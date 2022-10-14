Ангелы прифронтовых сел: невидимый подвиг особого конвоя Крыма в зоне СВО
Тихий подвиг священников и добровольцев у линии фронта в зоне СВО
20:33 14.10.2022 (обновлено: 20:59 14.10.2022)
© Пресс-служба Севастопольского благочинияСпециальный гуманитарный конвой из Крыма
© Пресс-служба Севастопольского благочиния
СЕВАСТОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Специальный гуманитарный конвой из Крыма в 40-й раз вернулся из прифронтовой зоны, где после обстрелов ВСУ некому помочь выжить мирным людям, пьющим дождевую воду и греющимся у костров. РИА Новости Крым рассказывает о невидимом подвиге особого конвоя – священников и добровольцев специального гуманитарного центра Крымской митрополии.
Куда не едет никто
"В каждую поездку мы попадаем под обстрел. Где-то меньше, где-то больше. И минные поля объезжали... Разное было"...
Моя собеседница – Екатерина Виноградова, руководитель пресс-службы Севастопольского благочиния. В зону СВО в составе гуманитарного конвоя она ездила уже в пятнадцатый раз. Рассказывает: каждая такая поездка – в прифронтовую зону. За одну успевают охватить пять-шесть населенных пунктов.
Едут в разрушенные города и села, храмы и монастыри. Туда, где не проезжает МЧС, волонтеры-партийщики, куда не доходит военная гуманитарка. Без сопровождения.
"Через границу как официальную организацию от церкви пускают, дальше – сами. Страшно ли? Страшно. Страх должен быть. Если его нет, ты теряешь осторожность. Риск, понятно, присутствует, но он должен быть оправдан", – говорит она.
Случайностей нет
В один из приездов в Егоровку, что в Волновахском районе ДНР выгрузку до последнего не прекращали, пока не стало ясно, что оставаться – самоубийство.
"Через улицу был обстрел. Мы одну машину разгрузили, а второй заезжать не стали – вернулись в Волноваху, переночевали, и отец Дмитрий принял решение ехать обратно на рассвете, с туманом. Шли тихо. По дороге нельзя – только под деревьями: над селом висит "птичка", ВСУ все фиксируют и как видят людей – начинают стрелять", – вспоминает Екатерина.
© Пресс-служба Севастопольского благочинияСпециальный гуманитарный конвой из Крыма
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Специальный гуманитарный конвой из Крыма
© Пресс-служба Севастопольского благочиния
© Пресс-служба Севастопольского благочинияСпециальный гуманитарный конвой из Крыма
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Специальный гуманитарный конвой из Крыма
© Пресс-служба Севастопольского благочиния
© Пресс-служба Севастопольского благочинияСпециальный гуманитарный конвой из Крыма
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Специальный гуманитарный конвой из Крыма
© Пресс-служба Севастопольского благочиния
© Пресс-служба Севастопольского благочинияСпециальный гуманитарный конвой из Крыма
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Специальный гуманитарный конвой из Крыма
© Пресс-служба Севастопольского благочиния
© Пресс-служба Севастопольского благочинияСпециальный гуманитарный конвой из Крыма
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Специальный гуманитарный конвой из Крыма
© Пресс-служба Севастопольского благочиния
© Пресс-служба Севастопольского благочинияСпециальный гуманитарный конвой из Крыма
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Специальный гуманитарный конвой из Крыма
© Пресс-служба Севастопольского благочиния
© Пресс-служба Севастопольского благочинияСпециальный гуманитарный конвой из Крыма
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Специальный гуманитарный конвой из Крыма
© Пресс-служба Севастопольского благочиния
© Пресс-служба Севастопольского благочинияСпециальный гуманитарный конвой из Крыма
