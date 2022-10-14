Рейтинг@Mail.ru
Ангелы прифронтовых сел: невидимый подвиг особого конвоя Крыма в зоне СВО - РИА Новости Крым, 14.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221014/angely-prifrontovykh-sel-nevidimyy-podvig-osobogo-konvoya-kryma-v-zone-svo-1124873959.html
Ангелы прифронтовых сел: невидимый подвиг особого конвоя Крыма в зоне СВО
Ангелы прифронтовых сел: невидимый подвиг особого конвоя Крыма в зоне СВО - РИА Новости Крым, 14.10.2022
Ангелы прифронтовых сел: невидимый подвиг особого конвоя Крыма в зоне СВО
Специальный гуманитарный конвой из Крыма в 40-й раз вернулся из прифронтовой зоны, где после обстрелов ВСУ некому помочь выжить мирным людям, пьющим дождевую... РИА Новости Крым, 14.10.2022
2022-10-14T20:33
2022-10-14T20:59
специальная военная операция рф на украине
общество
религия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/0e/1124883325_0:94:1802:1108_1920x0_80_0_0_63dc5a57aa772529a7bccca51962263a.png
СЕВАСТОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Специальный гуманитарный конвой из Крыма в 40-й раз вернулся из прифронтовой зоны, где после обстрелов ВСУ некому помочь выжить мирным людям, пьющим дождевую воду и греющимся у костров. РИА Новости Крым рассказывает о невидимом подвиге особого конвоя – священников и добровольцев специального гуманитарного центра Крымской митрополии.Куда не едет никто"В каждую поездку мы попадаем под обстрел. Где-то меньше, где-то больше. И минные поля объезжали... Разное было"...Моя собеседница – Екатерина Виноградова, руководитель пресс-службы Севастопольского благочиния. В зону СВО в составе гуманитарного конвоя она ездила уже в пятнадцатый раз. Рассказывает: каждая такая поездка – в прифронтовую зону. За одну успевают охватить пять-шесть населенных пунктов.Едут в разрушенные города и села, храмы и монастыри. Туда, где не проезжает МЧС, волонтеры-партийщики, куда не доходит военная гуманитарка. Без сопровождения.Случайностей нетВ один из приездов в Егоровку, что в Волновахском районе ДНР выгрузку до последнего не прекращали, пока не стало ясно, что оставаться – самоубийство."Через улицу был обстрел. Мы одну машину разгрузили, а второй заезжать не стали – вернулись в Волноваху, переночевали, и отец Дмитрий принял решение ехать обратно на рассвете, с туманом. Шли тихо. По дороге нельзя – только под деревьями: над селом висит "птичка", ВСУ все фиксируют и как видят людей – начинают стрелять", – вспоминает Екатерина.Упомянутый священник – протоиерей Дмитрий Кротков, настоятель двух храмов в Симферополе и руководитель специального гуманитарного центра Крымской митрополии – это тот самый гумконвой, что был основан еще в 2014-м: название изменилось с ростом задач на фоне СВО.Все происходящее – "испытание на крепость, на то, как поддержим друг друга", говорит он. Случайностям здесь места нет.Крымская епархия открыла первый центр помощи в Запорожье &gt;&gt;"Много было случаев, сопоставляешь – понимаешь, что случайно таких вещей не могло быть: в том месте оказаться или, наоборот, не приехать. В Бердянске поломалась машина, поломка специфическая, но мы ее устранили, хотя магазины особо не работали, запчастей не завозилось, а мы зашли – и было то, что нужно, не особо популярное и именно на эту модель. А на следующий день ехали в Никольское, и нас обстреливали. Если бы поломались тогда, машину пришлось бы бросить, не было бы ее - может, и нас бы тоже. Но угодно было иначе".Все, чего не достатьСобирают помощь по всему Крыму, в храмах, в каждом городе. Основной центр сбора, сортировки и погрузки – в Севастополе. Что-то жертвуют люди, что-то закупают за счет благочиния, немного помогают предприниматели. Набирается десятки тонн.Везут все, "чего там нельзя достать". Теплые вещи, одеяла и подушки, продукты, газовые горелки и печки-буржуйки, бытовую химию и средства гигиены, инвалидные коляски, канцелярию, игрушки. Для разрушенных храмов – лампадное масло, свечи и кагор, по возможности – стройматериалы. И всем – пленку, заклеивать окна: там, где бывает крымский гумконвой, стекол в домах нет.Помощь стараются раздавать людям лично в руки и там, где обстановка позволяет хоть сколько-нибудь задержаться.