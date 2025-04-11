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Сохраняйте спокойствие: в Евпатории громко

Сохраняйте спокойствие: в Евпатории громко - РИА Новости Крым, 11.04.2025

Сохраняйте спокойствие: в Евпатории громко

Власти Евпатории предупредили местных жителей, что в пятницу в городе пройдут учения военнослужащих. РИА Новости Крым, 11.04.2025

2025-04-11T10:40

2025-04-11T10:40

2025-04-11T10:40

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. Власти Евпатории предупредили местных жителей, что в пятницу в городе пройдут учения военнослужащих.В этот период могут быть слышны громкие звуки. Жителей просят сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.Ранее сообщалось, что на территории полигона "Опук" в Ленинском районе Крыма до конца текущего года военнослужащие армии России будут проводить ежедневные тактические учения.На территории Крыма и Севастополя регулярно проходят учения военнослужащих и антидиверсионные учения с участием отрядов самообороны. Гостей и жителей полуострова предупреждают об их проведении заранее. С февраля 2023 года в Крыму бессрочно действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:30 украинских беспилотников сбиты над двумя областями РоссииСВО предотвратила нападение на Крым – военный экспертВоенная техника и взрывы на полигоне "Опук" в Крыму – что происходит

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, евпатория, учения, безопасность республики крым и севастополя