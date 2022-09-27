https://crimea.ria.ru/20220927/nashi-po-nam-zhe-strelyat-ne-mogut-kak-menyalis-nastroeniya-v-chernobaevke-1124626933.html

"Наши по нам же стрелять не могут": как менялись настроения в Чернобаевке

"Наши по нам же стрелять не могут": как менялись настроения в Чернобаевке - РИА Новости Крым, 27.09.2022

"Наши по нам же стрелять не могут": как менялись настроения в Чернобаевке

Удары ВСУ по мирным городам и селам еще вчерашних украинских регионов привели не только к разрушению домов жителей и объектов инфраструктуры. Они привели к... РИА Новости Крым, 27.09.2022

2022-09-27T08:19

2022-09-27T08:19

2022-09-27T08:19

новая жизнь на освобожденных территориях

херсонская область

общество

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ХЕРСОНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Удары ВСУ по мирным городам и селам еще вчерашних украинских регионов привели не только к разрушению домов жителей и объектов инфраструктуры. Они привели к изменению настроений граждан.Об этом РИА Новости Крым рассказал глава администрации Чернобаевки Юрий Турулев, в ведомстве которого находится около 10 населенных пунктов Херсонской области.По его словам, из Чернобаевки с февраля 2022 года уехало более 50% населения. Гражданским тяжело находиться на территории, которая подвергается постоянным обстрелам, констатирует Турулев. Но постепенно люди возвращаются."Те, кто боится и бежит, бегут не от России. Они бегут от обстоятельств. И из Херсона, и из Чернобаевки. В то же время многие возвращаются. Многие, кто выехали в начале спецоперации, уже вернулись. Выезжая в Херсон, я вижу – работают пекарни и пиццерии, люди гуляют с детьми в парках и на детских площадках. Привыкать к такому сложно и опасно, но люди привыкают", – и это заметно. Турулаев рассказывает об этом, а фоном – будто подтверждая его слова, – все время идут звуки работающей ПВО.По его подсчетам, до начала спецоперации в Чернобаевке проживало почти десять тысяч человек. Сейчас осталось от 4,5 до 5 тысяч. Люди то приезжают, то уезжают.Херсонская область в дни референдума - фоторепортаж >>В результате многочисленных минометных ударов разрушено 10% жилого фонда. Однако, несмотря на опасность новых попаданий, инфраструктуру восстанавливают."В Чернобаевке из-за обстрелов пострадало порядка трехсот жилых домов, частных домовладений. Есть полностью разрушенные дома, есть частично поврежденные – окна, крыши, двери", – продолжает он.В селе уже работают коммунальные службы – есть свет, вода, газ, вывозится мусор, работает порядка 15 частных магазинов. Возобновило работу фермерское хозяйство, в коллективе трудится около 40 человек. В случае очередного прилета и повреждения линий электропередачи подачу света восстанавливают оперативно. Сейчас основная задача – подготовка к зиме и отопительному сезону. Две котельные были уничтожены в ходе обстрела и требуют замены, но на жителях это не отразится:В местном детском саду окончен ремонт, учреждение готовится принимать детей. В школу набирают учителей, назначен директор. Порядка 100 школьников уже записаны на обучение.Вместе с тем население получает гуманитарную помощь, назначены социальные выплаты. Ограниченным в силу возраста и здоровья жителям помощь доставляется адресно силами сотрудников администрации."Мы начали с нуля, с чистого листа. Пришли в сельский совет, у нас были только бумага и ручки. Потихонечку начали собирать людей, приводить все к какому-то общему знаменателю. Сейчас у нас есть общее понимание, сколько жителей, кому из них нужна помощь", – улыбается он и добавляет, что пенсия начисляется уже с мая, вот-вот придет за август.Турулев говорит о том, как за это время менялись настроения граждан. Информационная война и запугивание людей, удары по гражданской инфраструктуре даже в тех пунктах, где проживают только мирные жители. Он вспоминает, как из РСЗО HIMARS разрушили пожарную часть в Херсоне – никто не пострадал, но жители уже не смогут воспользоваться ее ресурсами, чтобы потушить возможный пожар.Сперва люди не могли поверить, что удары по мирным территориям приходятся со стороны ВСУ – "наши по нам же стрелять не могут". Однако со временем настроения изменились и сегодня, несмотря на продолжающиеся минометные обстрелы, жители приходят на избирательные пункты, голосуют за присоединение территорий к Российской Федерации. Они уверены, что Россия их защитит.

https://crimea.ria.ru/20220926/my-poteryali-vse-pomogla-tolko-rossiya-khod-referenduma-v-snigirevke-1124623085.html

https://crimea.ria.ru/20220924/golosovanie-mezhdu-obstrelami-glava-chernobaevki-rasskazal-o-referendume-1124611827.html

https://crimea.ria.ru/20220923/prioritet---bezopasnost-rabota-rosgvardii-v-khersonskoy-oblasti-1124594538.html

херсонская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, общество