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Гражданам Белоруссии хотят разрешить избираться на местных выборах в РФ

Гражданам Белоруссии хотят разрешить избираться на местных выборах в РФ - РИА Новости Крым, 28.01.2025

Гражданам Белоруссии хотят разрешить избираться на местных выборах в РФ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в качестве основы для проведения переговоров одобрил проект протокола, по которому живущие в России белорусы смогут... РИА Новости Крым, 28.01.2025

2025-01-28T19:51

2025-01-28T19:51

2025-01-28T19:51

белоруссия

россия

президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в качестве основы для проведения переговоров одобрил проект протокола, по которому живущие в России белорусы смогут голосовать на выборах в местные советы, как голосуют на них россияне в Белоруссии. Об этом сообщает пресс-служба президента республики.В частности, планируется внести соответствующие изменения в Договор между Беларусью и Россией о равных правах граждан от 25 декабря 1998 года.Отмечается, что данный документ является результатом целенаправленной работы, проводимой в Белоруссии, по обеспечению равных прав белорусских и российских граждан, в том числе электоральных, поскольку до настоящего времени постоянно проживающие в России граждане Белоруссии не могли принимать участие в местных выборах.По данным пресс-службы, на проведение переговоров по проекту протокола и его подписание уполномочено Министерство иностранных дел РБ.На состоявшихся 26 января в Белоруссии президентских выборах гражданам России, проживающим в республике, разрешили голосовать. Также проживающие в Белоруссии граждане РФ имеют право голосовать, а также баллотироваться на выборах в местные советы РБ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Убедительная победа: Путин поздравил Лукашенко с переизбранием по постПобеда здравого смысла: эксперт о роли итогов выборов в Беларуси для РФРоссия и Белоруссия начнут взаимно признавать визы друг друга

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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