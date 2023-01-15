https://crimea.ria.ru/20230115/na-sluzhbe-u-cheloveka-kak-krymskie-sobaki-pomogayut-frontu-1126355335.html

На службе у человека: как крымские собаки помогают фронту

На службе у человека: как крымские собаки помогают фронту - РИА Новости Крым, 14.01.2023

На службе у человека: как крымские собаки помогают фронту

Огромная Динара дает себя крутить во все стороны и вычесывать густейший подшерсток, по качеству сравнимый с ангорской шерстью. Ее хозяйка Инна Селезнева вот уже РИА Новости Крым, 14.01.2023

2023-01-15T08:02

2023-01-15T08:02

2023-01-14T11:42

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв — РИА Новости Крым, Ольга Леонова. Огромная Динара дает себя крутить во все стороны и вычесывать густейший подшерсток, по качеству сравнимый с ангорской шерстью. Ее хозяйка Инна Селезнева вот уже более 30 лет занимается уникальной породой крымского происхождения – южно-русскими овчарками. Правда, говорит Инна, прясть научилась только четыре года назад, а раньше отдавала вычесанный подпушек умельцам, ведь выбрасывать такую шерсть — просто грех.С одного южака можно в период линьки вычесать до полутора килограммов шерсти, а это — пять свитеров для вполне себе мужского размера!Если раньше из шерсти собак вязала для семьи, то с февраля ее питомцы помогают фронту. Даже дистанционно. Ну и Инна, конечно: митенки и шарфы из шерсти Динары дарят тепло нашим бойцам в зоне СВО.Кроме того, собачья шерсть греет почти как горчичник. А вот носки из нее получаются не очень хорошие, быстро рвутся, говорит Инна Селезнева, поэтому нужно добавлять обычную хлопковую или нить из овечьей шерсти.Но есть и еще кое-что, что отличает изделия из шерсти лучшего друга человека."Это энергетика собак и энергетика хозяина, который ее вычесывает. Потому что в процессе вычесывания, чтобы собаке это нравилось, а не превращалось в каторгу, нужно установить определенный контакт между владельцем и животным. И тогда собака с большим удовольствием отдает свою шерсть", - говорит хозяйка Динары.О свойствах собачьей шерсти знает и Ксения Кудрявцева, владелица собаки редкой породы словенский влчак. Одвин тоже делится с русскими солдатами, чем может, то есть шерстью. Как и множество других крымских собак: волонтеры кинули клич и собирают собачью шерсть для того, чтобы сделать для наших ребят на передовой греющие пояса, которые сохранят здоровье ребят в сырую и неустойчивую зимнюю погоду."Наша задача — достигнуть теплового эффекта. Есть технология набивки шерсти в ткань или валяния. А мы зашиваем, запечатываем шерсть в стеганые подушечки. Чтоб нигде не кололо, используем плотные натуральные ткани, чтобы шерсть не выбивалась", - рассказывает волонтер.До Нового года сделали пробную партию. Наши защитники сразе же оценили крымское ноу-хау."Заказ на 500 поясов уже есть. Мы уже пробную партию отправили, получили комментарии, чуть-чуть поменяли фасон, потому что наша задача – не просто изготовить какое-то изделие, а чтобы ребятам это было полезно, нужно и действительно функционально при их работе", - говорит Ксения.500 поясов — это практически промышленная партия. Как успеть и справиться? Но только кинули клич, как в волонтерский центр крымчане понесли шерсть — и груммерские салоны, и питомники, и просто люди. Здесь в одном пакете шерсть от маламута, во втором — от алабая, в третьем — от самоеда. А еще и предлагали шерсть котов — мейн-кунов, улыбается Ксения.Но нужна не только шерсть, нужны натуральные плотные ткани и рабочие руки. Несколько женщин резво строчат машинками в бывшем кафе, переоборудованном в рабочее помещение помощи СВО, но их мало."Нам не нужны профессиональные швеи. Простую прямую строчку одолеет даже тот, кто не учился этому в школе на уроках труда. Можно шить на дому, мы все покажем, снабдим материалами. Лишь бы успеть!" - говорит Ксения.Ее влчак тут же под ногами — играет с детьми волонтеров, жалобно смотрит на большую пиццу, которую кто-то принес для всех. Тоже хочет кусочек.Но пицца собаке — нарушение порядка, который пришлому человеку кажется суетой, а на деле оказывается настоящей продуманной и такой важной работой: в одном углу делают окопные свечи. В другом — вяжут носки для бойцов, в третьем — набивают шерстью пояса, которые как и все остальное — принесут в окопы тепло и заботу. От тыла — фронту.Шерсть собак принимают в Симферополе по следующим адресам:Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские феи: как женщины-волонтеры помогают бойцам на передовойКак и чем посильно помогают жители Севастополя бойцам в зоне СВОАнгелы прифронтовых сел: невидимый подвиг особого конвоя Крыма в зоне СВО

https://crimea.ria.ru/20221212/kak-na-tikhom-fronte-v-sevastopole-vyazhut-maskirovku-dlya-boytsov-svo-1125820149.html

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2023

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Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

На службе у человека: как крымские собаки помогают фронту На службе у человека: как крымские собаки помогают фронту 2023-01-15T08:02 true PT2M59S

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

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