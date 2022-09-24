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Голосование между обстрелами: глава Чернобаевки рассказал о референдуме - РИА Новости Крым, 24.09.2022
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Новая жизнь на освобожденных территориях
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Голосование между обстрелами: глава Чернобаевки рассказал о референдуме
Голосование между обстрелами: глава Чернобаевки рассказал о референдуме - РИА Новости Крым, 24.09.2022
Голосование между обстрелами: глава Чернобаевки рассказал о референдуме
Глава администрации Чернобаевки Юрий Турулев, в ведомстве которого находится около 10 населенных пунктов Херсонской области, рассказал РИА Новости Крым о ходе... РИА Новости Крым, 24.09.2022
2022-09-24T17:51
2022-09-24T18:07
новая жизнь на освобожденных территориях
херсонская область
росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)
общество
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ЧЕРНОБАЕВКА, 24 сен – РИА Новости Крым. Глава администрации Чернобаевки Юрий Турулев, в ведомстве которого находится около 10 населенных пунктов Херсонской области, рассказал РИА Новости Крым о ходе голосования в селах возле линии соприкосновения."Люди уже определились" - глава Чаплинки Херсонской области о референдуме &gt;&gt;По его словам, местные жители устали от постоянных обстрелов со стороны Украины и "видят для себя только один выход", поэтому все участвуют в референдуме.Во время подомового голосования безопасность работников выездной комиссии и избирателей обеспечивают сотрудники Росгвардии. Местные избиркомы на 80% состоят из женщин, не имеющих военного опыта, поэтому и нужны силовики, объясняет Турулев.В надежде на светлое будущее: как голосует Херсон — видео &gt;&gt;"Бойцы обеспечивают безопасность людей и комиссий, потому что у них больше опыта, как в случае обстрелов можно укрыться и как действовать в той или иной ситуации, потому что люди гражданские таких навыков не имеют и им тяжело будет сориентироваться в случае чего", - добавил он.Референдумы о вступлении освобожденных территорий в состав Российской Федерации проходят с 23 по 27 сентября. Даты были назначены после обращения общественников Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей к главам регионов. В своих обращениях они отметили, что вхождение в состав РФ обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость.
https://crimea.ria.ru/20220923/prioritet---bezopasnost-rabota-rosgvardii-v-khersonskoy-oblasti-1124594538.html
https://crimea.ria.ru/20220920/vladimir-saldo-tot-kto-boitsya--pust-podozhdet-1124555006.html
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херсонская область, росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации), общество
Голосование между обстрелами: глава Чернобаевки рассказал о референдуме

Глава Чернобаевки Турулев рассказал, как люди голосуют между обстрелами ВСУ

17:51 24.09.2022 (обновлено: 18:07 24.09.2022)
 
© РИА Новости КрымСело Чернобаевка в Херсонской области
Село Чернобаевка в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
© РИА Новости Крым
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ЧЕРНОБАЕВКА, 24 сен – РИА Новости Крым. Глава администрации Чернобаевки Юрий Турулев, в ведомстве которого находится около 10 населенных пунктов Херсонской области, рассказал РИА Новости Крым о ходе голосования в селах возле линии соприкосновения.
"Несмотря на то, что сегодня там велся минометный обстрел, между обстрелами люди приходят и голосуют. У нас подомовое голосование, выездная комиссия ходит с урнами и по местам жительства люди участвуют в референдуме. Вчера мы были в селе Благодатном, которое находится практически на линии соприкосновения, там буквально полтора километра до зоны боевых действий, так вот и там люди вчера голосовали", - рассказал он.
"Люди уже определились" - глава Чаплинки Херсонской области о референдуме >>
По его словам, местные жители устали от постоянных обстрелов со стороны Украины и "видят для себя только один выход", поэтому все участвуют в референдуме.
Во время подомового голосования безопасность работников выездной комиссии и избирателей обеспечивают сотрудники Росгвардии. Местные избиркомы на 80% состоят из женщин, не имеющих военного опыта, поэтому и нужны силовики, объясняет Турулев.
В надежде на светлое будущее: как голосует Херсон — видео >>
"Бойцы обеспечивают безопасность людей и комиссий, потому что у них больше опыта, как в случае обстрелов можно укрыться и как действовать в той или иной ситуации, потому что люди гражданские таких навыков не имеют и им тяжело будет сориентироваться в случае чего", - добавил он.
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Референдумы о вступлении освобожденных территорий в состав Российской Федерации проходят с 23 по 27 сентября. Даты были назначены после обращения общественников Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей к главам регионов. В своих обращениях они отметили, что вхождение в состав РФ обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость.
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Новая жизнь на освобожденных территорияхХерсонская областьРосгвардия (Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации)Общество
 
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