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Специальный гуманитарный конвой из Крыма
© Пресс-служба Севастопольского благочиния
© Пресс-служба Севастопольского благочинияСпециальный гуманитарный конвой из Крыма
9 из 12
Специальный гуманитарный конвой из Крыма
© Пресс-служба Севастопольского благочиния
© Пресс-служба Севастопольского благочинияСпециальный гуманитарный конвой из Крыма
10 из 12
Специальный гуманитарный конвой из Крыма
© Пресс-служба Севастопольского благочиния
© Пресс-служба Севастопольского благочинияСпециальный гуманитарный конвой из Крыма
11 из 12
Специальный гуманитарный конвой из Крыма
© Пресс-служба Севастопольского благочиния
© Пресс-служба Севастопольского благочинияСпециальный гуманитарный конвой из Крыма
12 из 12
Специальный гуманитарный конвой из Крыма
© Пресс-служба Севастопольского благочиния
1 из 12
Специальный гуманитарный конвой из Крыма
© Пресс-служба Севастопольского благочиния
2 из 12
Специальный гуманитарный конвой из Крыма
© Пресс-служба Севастопольского благочиния
3 из 12
Специальный гуманитарный конвой из Крыма
© Пресс-служба Севастопольского благочиния
4 из 12
Специальный гуманитарный конвой из Крыма
© Пресс-служба Севастопольского благочиния
5 из 12
Специальный гуманитарный конвой из Крыма
© Пресс-служба Севастопольского благочиния
6 из 12
Специальный гуманитарный конвой из Крыма
© Пресс-служба Севастопольского благочиния
7 из 12
Специальный гуманитарный конвой из Крыма
© Пресс-служба Севастопольского благочиния
8 из 12
Специальный гуманитарный конвой из Крыма
© Пресс-служба Севастопольского благочиния
9 из 12
Специальный гуманитарный конвой из Крыма
© Пресс-служба Севастопольского благочиния
10 из 12
Специальный гуманитарный конвой из Крыма
© Пресс-служба Севастопольского благочиния
11 из 12
Специальный гуманитарный конвой из Крыма
© Пресс-служба Севастопольского благочиния
12 из 12
Специальный гуманитарный конвой из Крыма
© Пресс-служба Севастопольского благочиния
Упомянутый священник – протоиерей Дмитрий Кротков, настоятель двух храмов в Симферополе и руководитель специального гуманитарного центра Крымской митрополии – это тот самый гумконвой, что был основан еще в 2014-м: название изменилось с ростом задач на фоне СВО.
Все происходящее – "испытание на крепость, на то, как поддержим друг друга", говорит он. Случайностям здесь места нет.
"Много было случаев, сопоставляешь – понимаешь, что случайно таких вещей не могло быть: в том месте оказаться или, наоборот, не приехать. В Бердянске поломалась машина, поломка специфическая, но мы ее устранили, хотя магазины особо не работали, запчастей не завозилось, а мы зашли – и было то, что нужно, не особо популярное и именно на эту модель. А на следующий день ехали в Никольское, и нас обстреливали. Если бы поломались тогда, машину пришлось бы бросить, не было бы ее - может, и нас бы тоже. Но угодно было иначе".
Все, чего не достать
Собирают помощь по всему Крыму, в храмах, в каждом городе. Основной центр сбора, сортировки и погрузки – в Севастополе. Что-то жертвуют люди, что-то закупают за счет благочиния, немного помогают предприниматели. Набирается десятки тонн.
Везут все, "чего там нельзя достать". Теплые вещи, одеяла и подушки, продукты, газовые горелки и печки-буржуйки, бытовую химию и средства гигиены, инвалидные коляски, канцелярию, игрушки. Для разрушенных храмов – лампадное масло, свечи и кагор, по возможности – стройматериалы. И всем – пленку, заклеивать окна: там, где бывает крымский гумконвой, стекол в домах нет.
Помощь стараются раздавать людям лично в руки и там, где обстановка позволяет хоть сколько-нибудь задержаться.
"Где больше 10 минут находиться нельзя – тебя просто убьют, в каком-то дворе договариваемся, разгружаемся, а когда прекращаются обстрелы, есть перерывы – люди приходят и забирают", – объясняет Екатерина.