Адресную тоже практикуют: находят в соцсетях родственников людей, живущих на линии соприкосновения, узнают, что им нужно и комплектуют "именные посылки".Вместе с фронтомЕздили в Мариуполь, пока не взяли "Азовсталь". Были в Донецке, Херсоне, Мелитополе, Бердянске. А еще в Волновахе, Никольском, Владимировке, Егоровке, Евгеновке, Кеременчике, Старомлиновке, Докучаевске, Новоигнатовке, Пологах, Васильевке, Каховке – десятки названий, тысячи судеб. Двигаются вместе с фронтом.Недавно опять зашли в Никольское, это село под Угледаром (ДНР). Огромный монастырь здесь практически разрушен, и его все равно "бомбят каждый день". Монахи остаются в нижнем этаже собора. Жители села – большую часть времени в подвалах.С некоторыми жителями, к которым наведывались не один раз, больше не встретятся. Среди них – дед с внучкой из Егоровки. Спустя три дня после отъезда волонтеров в их дом попал снаряд – старика убило, девочку с ранением в живот увезли в Донецк, о ее судьбе пока ничего неизвестно."Наши по нам же стрелять не могут": как менялись настроения в Чернобаевке &gt;&gt;А буквально на днях в скорбный перечень жертв попала беззащитная пара – пожилые супруги. "На прощанье я дала бабушке крестик и подумала, что надо бы привезти в следующий раз теплые галоши..."Тоже важно"Утешаю себя только тем, что хотя бы последние дни, часы жизни мы облегчили таким людям, и они с добрым сердцем ушли на тот свет. Это тоже важно", – говорит Наиль.Севастополец, крещеный татарин, он один из водителей, готовых ехать со священниками куда те скажут. С ним ребята из Крыма и даже Кубани. Едут на личных автомобилях или безвозмездно отданных знакомыми машинах специально для миссии. В основном это микроавтобусы, но, говорят, есть даже ЗИЛ 70-х годов. На зарплате никого – все добровольцы. "Зарабатываем на спасение души", – пытается шутить Наиль.Говорит, людям бывает нужно выговориться или вместе помолчать, выплакаться, выкричаться. Задерживается с каждым. И никому ничего не обещает: "Боюсь обмануть. Бывает всякое".Касается каждогоПокидают прифронтовые села с чувством, что "день прожит не зря". И всякий раз возвращаются домой со страхом, что не смогут собрать столько помощи, сколько нужно.А еще, говорит, тяжело привыкать к тишине вокруг. И к громким праздникам."Очень долго потом привыкаешь и никак не можешь понять, почему здесь люди живут так, как будто ничего не происходит. Видишь салюты и не понимаешь – зачем это все, для кого, для чего? Сейчас уже это касается каждого".
https://crimea.ria.ru/20220916/obstrely-rody-i-vrachi-budni-bolnitsy-v-prifrontovoy-vasilevke-1124519130.html
https://crimea.ria.ru/20220920/vladimir-saldo-tot-kto-boitsya--pust-podozhdet-1124555006.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
Анна Петрова
Анна Петрова
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/0e/1124883325_101:0:1702:1201_1920x0_80_0_0_8f5ced3ee1ce688a21d035fc08022fc4.png
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
специальная военная операция рф на украине, общество, религия
Ангелы прифронтовых сел: невидимый подвиг особого конвоя Крыма в зоне СВО

Тихий подвиг священников и добровольцев у линии фронта в зоне СВО

20:33 14.10.2022 (обновлено: 20:59 14.10.2022)
 
© Пресс-служба Севастопольского благочинияСпециальный гуманитарный конвой из Крыма
Специальный гуманитарный конвой из Крыма
© Пресс-служба Севастопольского благочиния
Читать в
Анна Петрова
Собственный корреспондент
Все материалы
СЕВАСТОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Специальный гуманитарный конвой из Крыма в 40-й раз вернулся из прифронтовой зоны, где после обстрелов ВСУ некому помочь выжить мирным людям, пьющим дождевую воду и греющимся у костров. РИА Новости Крым рассказывает о невидимом подвиге особого конвоя – священников и добровольцев специального гуманитарного центра Крымской митрополии.
Куда не едет никто
"В каждую поездку мы попадаем под обстрел. Где-то меньше, где-то больше. И минные поля объезжали... Разное было"...
Моя собеседница – Екатерина Виноградова, руководитель пресс-службы Севастопольского благочиния. В зону СВО в составе гуманитарного конвоя она ездила уже в пятнадцатый раз. Рассказывает: каждая такая поездка – в прифронтовую зону. За одну успевают охватить пять-шесть населенных пунктов.
