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В Ялте хотят построить бассейн и новый спорткомплекс - РИА Новости Крым, 28.01.2025
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В Ялте хотят построить бассейн и новый спорткомплекс
В Ялте хотят построить бассейн и новый спорткомплекс - РИА Новости Крым, 28.01.2025
В Ялте хотят построить бассейн и новый спорткомплекс
В Ялте планируют построить городской бассейн и физкультурно-оздоровительный комплекс за счет инвестиций и бюджета. Об этом в своем Telegram-канале сообщила... РИА Новости Крым, 28.01.2025
2025-01-28T20:13
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крым
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янина павленко
благоустройство
спорт
городская среда
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв - РИА Новости Крым. В Ялте планируют построить городской бассейн и физкультурно-оздоровительный комплекс за счет инвестиций и бюджета. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава администрации Янина Павленко.Павленко отметила, что вопрос обсудили на совещании с участием первого заместителя председателя комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрием Свищевым, сотрудниками Минспорта России и Крыма, специалистами и инвесторами.Кроме того, по словам Павленко, она предложила инвестору, который вместе с Ильей Авербухом возводит на полуострове Академию зимних видов спорта, "присмотреться" к Ялте, поскольку ледяная арена на "жарком курорте" будет востребована.В декабре прошлого года сообщил глава минкурортов РК Сергей Ганзий сообщал, что в Крыму реализуются более 240 инвестиционных проектов в сфере курортов и туризма с общим объемом инвестиций около четверти триллиона рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ялте построят новые школы и капитально отремонтируют детские садыВ Алупке благоустраивают "Воронцовские купальни" и зону рыбацкой артелиКогда завершится благоустройство Массандровского парка в Ялте
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крым, ялта, янина павленко, благоустройство, спорт, городская среда, новости крыма
В Ялте хотят построить бассейн и новый спорткомплекс

В Ялте за счет государства и инвесторов планируют построить бассейн и спортивный комплекс

20:13 28.01.2025
 
Ялта
Ялта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв - РИА Новости Крым. В Ялте планируют построить городской бассейн и физкультурно-оздоровительный комплекс за счет инвестиций и бюджета. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава администрации Янина Павленко.
"Прорабатываем вопрос строительства в Ялте двух спортивных объектов с помощью механизмов государственно-частного партнерства. Оба для муниципалитета приоритетны и долгожданны – это городской бассейн и физкультурно-оздоровительный комплекс", - написала она в своем Telegram-канале.
Павленко отметила, что вопрос обсудили на совещании с участием первого заместителя председателя комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрием Свищевым, сотрудниками Минспорта России и Крыма, специалистами и инвесторами.

"Городской бассейн планируем разместить на месте бывшей фабрики "Чайка", а физкультурно-оздоровительный комплекс – в Массандре, на улице 16 апреля 1944 года. В течение месяца завершаем формирование участков под объектами, до 1 июля совместно с инвестором готовим пакет документов для заявки на участие в отборе, который проводит Минспорта РФ", - уточнила Павленко.

Кроме того, по словам Павленко, она предложила инвестору, который вместе с Ильей Авербухом возводит на полуострове Академию зимних видов спорта, "присмотреться" к Ялте, поскольку ледяная арена на "жарком курорте" будет востребована.
В декабре прошлого года сообщил глава минкурортов РК Сергей Ганзий сообщал, что в Крыму реализуются более 240 инвестиционных проектов в сфере курортов и туризма с общим объемом инвестиций около четверти триллиона рублей.
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