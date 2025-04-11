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Сохраняйте спокойствие: в Евпатории громко
Сохраняйте спокойствие: в Евпатории громко - РИА Новости Крым, 11.04.2025
Сохраняйте спокойствие: в Евпатории громко
Власти Евпатории предупредили местных жителей, что в пятницу в городе пройдут учения военнослужащих. РИА Новости Крым, 11.04.2025
2025-04-11T10:40
2025-04-11T10:40
2025-04-11T10:40
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. Власти Евпатории предупредили местных жителей, что в пятницу в городе пройдут учения военнослужащих.В этот период могут быть слышны громкие звуки. Жителей просят сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.Ранее сообщалось, что на территории полигона "Опук" в Ленинском районе Крыма до конца текущего года военнослужащие армии России будут проводить ежедневные тактические учения.На территории Крыма и Севастополя регулярно проходят учения военнослужащих и антидиверсионные учения с участием отрядов самообороны. Гостей и жителей полуострова предупреждают об их проведении заранее. С февраля 2023 года в Крыму бессрочно действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:30 украинских беспилотников сбиты над двумя областями РоссииСВО предотвратила нападение на Крым – военный экспертВоенная техника и взрывы на полигоне "Опук" в Крыму – что происходит
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крым, новости крыма, евпатория, учения, безопасность республики крым и севастополя
Сохраняйте спокойствие: в Евпатории громко
В Евпатории 11 апреля буду проходить учения военнослужащих – власти
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. Власти Евпатории предупредили местных жителей, что в пятницу в городе пройдут учения военнослужащих.
"Уважаемые евпаторийцы! Информируем, что сегодня до 16:00 будут проходить учения военнослужащих", – говорится в сообщении администрации города.
В этот период могут быть слышны громкие звуки. Жителей просят сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.
Ранее сообщалось, что на территории полигона "Опук" в Ленинском районе Крыма до конца текущего года военнослужащие армии России будут проводить ежедневные тактические учения.
На территории Крыма и Севастополя регулярно проходят учения военнослужащих и антидиверсионные учения с участием отрядов самообороны. Гостей и жителей полуострова предупреждают об их проведении заранее. С февраля 2023 года в Крыму бессрочно действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.
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