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Гражданам Белоруссии хотят разрешить избираться на местных выборах в РФ - РИА Новости Крым, 28.01.2025
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Гражданам Белоруссии хотят разрешить избираться на местных выборах в РФ
Гражданам Белоруссии хотят разрешить избираться на местных выборах в РФ - РИА Новости Крым, 28.01.2025
Гражданам Белоруссии хотят разрешить избираться на местных выборах в РФ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в качестве основы для проведения переговоров одобрил проект протокола, по которому живущие в России белорусы смогут... РИА Новости Крым, 28.01.2025
2025-01-28T19:51
2025-01-28T19:51
белоруссия
россия
президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко
выборы
политика
общество
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в качестве основы для проведения переговоров одобрил проект протокола, по которому живущие в России белорусы смогут голосовать на выборах в местные советы, как голосуют на них россияне в Белоруссии. Об этом сообщает пресс-служба президента республики.В частности, планируется внести соответствующие изменения в Договор между Беларусью и Россией о равных правах граждан от 25 декабря 1998 года.Отмечается, что данный документ является результатом целенаправленной работы, проводимой в Белоруссии, по обеспечению равных прав белорусских и российских граждан, в том числе электоральных, поскольку до настоящего времени постоянно проживающие в России граждане Белоруссии не могли принимать участие в местных выборах.По данным пресс-службы, на проведение переговоров по проекту протокола и его подписание уполномочено Министерство иностранных дел РБ.На состоявшихся 26 января в Белоруссии президентских выборах гражданам России, проживающим в республике, разрешили голосовать. Также проживающие в Белоруссии граждане РФ имеют право голосовать, а также баллотироваться на выборах в местные советы РБ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Убедительная победа: Путин поздравил Лукашенко с переизбранием по постПобеда здравого смысла: эксперт о роли итогов выборов в Беларуси для РФРоссия и Белоруссия начнут взаимно признавать визы друг друга
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белоруссия, россия, президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, выборы, политика, общество, новости
Гражданам Белоруссии хотят разрешить избираться на местных выборах в РФ

Гражданам Белоруссии могут предоставить право участвовать в местных выборах в России

19:51 28.01.2025
 
© РИА Новости . Андрей АлександровФлаг России и Белоруссии. Архивное фото
Флаг России и Белоруссии. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© РИА Новости . Андрей Александров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в качестве основы для проведения переговоров одобрил проект протокола, по которому живущие в России белорусы смогут голосовать на выборах в местные советы, как голосуют на них россияне в Белоруссии. Об этом сообщает пресс-служба президента республики.
"Проектом протокола закрепляется возможность на обоюдной основе белорусским и российским гражданам, постоянно проживающим на территории другого государства, участвовать в местных выборах - избирать и быть избранным в органы местного самоуправления", - говорится в сообщении.
В частности, планируется внести соответствующие изменения в Договор между Беларусью и Россией о равных правах граждан от 25 декабря 1998 года.
Отмечается, что данный документ является результатом целенаправленной работы, проводимой в Белоруссии, по обеспечению равных прав белорусских и российских граждан, в том числе электоральных, поскольку до настоящего времени постоянно проживающие в России граждане Белоруссии не могли принимать участие в местных выборах.
По данным пресс-службы, на проведение переговоров по проекту протокола и его подписание уполномочено Министерство иностранных дел РБ.
На состоявшихся 26 января в Белоруссии президентских выборах гражданам России, проживающим в республике, разрешили голосовать. Также проживающие в Белоруссии граждане РФ имеют право голосовать, а также баллотироваться на выборах в местные советы РБ.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.
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