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В надежде на светлое будущее: как голосует Херсон — видео - РИА Новости Крым, 23.09.2022
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Мелитополь - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
Новая жизнь на освобожденных территориях
https://crimea.ria.ru/20220923/v-nadezhde-na-svetloe-buduschee-kak-golosuet-kherson--video-1124600570.html
В надежде на светлое будущее: как голосует Херсон — видео
В надежде на светлое будущее: как голосует Херсон — видео - РИА Новости Крым, 23.09.2022
В надежде на светлое будущее: как голосует Херсон — видео
Сегодня жители Херсонской области смогут проголосовать на референдуме за воссоединение с Россией – сделать выбор в пользу мира и безопасности для себя и своих... РИА Новости Крым, 23.09.2022
2022-09-23T13:29
2022-09-23T13:29
новая жизнь на освобожденных территориях
херсонская область
политика
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ХЕРСОН, 23 сен – РИА Новости Крым. Сегодня жители Херсонской области смогут проголосовать на референдуме за воссоединение с Россией – сделать выбор в пользу мира и безопасности для себя и своих детей. Корреспонденты РИА Новости Крым показывают, что происходит в Херсоне прямо сейчас.Административный корпус Херсонского порта. С раннего утра людей уже десятки, а то и сотни. На 102-й избирательный участок торопятся и работники предприятия, и горожане.Желающих действительно много, поэтому избирательный участок на территории порта будет работать все дни голосования. Люди проходят по одному, регистрируются, получают бюллетени. Первым свой голос за Россию здесь отдал местный житель по имени Владимир, об этом говорит с гордостью:"Очень радостно. Я очень доволен, что так получилось. Я проголосовал первым за присоединение Херсонской области к РФ".Этот выбор для херсонцев - выбор надежды:"В надежде на светлое будущее", - говорит один из местных жителей."Надежда на мирное небо над головой, чтобы не стреляли", - добавляет другой.Пожилой мужчина констатирует: "Мы русские и должны быть с Россией. Украина не поддерживает народ. Только Россия нам поможет - и русским, и украинцам - не имеет значения, мы общий народ".А вот слова совсем молодой девушки, которая мечтает о большой и мирной жизни: "Надоело бояться. Хочется определенности. Я молодая, я хочу жить. Причем, в хорошей стране. Я думаю, Россия — такая страна. Думаю, большинство жителей области сделают выбор в пользу России".Всем, кто сегодня пришел на участки, надоело бояться и очень хочется определенности. В условиях постоянных "прилетов" со стороны Украины обстановка, конечно, напряженная.Однако безопасность обеспечивается самым тщательным образом:23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях стартовали референдумы о вхождении регионов в состав Российской Федерации. Участки открылись в 8:00. Референдум будет продолжаться пять дней, он предусматривает как голосование на избирательных участках, так и на придомовых территориях и по заявлениям на дому.Даты референдумов были назначены после обращения общественников Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей к главам регионов в понедельник и вторник. В своих обращениях они отметили, что вхождение в состав РФ обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость.
https://crimea.ria.ru/20220923/zhiteli-osvobozhdennykh-regionov-mogut-progolosovat-na-pyati-uchastkakh-v-rk-1124596328.html
https://crimea.ria.ru/20220923/s-neterpeniem-zhdem-kto-i-kak-golosuet-v-sevastopole-1124599521.html
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херсонская область, политика
В надежде на светлое будущее: как голосует Херсон — видео

Как проходит голосование на референдуме в Херсоне — видео

13:29 23.09.2022
 
© РИА Новости КрымЛюди перед участком для голосования на референдуме в Херсонской области
Люди перед участком для голосования на референдуме в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© РИА Новости Крым
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ХЕРСОН, 23 сен – РИА Новости Крым. Сегодня жители Херсонской области смогут проголосовать на референдуме за воссоединение с Россией – сделать выбор в пользу мира и безопасности для себя и своих детей. Корреспонденты РИА Новости Крым показывают, что происходит в Херсоне прямо сейчас.
Административный корпус Херсонского порта. С раннего утра людей уже десятки, а то и сотни. На 102-й избирательный участок торопятся и работники предприятия, и горожане.

"Пришло очень много людей. Очень хорошо все настроены, хотят в Россию. Жители очень долго этого ждали, но референдум произошел спонтанно. Очень хотим, чтобы все произошло", - говорит замдиректора порта Херсон по финансам и экономике Татьяна Есенчук.

Желающих действительно много, поэтому избирательный участок на территории порта будет работать все дни голосования. Люди проходят по одному, регистрируются, получают бюллетени. Первым свой голос за Россию здесь отдал местный житель по имени Владимир, об этом говорит с гордостью:
"Очень радостно. Я очень доволен, что так получилось. Я проголосовал первым за присоединение Херсонской области к РФ".
Этот выбор для херсонцев - выбор надежды:
"В надежде на светлое будущее", - говорит один из местных жителей.
"Надежда на мирное небо над головой, чтобы не стреляли", - добавляет другой.
Мужчина голосует на референдуме в Крыму - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
10:10Новая жизнь на освобожденных территориях
Жители освобожденных регионов могут проголосовать на пяти участках в РК
Пожилой мужчина констатирует: "Мы русские и должны быть с Россией. Украина не поддерживает народ. Только Россия нам поможет - и русским, и украинцам - не имеет значения, мы общий народ".
А вот слова совсем молодой девушки, которая мечтает о большой и мирной жизни: "Надоело бояться. Хочется определенности. Я молодая, я хочу жить. Причем, в хорошей стране. Я думаю, Россия — такая страна. Думаю, большинство жителей области сделают выбор в пользу России".
Всем, кто сегодня пришел на участки, надоело бояться и очень хочется определенности. В условиях постоянных "прилетов" со стороны Украины обстановка, конечно, напряженная.
Участок для голосования на референдуме в Севастополе - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
12:24Новая жизнь на освобожденных территориях
"С нетерпением ждем": кто и как голосует в Севастополе
Однако безопасность обеспечивается самым тщательным образом:

"Вы спрашиваете, почему так много солдат. Отвечу - это не солдаты, а работники правоохранительных органов. Сегодня они охраняют правопорядок на территории города и области, потому что очень много работает диверсионно-террористических групп. Мы опасаемся за жизни наших людей, потому что в адрес жителей идут постоянные угрозы. Все будет хорошо, мы в этом уверены. И никто не сорвет референдум", - уверен министр здравоохранения Херсонской области Вадим Ильмиев, который тоже находится на участке.

23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях стартовали референдумы о вхождении регионов в состав Российской Федерации. Участки открылись в 8:00. Референдум будет продолжаться пять дней, он предусматривает как голосование на избирательных участках, так и на придомовых территориях и по заявлениям на дому.
Даты референдумов были назначены после обращения общественников Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей к главам регионов в понедельник и вторник. В своих обращениях они отметили, что вхождение в состав РФ обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость.
Новая жизнь на освобожденных территорияхХерсонская областьПолитика
 
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