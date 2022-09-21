https://crimea.ria.ru/20220921/lyudi-uzhe-opredelilis---glava-chaplinki-khersonskoy-oblasti-o-referendume-1124575481.html

"Люди уже определились" - глава Чаплинки Херсонской области о референдуме

"Люди уже определились" - глава Чаплинки Херсонской области о референдуме - РИА Новости Крым, 21.09.2022

"Люди уже определились" - глава Чаплинки Херсонской области о референдуме

Жители Херсонской области уже сделали свой выбор, они хотят скорейшего проведения референдума и жизни в России. Об этом в интервью РИА Новости Крым рассказал... РИА Новости Крым, 21.09.2022

2022-09-21T14:41

2022-09-21T14:41

2022-09-21T14:41

новая жизнь на освобожденных территориях

херсонская область

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ХЕРСОНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. Жители Херсонской области уже сделали свой выбор, они хотят скорейшего проведения референдума и жизни в России. Об этом в интервью РИА Новости Крым рассказал глава Чаплинской ВГА Александр Хлюстов.По его словам, местные жители с радостью восприняли объявление даты проведения референдума, потому как до этого и пенсионеры, и молодежь неоднократно обращались к властям с вопросом о голосовании.Референдум в Херсонской области пройдет с 23 по 27 сентября. На голосование будет вынесен один вопрос: о выходе региона из состава Украины, образовании самостоятельного государства и вхождении его в состав России. Для проведения референдума сформированы восемь территориальных избирательных комиссий, 198 участковых, а также одна зарубежная.В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день.

https://crimea.ria.ru/20220921/osvobozhdennuyu-chast-nikolaevskoy-oblasti-prisoedinili-k-khersonskoy-1124573523.html

https://crimea.ria.ru/20220921/kak-v-khersonskoy-oblasti-obespechat-bezopasnost-na-referendume-1124574309.html

херсонская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область