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Крымская епархия открыла первый центр помощи в Запорожье

Крымская епархия открыла первый центр помощи в Запорожье - РИА Новости Крым, 19.07.2022

Крымская епархия открыла первый центр помощи в Запорожье

В нескольких километрах от прифронтовой зоны открылся центр благотворительной помощи "Екатерининский. Васильевка". О том, как представителей Симферопольской... РИА Новости Крым, 19.07.2022

2022-07-19T08:12

2022-07-19T08:12

2022-07-19T08:12

радио "спутник в крыму"

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. В нескольких километрах от прифронтовой зоны открылся центр благотворительной помощи "Екатерининский. Васильевка". О том, как представителей Симферопольской епархии встречают в Запорожской области и какую помощь добровольцы оказывают местным жителям, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал руководитель отдела социального служения и церковной благотворительности Симферопольской и Крымской епархии иерей Дионисий Волков.Население Васильевки – 10 тысяч человек. В городе восстановлено электричество, однако подъезды к нему по-прежнему ограничены, поэтому есть проблемы с водой и лекарствами, рассказал священнослужитель.Гумпомощь часто идет не по назначению – на перепродаже товаров первой необходимости в прифронтовых зонах построен целый бизнес, поэтому выдачу приходится строго контролировать, заметил отец Дионисий."Привезенные продукты помощи часто оказываются на полках магазинов, перепродаются, воруются, на этом построен целый бизнес, к сожалению. Поэтому у нас очень жесткий контроль – все выдаем под запись, по документам. Если же человек не хочет давать свои документы, значит, не так сильно нуждается", – пояснил иерей.По словам батюшки, местные жители с опаской относятся к работникам центра. Он объясняет это тем, что Васильевка недавно перешла под контроль России и является пограничной территорией.Посылки собираются в благотворительном центре "Екатерининский" в Симферополе – главном центре распределения всей гуманитарной помощи для беженцев, которые находятся в Крыму, и для жителей освобожденных территорий Херсонской, Запорожской областей, ДНР и ЛНР.В планах отца Дионисия открыть еще как минимум 9 центров гуманитарной помощи – в Мелитополе, Новой Каховке, Херсоне, Бердянске, Мариуполе, Красном Лимане, Донецке, Луганске и Стаханове. В семи из девяти городов уже есть помещения и люди, которые будут работать с населением.

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, запорожская область, специальная военная операция рф на украине, религия, общество