Едут в разрушенные города и села, храмы и монастыри. Туда, где не проезжает МЧС, волонтеры-партийщики, куда не доходит военная гуманитарка. Без сопровождения.
"Через границу как официальную организацию от церкви пускают, дальше – сами. Страшно ли? Страшно. Страх должен быть. Если его нет, ты теряешь осторожность. Риск, понятно, присутствует, но он должен быть оправдан", – говорит она.
Случайностей нет
В один из приездов в Егоровку, что в Волновахском районе ДНР выгрузку до последнего не прекращали, пока не стало ясно, что оставаться – самоубийство.
"Через улицу был обстрел. Мы одну машину разгрузили, а второй заезжать не стали – вернулись в Волноваху, переночевали, и отец Дмитрий принял решение ехать обратно на рассвете, с туманом. Шли тихо. По дороге нельзя – только под деревьями: над селом висит "птичка", ВСУ все фиксируют и как видят людей – начинают стрелять", – вспоминает Екатерина.
© Пресс-служба Севастопольского благочинияСпециальный гуманитарный конвой из Крыма
Специальный гуманитарный конвой из Крыма
1 из 12
Специальный гуманитарный конвой из Крыма
© Пресс-служба Севастопольского благочиния
© Пресс-служба Севастопольского благочинияСпециальный гуманитарный конвой из Крыма
Специальный гуманитарный конвой из Крыма
2 из 12
Специальный гуманитарный конвой из Крыма
© Пресс-служба Севастопольского благочиния
© Пресс-служба Севастопольского благочинияСпециальный гуманитарный конвой из Крыма
Специальный гуманитарный конвой из Крыма
3 из 12
Специальный гуманитарный конвой из Крыма
© Пресс-служба Севастопольского благочиния
© Пресс-служба Севастопольского благочинияСпециальный гуманитарный конвой из Крыма
Специальный гуманитарный конвой из Крыма
4 из 12
Специальный гуманитарный конвой из Крыма
© Пресс-служба Севастопольского благочиния
© Пресс-служба Севастопольского благочинияСпециальный гуманитарный конвой из Крыма
Специальный гуманитарный конвой из Крыма
5 из 12
Специальный гуманитарный конвой из Крыма
© Пресс-служба Севастопольского благочиния
© Пресс-служба Севастопольского благочинияСпециальный гуманитарный конвой из Крыма
Специальный гуманитарный конвой из Крыма
6 из 12
Специальный гуманитарный конвой из Крыма
© Пресс-служба Севастопольского благочиния
© Пресс-служба Севастопольского благочинияСпециальный гуманитарный конвой из Крыма
Специальный гуманитарный конвой из Крыма
7 из 12
Специальный гуманитарный конвой из Крыма
© Пресс-служба Севастопольского благочиния
© Пресс-служба Севастопольского благочинияСпециальный гуманитарный конвой из Крыма
Специальный гуманитарный конвой из Крыма
8 из 12
Специальный гуманитарный конвой из Крыма
© Пресс-служба Севастопольского благочиния
© Пресс-служба Севастопольского благочинияСпециальный гуманитарный конвой из Крыма
Специальный гуманитарный конвой из Крыма
9 из 12
Специальный гуманитарный конвой из Крыма
© Пресс-служба Севастопольского благочиния
© Пресс-служба Севастопольского благочинияСпециальный гуманитарный конвой из Крыма
Специальный гуманитарный конвой из Крыма
10 из 12
Специальный гуманитарный конвой из Крыма
© Пресс-служба Севастопольского благочиния
© Пресс-служба Севастопольского благочинияСпециальный гуманитарный конвой из Крыма
Специальный гуманитарный конвой из Крыма
11 из 12
Специальный гуманитарный конвой из Крыма
© Пресс-служба Севастопольского благочиния
© Пресс-служба Севастопольского благочинияСпециальный гуманитарный конвой из Крыма
Специальный гуманитарный конвой из Крыма
12 из 12
Специальный гуманитарный конвой из Крыма
© Пресс-служба Севастопольского благочиния
1 из 12
Специальный гуманитарный конвой из Крыма
© Пресс-служба Севастопольского благочиния
2 из 12
Специальный гуманитарный конвой из Крыма
© Пресс-служба Севастопольского благочиния
3 из 12
Специальный гуманитарный конвой из Крыма
© Пресс-служба Севастопольского благочиния
4 из 12
Специальный гуманитарный конвой из Крыма
© Пресс-служба Севастопольского благочиния
5 из 12
Специальный гуманитарный конвой из Крыма
© Пресс-служба Севастопольского благочиния
6 из 12
Специальный гуманитарный конвой из Крыма
© Пресс-служба Севастопольского благочиния
7 из 12
Специальный гуманитарный конвой из Крыма
© Пресс-служба Севастопольского благочиния
8 из 12
Специальный гуманитарный конвой из Крыма
© Пресс-служба Севастопольского благочиния
9 из 12
Специальный гуманитарный конвой из Крыма
© Пресс-служба Севастопольского благочиния
10 из 12
Специальный гуманитарный конвой из Крыма
© Пресс-служба Севастопольского благочиния
11 из 12
Специальный гуманитарный конвой из Крыма
© Пресс-служба Севастопольского благочиния
12 из 12
Специальный гуманитарный конвой из Крыма
© Пресс-служба Севастопольского благочиния
Упомянутый священник – протоиерей Дмитрий Кротков, настоятель двух храмов в Симферополе и руководитель специального гуманитарного центра Крымской митрополии – это тот самый гумконвой, что был основан еще в 2014-м: название изменилось с ростом задач на фоне СВО.
