https://crimea.ria.ru/20250128/v-yalte-khotyat-postroit-basseyn-i-novyy-sportkompleks-1143750218.html

В Ялте хотят построить бассейн и новый спорткомплекс

В Ялте хотят построить бассейн и новый спорткомплекс - РИА Новости Крым, 28.01.2025

В Ялте хотят построить бассейн и новый спорткомплекс

В Ялте планируют построить городской бассейн и физкультурно-оздоровительный комплекс за счет инвестиций и бюджета. Об этом в своем Telegram-канале сообщила... РИА Новости Крым, 28.01.2025

2025-01-28T20:13

2025-01-28T20:13

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв - РИА Новости Крым. В Ялте планируют построить городской бассейн и физкультурно-оздоровительный комплекс за счет инвестиций и бюджета. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава администрации Янина Павленко.Павленко отметила, что вопрос обсудили на совещании с участием первого заместителя председателя комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрием Свищевым, сотрудниками Минспорта России и Крыма, специалистами и инвесторами.Кроме того, по словам Павленко, она предложила инвестору, который вместе с Ильей Авербухом возводит на полуострове Академию зимних видов спорта, "присмотреться" к Ялте, поскольку ледяная арена на "жарком курорте" будет востребована.В декабре прошлого года сообщил глава минкурортов РК Сергей Ганзий сообщал, что в Крыму реализуются более 240 инвестиционных проектов в сфере курортов и туризма с общим объемом инвестиций около четверти триллиона рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ялте построят новые школы и капитально отремонтируют детские садыВ Алупке благоустраивают "Воронцовские купальни" и зону рыбацкой артелиКогда завершится благоустройство Массандровского парка в Ялте

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, ялта, янина павленко, благоустройство, спорт, городская среда, новости крыма