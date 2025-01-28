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Открыты продажи на летние поезда в Крым из Москвы и Санкт-Петербурга
Открыты продажи на летние поезда в Крым из Москвы и Санкт-Петербурга - РИА Новости Крым, 28.01.2025
Открыты продажи на летние поезда в Крым из Москвы и Санкт-Петербурга
"Гранд Сервис Экспресс" открывает продажу билетов на поезда "Таврия" №173/174 Москва – Евпатория и №179/180 Санкт-Петербург – Евпатория на лето 2025 года. Об... РИА Новости Крым, 28.01.2025
2025-01-28T19:20
2025-01-28T19:20
2025-01-28T19:20
крым
поезд
поезд "таврия"
железные дороги крыма
гранд сервис экспресс
транспорт
общественный транспорт
логистика
москва
санкт-петербург
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв - РИА Новости Крым. "Гранд Сервис Экспресс" открывает продажу билетов на поезда "Таврия" №173/174 Москва – Евпатория и №179/180 Санкт-Петербург – Евпатория на лето 2025 года. Об этом сообщает компания-перевозчик.Поезд №173/174 Москва – Евпатория будет отправляться из Москвы с 27 апреля по 15 октября, из Евпатории – с 25 апреля по 13 октября.Поезд №179/180 Санкт-Петербург – Евпатория отправится из Петербурга 25 апреля и будет курсировать до 26 сентября, из Евпатории первое отправление 27 апреля последнее - 28 сентября.Перевозчик уточняет, в период майских праздников ежедневно в Крым будут курсировать составы из Москвы (с Павелецкого и Казанского вокзалов), Санкт-Петербурга, Адлера. Поезда будут пребывать в Симферополь, Севастополь и Евпаторию. Два раза в неделю будут курсировать поезда из Омска и Перми, через день будут пускать состав № 426/425 Симферополь – Кисловодск.В "Гранд Сервис Экспрессе" обращают внимание, что позднее могут назначить и другие поезда.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крым можно приехать с 30-процентной скидкойЛист ожидания: как "поймать" билет в КрымКак идет бронирование отдыха в Крыму на майские праздники и лето
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Открыты продажи на летние поезда в Крым из Москвы и Санкт-Петербурга
На летние поезда в Крым из Москвы и Санкт-Петербурга открылась продажа билетов
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв - РИА Новости Крым. "Гранд Сервис Экспресс" открывает продажу билетов на поезда "Таврия" №173/174 Москва – Евпатория и №179/180 Санкт-Петербург – Евпатория на лето 2025 года. Об этом сообщает компания-перевозчик.
Поезд №173/174 Москва – Евпатория будет отправляться из Москвы с 27 апреля по 15 октября, из Евпатории – с 25 апреля по 13 октября.
Поезд №179/180 Санкт-Петербург – Евпатория отправится из Петербурга 25 апреля и будет курсировать до 26 сентября, из Евпатории первое отправление 27 апреля последнее - 28 сентября.
"Продажа билетов на 1 мая откроется первого февраля. В этом году выходные дни нас ждут с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая", - отмечают в "Гранд Сервис Экспрессе".
Перевозчик уточняет, в период майских праздников ежедневно в Крым будут курсировать составы из Москвы (с Павелецкого и Казанского вокзалов), Санкт-Петербурга, Адлера. Поезда будут пребывать в Симферополь, Севастополь и Евпаторию.
Два раза в неделю будут курсировать поезда из Омска и Перми, через день будут пускать состав № 426/425 Симферополь – Кисловодск.
В "Гранд Сервис Экспрессе" обращают внимание, что позднее могут назначить и другие поезда.
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