Все происходящее – "испытание на крепость, на то, как поддержим друг друга", говорит он. Случайностям здесь места нет.
Крымская епархия открыла первый центр помощи в Запорожье >>
"Много было случаев, сопоставляешь – понимаешь, что случайно таких вещей не могло быть: в том месте оказаться или, наоборот, не приехать. В Бердянске поломалась машина, поломка специфическая, но мы ее устранили, хотя магазины особо не работали, запчастей не завозилось, а мы зашли – и было то, что нужно, не особо популярное и именно на эту модель. А на следующий день ехали в Никольское, и нас обстреливали. Если бы поломались тогда, машину пришлось бы бросить, не было бы ее - может, и нас бы тоже. Но угодно было иначе".
Все, чего не достать
Собирают помощь по всему Крыму, в храмах, в каждом городе. Основной центр сбора, сортировки и погрузки – в Севастополе. Что-то жертвуют люди, что-то закупают за счет благочиния, немного помогают предприниматели. Набирается десятки тонн.
Везут все, "чего там нельзя достать". Теплые вещи, одеяла и подушки, продукты, газовые горелки и печки-буржуйки, бытовую химию и средства гигиены, инвалидные коляски, канцелярию, игрушки. Для разрушенных храмов – лампадное масло, свечи и кагор, по возможности – стройматериалы. И всем – пленку, заклеивать окна: там, где бывает крымский гумконвой, стекол в домах нет.
Помощь стараются раздавать людям лично в руки и там, где обстановка позволяет хоть сколько-нибудь задержаться.
"Где больше 10 минут находиться нельзя – тебя просто убьют, в каком-то дворе договариваемся, разгружаемся, а когда прекращаются обстрелы, есть перерывы – люди приходят и забирают", – объясняет Екатерина.
Адресную тоже практикуют: находят в соцсетях родственников людей, живущих на линии соприкосновения, узнают, что им нужно и комплектуют "именные посылки".
© Пресс-служба Севастопольского благочинияРаздача гуманитарной помощи жителям села Заветное Желание (Волновахский р-н, ДНР)
Раздача гуманитарной помощи жителям села Заветное Желание (Волновахский р-н, ДНР)
© Пресс-служба Севастопольского благочиния
Раздача гуманитарной помощи жителям села Заветное Желание (Волновахский р-н, ДНР)
Вместе с фронтом
Ездили в Мариуполь, пока не взяли "Азовсталь". Были в Донецке, Херсоне, Мелитополе, Бердянске. А еще в Волновахе, Никольском, Владимировке, Егоровке, Евгеновке, Кеременчике, Старомлиновке, Докучаевске, Новоигнатовке, Пологах, Васильевке, Каховке – десятки названий, тысячи судеб. Двигаются вместе с фронтом.
Недавно опять зашли в Никольское, это село под Угледаром (ДНР). Огромный монастырь здесь практически разрушен, и его все равно "бомбят каждый день". Монахи остаются в нижнем этаже собора. Жители села – большую часть времени в подвалах.

"Село обстреливают ежедневно. Однажды не смогли в него заехать: в 150 метрах от нас начался бой. Люди живут в подвалах. Готовят на костре, пьют дождевую воду. Там нет стекол нигде, нет света, воды, еды. Выживают", – рассказывает Екатерина.

