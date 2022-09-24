https://crimea.ria.ru/20220924/golosovanie-mezhdu-obstrelami-glava-chernobaevki-rasskazal-o-referendume-1124611827.html

Голосование между обстрелами: глава Чернобаевки рассказал о референдуме

Голосование между обстрелами: глава Чернобаевки рассказал о референдуме - РИА Новости Крым, 24.09.2022

Голосование между обстрелами: глава Чернобаевки рассказал о референдуме

Глава администрации Чернобаевки Юрий Турулев, в ведомстве которого находится около 10 населенных пунктов Херсонской области, рассказал РИА Новости Крым о ходе... РИА Новости Крым, 24.09.2022

2022-09-24T17:51

2022-09-24T17:51

2022-09-24T18:07

новая жизнь на освобожденных территориях

херсонская область

росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)

общество

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ЧЕРНОБАЕВКА, 24 сен – РИА Новости Крым. Глава администрации Чернобаевки Юрий Турулев, в ведомстве которого находится около 10 населенных пунктов Херсонской области, рассказал РИА Новости Крым о ходе голосования в селах возле линии соприкосновения."Люди уже определились" - глава Чаплинки Херсонской области о референдуме >>По его словам, местные жители устали от постоянных обстрелов со стороны Украины и "видят для себя только один выход", поэтому все участвуют в референдуме.Во время подомового голосования безопасность работников выездной комиссии и избирателей обеспечивают сотрудники Росгвардии. Местные избиркомы на 80% состоят из женщин, не имеющих военного опыта, поэтому и нужны силовики, объясняет Турулев.В надежде на светлое будущее: как голосует Херсон — видео >>"Бойцы обеспечивают безопасность людей и комиссий, потому что у них больше опыта, как в случае обстрелов можно укрыться и как действовать в той или иной ситуации, потому что люди гражданские таких навыков не имеют и им тяжело будет сориентироваться в случае чего", - добавил он.Референдумы о вступлении освобожденных территорий в состав Российской Федерации проходят с 23 по 27 сентября. Даты были назначены после обращения общественников Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей к главам регионов. В своих обращениях они отметили, что вхождение в состав РФ обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость.

https://crimea.ria.ru/20220923/prioritet---bezopasnost-rabota-rosgvardii-v-khersonskoy-oblasti-1124594538.html

https://crimea.ria.ru/20220920/vladimir-saldo-tot-kto-boitsya--pust-podozhdet-1124555006.html

херсонская область

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации), общество