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"Быстрого решения не будет": в Крыму спрогнозировали сроки окончания СВО

"Быстрого решения не будет": в Крыму спрогнозировали сроки окончания СВО - РИА Новости Крым, 11.04.2025

"Быстрого решения не будет": в Крыму спрогнозировали сроки окончания СВО

Рассчитывать на быстрое завершение конфликта с Украиной не стоит, заявил председатель Госсовета республики Владимир Константинов. РИА Новости Крым, 11.04.2025

2025-04-11T09:42

2025-04-11T09:42

2025-04-11T09:42

владимир константинов

государственный совет рк (госсовет)

крым

новости сво

армия и флот

россия

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. Рассчитывать на быстрое завершение конфликта с Украиной не стоит, заявил председатель Госсовета республики Владимир Константинов.По его словам, в различных уголках планеты существуют конфликты, которые продолжают тянуться не только годы, но и целые столетия."Напомню, что мир на Ближнем Востоке обсуждается последние 80 лет, а по большому счету - тысячелетия, и никак не находятся точки соприкосновения", – привел пример глава парламента Крыма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:О чем будет новый гимн КрымаАксенов поздравил крымчан с Днем КонституцииПринц Гарри внезапно посетил Львов

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир константинов, государственный совет рк (госсовет), крым, новости сво, армия и флот, россия, политика