https://crimea.ria.ru/20221014/angely-prifrontovykh-sel-nevidimyy-podvig-osobogo-konvoya-kryma-v-zone-svo-1124873959.html

Ангелы прифронтовых сел: невидимый подвиг особого конвоя Крыма в зоне СВО

Ангелы прифронтовых сел: невидимый подвиг особого конвоя Крыма в зоне СВО - РИА Новости Крым, 14.10.2022

Ангелы прифронтовых сел: невидимый подвиг особого конвоя Крыма в зоне СВО

Специальный гуманитарный конвой из Крыма в 40-й раз вернулся из прифронтовой зоны, где после обстрелов ВСУ некому помочь выжить мирным людям, пьющим дождевую... РИА Новости Крым, 14.10.2022

2022-10-14T20:33

2022-10-14T20:33

2022-10-14T20:59

специальная военная операция рф на украине

общество

религия

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СЕВАСТОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Специальный гуманитарный конвой из Крыма в 40-й раз вернулся из прифронтовой зоны, где после обстрелов ВСУ некому помочь выжить мирным людям, пьющим дождевую воду и греющимся у костров. РИА Новости Крым рассказывает о невидимом подвиге особого конвоя – священников и добровольцев специального гуманитарного центра Крымской митрополии.Куда не едет никто"В каждую поездку мы попадаем под обстрел. Где-то меньше, где-то больше. И минные поля объезжали... Разное было"...Моя собеседница – Екатерина Виноградова, руководитель пресс-службы Севастопольского благочиния. В зону СВО в составе гуманитарного конвоя она ездила уже в пятнадцатый раз. Рассказывает: каждая такая поездка – в прифронтовую зону. За одну успевают охватить пять-шесть населенных пунктов.Едут в разрушенные города и села, храмы и монастыри. Туда, где не проезжает МЧС, волонтеры-партийщики, куда не доходит военная гуманитарка. Без сопровождения.Случайностей нетВ один из приездов в Егоровку, что в Волновахском районе ДНР выгрузку до последнего не прекращали, пока не стало ясно, что оставаться – самоубийство."Через улицу был обстрел. Мы одну машину разгрузили, а второй заезжать не стали – вернулись в Волноваху, переночевали, и отец Дмитрий принял решение ехать обратно на рассвете, с туманом. Шли тихо. По дороге нельзя – только под деревьями: над селом висит "птичка", ВСУ все фиксируют и как видят людей – начинают стрелять", – вспоминает Екатерина.Упомянутый священник – протоиерей Дмитрий Кротков, настоятель двух храмов в Симферополе и руководитель специального гуманитарного центра Крымской митрополии – это тот самый гумконвой, что был основан еще в 2014-м: название изменилось с ростом задач на фоне СВО.Все происходящее – "испытание на крепость, на то, как поддержим друг друга", говорит он. Случайностям здесь места нет.Крымская епархия открыла первый центр помощи в Запорожье >>"Много было случаев, сопоставляешь – понимаешь, что случайно таких вещей не могло быть: в том месте оказаться или, наоборот, не приехать. В Бердянске поломалась машина, поломка специфическая, но мы ее устранили, хотя магазины особо не работали, запчастей не завозилось, а мы зашли – и было то, что нужно, не особо популярное и именно на эту модель. А на следующий день ехали в Никольское, и нас обстреливали. Если бы поломались тогда, машину пришлось бы бросить, не было бы ее - может, и нас бы тоже. Но угодно было иначе".Все, чего не достатьСобирают помощь по всему Крыму, в храмах, в каждом городе. Основной центр сбора, сортировки и погрузки – в Севастополе. Что-то жертвуют люди, что-то закупают за счет благочиния, немного помогают предприниматели. Набирается десятки тонн.Везут все, "чего там нельзя достать". Теплые вещи, одеяла и подушки, продукты, газовые горелки и печки-буржуйки, бытовую химию и средства гигиены, инвалидные коляски, канцелярию, игрушки. Для разрушенных храмов – лампадное масло, свечи и кагор, по возможности – стройматериалы. И всем – пленку, заклеивать окна: там, где бывает крымский гумконвой, стекол в домах нет.Помощь стараются раздавать людям лично в руки и там, где обстановка позволяет хоть сколько-нибудь задержаться.Адресную тоже практикуют: находят в соцсетях родственников людей, живущих на линии соприкосновения, узнают, что им нужно и комплектуют "именные посылки".Вместе с фронтомЕздили в Мариуполь, пока не взяли "Азовсталь". Были в Донецке, Херсоне, Мелитополе, Бердянске. А еще в Волновахе, Никольском, Владимировке, Егоровке, Евгеновке, Кеременчике, Старомлиновке, Докучаевске, Новоигнатовке, Пологах, Васильевке, Каховке – десятки названий, тысячи судеб. Двигаются вместе с фронтом.Недавно опять зашли в Никольское, это село под Угледаром (ДНР). Огромный монастырь здесь практически разрушен, и его все равно "бомбят каждый день". Монахи остаются в нижнем этаже собора. Жители села – большую часть времени в подвалах.С некоторыми жителями, к которым наведывались не один раз, больше не встретятся. Среди них – дед с внучкой из Егоровки. Спустя три дня после отъезда волонтеров в их дом попал снаряд – старика убило, девочку с ранением в живот увезли в Донецк, о ее судьбе пока ничего неизвестно."Наши по нам же стрелять не могут": как менялись настроения в Чернобаевке >>А буквально на днях в скорбный перечень жертв попала беззащитная пара – пожилые супруги. "На прощанье я дала бабушке крестик и подумала, что надо бы привезти в следующий раз теплые галоши..."Тоже важно"Утешаю себя только тем, что хотя бы последние дни, часы жизни мы облегчили таким людям, и они с добрым сердцем ушли на тот свет. Это тоже важно", – говорит Наиль.Севастополец, крещеный татарин, он один из водителей, готовых ехать со священниками куда те скажут. С ним ребята из Крыма и даже Кубани. Едут на личных автомобилях или безвозмездно отданных знакомыми машинах специально для миссии. В основном это микроавтобусы, но, говорят, есть даже ЗИЛ 70-х годов. На зарплате никого – все добровольцы. "Зарабатываем на спасение души", – пытается шутить Наиль.Говорит, людям бывает нужно выговориться или вместе помолчать, выплакаться, выкричаться. Задерживается с каждым. И никому ничего не обещает: "Боюсь обмануть. Бывает всякое".Касается каждогоПокидают прифронтовые села с чувством, что "день прожит не зря". И всякий раз возвращаются домой со страхом, что не смогут собрать столько помощи, сколько нужно.А еще, говорит, тяжело привыкать к тишине вокруг. И к громким праздникам."Очень долго потом привыкаешь и никак не можешь понять, почему здесь люди живут так, как будто ничего не происходит. Видишь салюты и не понимаешь – зачем это все, для кого, для чего? Сейчас уже это касается каждого".

https://crimea.ria.ru/20220916/obstrely-rody-i-vrachi-budni-bolnitsy-v-prifrontovoy-vasilevke-1124519130.html

https://crimea.ria.ru/20220920/vladimir-saldo-tot-kto-boitsya--pust-podozhdet-1124555006.html

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2022

Анна Петрова

Анна Петрова

Новости

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Анна Петрова

специальная военная операция рф на украине, общество, религия