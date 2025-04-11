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"Быстрого решения не будет": в Крыму спрогнозировали сроки окончания СВО
"Быстрого решения не будет": в Крыму спрогнозировали сроки окончания СВО - РИА Новости Крым, 11.04.2025
"Быстрого решения не будет": в Крыму спрогнозировали сроки окончания СВО
Рассчитывать на быстрое завершение конфликта с Украиной не стоит, заявил председатель Госсовета республики Владимир Константинов. РИА Новости Крым, 11.04.2025
2025-04-11T09:42
2025-04-11T09:42
2025-04-11T09:42
владимир константинов
государственный совет рк (госсовет)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. Рассчитывать на быстрое завершение конфликта с Украиной не стоит, заявил председатель Госсовета республики Владимир Константинов.По его словам, в различных уголках планеты существуют конфликты, которые продолжают тянуться не только годы, но и целые столетия."Напомню, что мир на Ближнем Востоке обсуждается последние 80 лет, а по большому счету - тысячелетия, и никак не находятся точки соприкосновения", – привел пример глава парламента Крыма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:О чем будет новый гимн КрымаАксенов поздравил крымчан с Днем КонституцииПринц Гарри внезапно посетил Львов
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владимир константинов, государственный совет рк (госсовет), крым, новости сво, армия и флот, россия, политика
"Быстрого решения не будет": в Крыму спрогнозировали сроки окончания СВО
В Крыму призвали не рассчитывать на скорое завершение спецоперации
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. Рассчитывать на быстрое завершение конфликта с Украиной не стоит, заявил председатель Госсовета республики Владимир Константинов.
"Слово "быстро" не подходит для решения украинского кризиса. Как говорили классики, быстро только кошки родятся. Украинский конфликт сложный. И если он завершится в течение, скажем, текущего года, это уже можно будет считать его быстрым завершением. За день такое не решается. Если конфликт будет решен в ближайшие месяцы, это войдет в историю как быстрое решение", – цитирует Константинова РИА Новости.
По его словам, в различных уголках планеты существуют конфликты, которые продолжают тянуться не только годы, но и целые столетия.
"Напомню, что мир на Ближнем Востоке обсуждается последние 80 лет, а по большому счету - тысячелетия, и никак не находятся точки соприкосновения", – привел пример глава парламента Крыма.
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