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Крымская епархия открыла первый центр помощи в Запорожье - РИА Новости Крым, 19.07.2022
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Крымская епархия открыла первый центр помощи в Запорожье
Крымская епархия открыла первый центр помощи в Запорожье - РИА Новости Крым, 19.07.2022
Крымская епархия открыла первый центр помощи в Запорожье
В нескольких километрах от прифронтовой зоны открылся центр благотворительной помощи "Екатерининский. Васильевка". О том, как представителей Симферопольской... РИА Новости Крым, 19.07.2022
2022-07-19T08:12
2022-07-19T08:12
радио "спутник в крыму"
украина
запорожская область
специальная военная операция рф на украине
религия
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. В нескольких километрах от прифронтовой зоны открылся центр благотворительной помощи "Екатерининский. Васильевка". О том, как представителей Симферопольской епархии встречают в Запорожской области и какую помощь добровольцы оказывают местным жителям, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал руководитель отдела социального служения и церковной благотворительности Симферопольской и Крымской епархии иерей Дионисий Волков.Население Васильевки – 10 тысяч человек. В городе восстановлено электричество, однако подъезды к нему по-прежнему ограничены, поэтому есть проблемы с водой и лекарствами, рассказал священнослужитель.Гумпомощь часто идет не по назначению – на перепродаже товаров первой необходимости в прифронтовых зонах построен целый бизнес, поэтому выдачу приходится строго контролировать, заметил отец Дионисий."Привезенные продукты помощи часто оказываются на полках магазинов, перепродаются, воруются, на этом построен целый бизнес, к сожалению. Поэтому у нас очень жесткий контроль – все выдаем под запись, по документам. Если же человек не хочет давать свои документы, значит, не так сильно нуждается", – пояснил иерей.По словам батюшки, местные жители с опаской относятся к работникам центра. Он объясняет это тем, что Васильевка недавно перешла под контроль России и является пограничной территорией.Посылки собираются в благотворительном центре "Екатерининский" в Симферополе – главном центре распределения всей гуманитарной помощи для беженцев, которые находятся в Крыму, и для жителей освобожденных территорий Херсонской, Запорожской областей, ДНР и ЛНР.В планах отца Дионисия открыть еще как минимум 9 центров гуманитарной помощи – в Мелитополе, Новой Каховке, Херсоне, Бердянске, Мариуполе, Красном Лимане, Донецке, Луганске и Стаханове. В семи из девяти городов уже есть помещения и люди, которые будут работать с населением.
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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украина, запорожская область, специальная военная операция рф на украине, религия, общество
Крымская епархия открыла первый центр помощи в Запорожье

Помощь центра "Екатерининский. Васильевка" получили более 3000 тысяч жителей погранзоны

08:12 19.07.2022
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкКрест
Крест - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. В нескольких километрах от прифронтовой зоны открылся центр благотворительной помощи "Екатерининский. Васильевка". О том, как представителей Симферопольской епархии встречают в Запорожской области и какую помощь добровольцы оказывают местным жителям, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал руководитель отдела социального служения и церковной благотворительности Симферопольской и Крымской епархии иерей Дионисий Волков.
Население Васильевки – 10 тысяч человек. В городе восстановлено электричество, однако подъезды к нему по-прежнему ограничены, поэтому есть проблемы с водой и лекарствами, рассказал священнослужитель.

"В Васильевке нашу помощь получили уже 3000 человек. Мы продолжаем системную и регулярную работу. Гуманитарная помощь заключается в обеспечении населения продуктами питания, средствами гигиены, всем, что связано с детством – памперсы, детское питание. В первую очередь закрываем основные потребности", – поделился он.

Гумпомощь часто идет не по назначению – на перепродаже товаров первой необходимости в прифронтовых зонах построен целый бизнес, поэтому выдачу приходится строго контролировать, заметил отец Дионисий.
"Привезенные продукты помощи часто оказываются на полках магазинов, перепродаются, воруются, на этом построен целый бизнес, к сожалению. Поэтому у нас очень жесткий контроль – все выдаем под запись, по документам. Если же человек не хочет давать свои документы, значит, не так сильно нуждается", – пояснил иерей.
По словам батюшки, местные жители с опаской относятся к работникам центра. Он объясняет это тем, что Васильевка недавно перешла под контроль России и является пограничной территорией.
"К сожалению, люди дезориентированы информацией от украинских пропагандистов и думают, что обстрелы городов ведут русские. Как раз через оказание такой помощи, в том числе через военных и администрацию, местные жители смягчаются, начинаю думать, задавать вопросы, анализировать и идти на контакт", – объясняет он.
Посылки собираются в благотворительном центре "Екатерининский" в Симферополе – главном центре распределения всей гуманитарной помощи для беженцев, которые находятся в Крыму, и для жителей освобожденных территорий Херсонской, Запорожской областей, ДНР и ЛНР.
В планах отца Дионисия открыть еще как минимум 9 центров гуманитарной помощи – в Мелитополе, Новой Каховке, Херсоне, Бердянске, Мариуполе, Красном Лимане, Донецке, Луганске и Стаханове. В семи из девяти городов уже есть помещения и люди, которые будут работать с населением.
 
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