36 19.11.2022 (обновлено: 19:57 19.11.2022)
 
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Передача гумпомощи призванным в рамках частичной мобилизации - РИА Новости, 1920, 19.11.2022
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Анна Петрова
Собственный корреспондент
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СЕВАСТОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Окопные свечи из церковных огарков от селян, блиндажные буржуйки от студентов, теплые носки от пенсионерок и много нужного – от баллонных ключей для КамАЗа до экипировки – от всех, кто собирает информацию в спецчатах. В Севастополе рассказали РИА Новости Крым, как горожане организуются и помогают бойцам в зоне проведения спецоперации, которых не делят на "своих" и "чужих".
В судостроительном колледже на днях закончили работу над блиндажными печами-буржуйками. Листовую сталь предоставило одно из судоремонтных предприятий. Руководители процессом и готовили чертежи мастера-педагоги, всю работу сделали студенты: сварщики, станочники, судовые слесари-монтажники, сборщики корпусов судов.
"Это буржуйки, которые могут стоять в блиндаже, продольного расположения, чтобы можно было расположить между постельных мест. Труба сначала идет вверх, потом уходит в сторону под 90 градусов, ее можно крутить, как удобно, чтобы развернуть. Дым будет идти по траншее и рассеиваться, когда труба выходит из блиндажа через накат (крыша), там бревна, земля, дерн – дыма тоже не будет видно. Обогреть сможет квадратов двенадцать площади", – рассказал мастер производственного обучения колледжа Виктор Скатков.
Уже готовы к отправке шесть таких печей, работу над следующей партией начнут в ближайшие дни.
Специальный гуманитарный конвой из Крыма
14 октября, 20:33
Ангелы прифронтовых сел: невидимый подвиг особого конвоя Крыма в зоне СВО
В Севастопольском госуниверситете готовятся приобрести для бойцов газовые горелки, медикаменты и предметы личной гигиены на деньги, вырученные за полтонны собранной макулатуры.
Гуманитарную помощь собирают в школах и даже в детсадах. Кооперируются родители и сотрудники, закупают и передают на фронт от батареек и салфеток до теплых вещей и постельного белья. Последнее сегодня особенно ждут там, где раненые: в госпиталях, в том числе полевых. Покупают и шьют сами, иногда в буквальном смысле собирая помощь из кусочков.

"Одна женщина, она музыкант оркестра, приходит к швеям за лоскутками, чтобы собрать валики под голову для раненых, она прихожанка церкви, там шьют чехлы, а набивают нашими кусочками", – рассказала Наталья, модельер одного их культурных учреждений города.

Сама она вместе с работницами недавно закончила партию простыней и пододеяльников, которые отправили в госпиталь ЧФ.
Работа артиллерийского расчета ЧВК Вагнер под Бахмутом в ДНР - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
25 октября, 20:11Радио "Спутник в Крыму"
Крымские феи: как женщины-волонтеры помогают бойцам на передовой
К волонтерам присоединяются люди, живущие в частных домах: во дворах, вместе с единомышленниками, они формируют посылки для передачи "за ленту", организовывают погрузку, ведут отчеты.
"У нас есть фронтовые швеи, вязальщицы. Собираем старые шерстяные вещи, распускаем, отдаем их нашим бабушкам, те вяжут носки пацанам. Вот сети заказали – будут плести. Есть товарищ, у него консервный завод, он обеспечивает девчонок банками, и те льют свечи: в селе Хмельницком забирают у батюшки в церкви огарочки, топят, вылавливают оттуда нитки и заливают заново. Есть те, кто тушенку домашнюю готовит", – рассказала администратор одного из спецчатов по сбору информации о нуждах бойцов Елена.
А еще под руководством знающих заказывают и закупают на собственные средства некоторую экипировку, рации, баллонные ключи, ремкомплекты, домкраты, дизель-генераторы – их везут уже из Краснодара: "по Крыму все скупили", говорит женщина.
Мобилизация - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
1 октября, 03:49
Волонтеры Крыма рассказали, какая помощь нужна бойцам СВО
Все это делают "люди небогатые", потому что "а как иначе?".
"Надо все. Было бы неплохо, если бы вообще все сегодня поняли, что ни одна война без помощи тыла не выигрывалась. И неважно, будет это пять рублей или десять одеял — свой вклад для победы должен внести каждый", – считает волонтер.
 
СевастопольОбществоСпециальная военная операция РФ на УкраинеАвторы
 
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