Адресную тоже практикуют: находят в соцсетях родственников людей, живущих на линии соприкосновения, узнают, что им нужно и комплектуют "именные посылки".
© Пресс-служба Севастопольского благочинияРаздача гуманитарной помощи жителям села Заветное Желание (Волновахский р-н, ДНР)
© Пресс-служба Севастопольского благочиния
Раздача гуманитарной помощи жителям села Заветное Желание (Волновахский р-н, ДНР)
Вместе с фронтом
Ездили в Мариуполь, пока не взяли "Азовсталь". Были в Донецке, Херсоне, Мелитополе, Бердянске. А еще в Волновахе, Никольском, Владимировке, Егоровке, Евгеновке, Кеременчике, Старомлиновке, Докучаевске, Новоигнатовке, Пологах, Васильевке, Каховке – десятки названий, тысячи судеб. Двигаются вместе с фронтом.
Недавно опять зашли в Никольское, это село под Угледаром (ДНР). Огромный монастырь здесь практически разрушен, и его все равно "бомбят каждый день". Монахи остаются в нижнем этаже собора. Жители села – большую часть времени в подвалах.
"Село обстреливают ежедневно. Однажды не смогли в него заехать: в 150 метрах от нас начался бой. Люди живут в подвалах. Готовят на костре, пьют дождевую воду. Там нет стекол нигде, нет света, воды, еды. Выживают", – рассказывает Екатерина.
С некоторыми жителями, к которым наведывались не один раз, больше не встретятся. Среди них – дед с внучкой из Егоровки. Спустя три дня после отъезда волонтеров в их дом попал снаряд – старика убило, девочку с ранением в живот увезли в Донецк, о ее судьбе пока ничего неизвестно.
А буквально на днях в скорбный перечень жертв попала беззащитная пара – пожилые супруги. "На прощанье я дала бабушке крестик и подумала, что надо бы привезти в следующий раз теплые галоши..."
Тоже важно
"Утешаю себя только тем, что хотя бы последние дни, часы жизни мы облегчили таким людям, и они с добрым сердцем ушли на тот свет. Это тоже важно", – говорит Наиль.
Севастополец, крещеный татарин, он один из водителей, готовых ехать со священниками куда те скажут. С ним ребята из Крыма и даже Кубани. Едут на личных автомобилях или безвозмездно отданных знакомыми машинах специально для миссии. В основном это микроавтобусы, но, говорят, есть даже ЗИЛ 70-х годов. На зарплате никого – все добровольцы. "Зарабатываем на спасение души", – пытается шутить Наиль.
"Если серьезно: просто воспринимаешь боль людей как свою, вот и все. Больше всего каждый раз впечатляют взрослые лица маленьких детей. Диссонанс поражает: вроде видишь ребенка, а смотрит на тебя взрослый", – делится он.
Говорит, людям бывает нужно выговориться или вместе помолчать, выплакаться, выкричаться. Задерживается с каждым. И никому ничего не обещает: "Боюсь обмануть. Бывает всякое".
Касается каждого
Покидают прифронтовые села с чувством, что "день прожит не зря". И всякий раз возвращаются домой со страхом, что не смогут собрать столько помощи, сколько нужно.
"Это самое страшное, когда у тебя осталась последняя пластинка валидола, а к тебе тянутся за ней десять рук. И никакого магазина. И ты понимаешь, что уедешь и неизвестно, вернешься ли, и будут ли живы эти люди", – признается Екатерина.
А еще, говорит, тяжело привыкать к тишине вокруг. И к громким праздникам.
"Очень долго потом привыкаешь и никак не можешь понять, почему здесь люди живут так, как будто ничего не происходит. Видишь салюты и не понимаешь – зачем это все, для кого, для чего? Сейчас уже это касается каждого".
© Пресс-служба Севастопольского благочинияГумконвой Специального гуманитарного центра Крымской митрополии
© Пресс-служба Севастопольского благочиния
Гумконвой Специального гуманитарного центра Крымской митрополии