С некоторыми жителями, к которым наведывались не один раз, больше не встретятся. Среди них – дед с внучкой из Егоровки. Спустя три дня после отъезда волонтеров в их дом попал снаряд – старика убило, девочку с ранением в живот увезли в Донецк, о ее судьбе пока ничего неизвестно.
"Наши по нам же стрелять не могут": как менялись настроения в Чернобаевке >>
А буквально на днях в скорбный перечень жертв попала беззащитная пара – пожилые супруги. "На прощанье я дала бабушке крестик и подумала, что надо бы привезти в следующий раз теплые галоши..."
Последствия артиллерийского обстрела Васильевской центральной городской больницы - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
16 сентября, 07:14Новая жизнь на освобожденных территориях
Обстрелы, роды и врачи: будни больницы в прифронтовой Васильевке
Тоже важно
"Утешаю себя только тем, что хотя бы последние дни, часы жизни мы облегчили таким людям, и они с добрым сердцем ушли на тот свет. Это тоже важно", – говорит Наиль.
Севастополец, крещеный татарин, он один из водителей, готовых ехать со священниками куда те скажут. С ним ребята из Крыма и даже Кубани. Едут на личных автомобилях или безвозмездно отданных знакомыми машинах специально для миссии. В основном это микроавтобусы, но, говорят, есть даже ЗИЛ 70-х годов. На зарплате никого – все добровольцы. "Зарабатываем на спасение души", – пытается шутить Наиль.
"Если серьезно: просто воспринимаешь боль людей как свою, вот и все. Больше всего каждый раз впечатляют взрослые лица маленьких детей. Диссонанс поражает: вроде видишь ребенка, а смотрит на тебя взрослый", – делится он.
Говорит, людям бывает нужно выговориться или вместе помолчать, выплакаться, выкричаться. Задерживается с каждым. И никому ничего не обещает: "Боюсь обмануть. Бывает всякое".
Глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо
20 сентября, 09:37Новая жизнь на освобожденных территориях
Владимир Сальдо: тот, кто боится – пусть подождет
Касается каждого
Покидают прифронтовые села с чувством, что "день прожит не зря". И всякий раз возвращаются домой со страхом, что не смогут собрать столько помощи, сколько нужно.
"Это самое страшное, когда у тебя осталась последняя пластинка валидола, а к тебе тянутся за ней десять рук. И никакого магазина. И ты понимаешь, что уедешь и неизвестно, вернешься ли, и будут ли живы эти люди", – признается Екатерина.
А еще, говорит, тяжело привыкать к тишине вокруг. И к громким праздникам.
"Очень долго потом привыкаешь и никак не можешь понять, почему здесь люди живут так, как будто ничего не происходит. Видишь салюты и не понимаешь – зачем это все, для кого, для чего? Сейчас уже это касается каждого".
© Пресс-служба Севастопольского благочинияГумконвой Специального гуманитарного центра Крымской митрополии
Гумконвой Специального гуманитарного центра Крымской митрополии
© Пресс-служба Севастопольского благочиния
Гумконвой Специального гуманитарного центра Крымской митрополии
 
Специальная военная операция РФ на УкраинеОбществоРелигия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:03Главные события и заявления дня: 14 октября
21:56Сколько россиян готовы отказаться от новогодних гуляний
21:21Как локомотивная бригада спасала поезд и Крымский мост
21:02В РФ готовы быстро обновлять вакцины от штаммов COVID-19
20:47Приключения угнанного экскаватора: из Крыма в ЛНР и обратно
20:33Ангелы прифронтовых сел: невидимый подвиг особого конвоя Крыма в зоне СВО
20:31Пожар на подстанции в Белгороде потушен
20:27Хагрида больше нет: умер актер Робби Колтрейн
20:12Как повлияет на экономику увеличение международных резервов РФ
19:54В Белгороде после обстрела ВСУ горит подстанция
19:35Напавшему с ножом на одноклассника подростку выбрана мера пресечения
19:31Миллион на миллион: в Крыму в выходные погода будет идеальной – ФОБОС
19:21Крым и новые регионы РФ подписали соглашение о сотрудничестве в туризме
19:09Стало известно, когда по Крымскому мосту запустят грузовики
19:01В Херсонесе военные строители построили новый "дворец" для детей
18:41Очередь, буфет и баня: как ожидают переправы в Крым водители фур
18:26В Белгородской области восстановили разрушенные обстрелом ВСУ ж/д пути
18:14Полиция ФРГ выявила 8-метровую пробоину на "Северном потоке" – СМИ
18:05Ждать ли теплых батарей в Севастополе в октябре?
17:51ВСУ снова обстреливают Белгородскую область, обесточены пять сел
Лента новостейМолния