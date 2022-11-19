https://crimea.ria.ru/20221119/kak-sevastopoltsy-pomogayut-boytsam-svo-1125449047.html

Как севастопольцы помогают бойцам СВО

Как севастопольцы помогают бойцам СВО - РИА Новости Крым, 19.11.2022

Как севастопольцы помогают бойцам СВО

Окопные свечи из церковных огарков от селян, блиндажные буржуйки от студентов, теплые носки от пенсионерок и много нужного – от баллонных ключей для КамАЗа до... РИА Новости Крым, 19.11.2022

2022-11-19T19:36

2022-11-19T19:36

2022-11-19T19:57

севастополь

общество

специальная военная операция рф на украине

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СЕВАСТОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Окопные свечи из церковных огарков от селян, блиндажные буржуйки от студентов, теплые носки от пенсионерок и много нужного – от баллонных ключей для КамАЗа до экипировки – от всех, кто собирает информацию в спецчатах. В Севастополе рассказали РИА Новости Крым, как горожане организуются и помогают бойцам в зоне проведения спецоперации, которых не делят на "своих" и "чужих".В судостроительном колледже на днях закончили работу над блиндажными печами-буржуйками. Листовую сталь предоставило одно из судоремонтных предприятий. Руководители процессом и готовили чертежи мастера-педагоги, всю работу сделали студенты: сварщики, станочники, судовые слесари-монтажники, сборщики корпусов судов.Уже готовы к отправке шесть таких печей, работу над следующей партией начнут в ближайшие дни. В Севастопольском госуниверситете готовятся приобрести для бойцов газовые горелки, медикаменты и предметы личной гигиены на деньги, вырученные за полтонны собранной макулатуры. Гуманитарную помощь собирают в школах и даже в детсадах. Кооперируются родители и сотрудники, закупают и передают на фронт от батареек и салфеток до теплых вещей и постельного белья. Последнее сегодня особенно ждут там, где раненые: в госпиталях, в том числе полевых. Покупают и шьют сами, иногда в буквальном смысле собирая помощь из кусочков.Сама она вместе с работницами недавно закончила партию простыней и пододеяльников, которые отправили в госпиталь ЧФ. К волонтерам присоединяются люди, живущие в частных домах: во дворах, вместе с единомышленниками, они формируют посылки для передачи "за ленту", организовывают погрузку, ведут отчеты. "У нас есть фронтовые швеи, вязальщицы. Собираем старые шерстяные вещи, распускаем, отдаем их нашим бабушкам, те вяжут носки пацанам. Вот сети заказали – будут плести. Есть товарищ, у него консервный завод, он обеспечивает девчонок банками, и те льют свечи: в селе Хмельницком забирают у батюшки в церкви огарочки, топят, вылавливают оттуда нитки и заливают заново. Есть те, кто тушенку домашнюю готовит", – рассказала администратор одного из спецчатов по сбору информации о нуждах бойцов Елена. А еще под руководством знающих заказывают и закупают на собственные средства некоторую экипировку, рации, баллонные ключи, ремкомплекты, домкраты, дизель-генераторы – их везут уже из Краснодара: "по Крыму все скупили", говорит женщина. Все это делают "люди небогатые", потому что "а как иначе?".

https://crimea.ria.ru/20221014/angely-prifrontovykh-sel-nevidimyy-podvig-osobogo-konvoya-kryma-v-zone-svo-1124873959.html

https://crimea.ria.ru/20221025/krymskie-fei-kak-zhenschiny-volontery-pomogayut-boytsam-na-peredovoy-1125078392.html

https://crimea.ria.ru/20221001/volontery-kryma-rasskazali-kakaya-pomosch-nuzhna-boytsam-svo-1124674375.html

севастополь

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2022

Анна Петрова

Анна Петрова

Новости

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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Анна Петрова

севастополь, общество, специальная военная операция рф на украине, авторы