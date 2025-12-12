Рейтинг@Mail.ru
На Севастополь обрушится сильный северный ветер - РИА Новости Крым, 12.12.2025
https://crimea.ria.ru/20251212/na-sevastopol-obrushitsya-silnyy-severnyy-veter-1151622322.html
На Севастополь обрушится сильный северный ветер
На Севастополь обрушится сильный северный ветер - РИА Новости Крым, 12.12.2025
На Севастополь обрушится сильный северный ветер
В субботу в Севастополе ожидается сильный ветер и небольшой дождь. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС. РИА Новости Крым, 12.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. В субботу в Севастополе ожидается сильный ветер и небольшой дождь. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.В ведомстве напоминают, что в непогоду опасно находиться у фасадов домов, под деревьями, рядом с не укрепленными конструкциями, вблизи рекламных щитов и у моря.Также лучше отказаться от дальних поездок, выходов в море и долгих пеших переходов.Ранее сообщалось, что в субботу и в Крыму ожидается сильный ветер, на Южном побережье порывы достигнут 25 м/с. Холодный атмосферный фронт проходит над полуостровом с 12 декабря.Холодный фронтальный раздел также принесет мокрый снег в горы Крыма.Также вечером 12 декабря в Краснодарском крае ожидается шквалистый ветер, ливень с грозой и мокрый снег.
На Севастополь обрушится сильный северный ветер

В Севастополе в субботу ожидается сильный ветер

17:43 12.12.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. В субботу в Севастополе ожидается сильный ветер и небольшой дождь. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

"Порывы северного ветра могут достигнуть 18 м/с. Днем небольшой дождь. Вечером ожидается понижение температуры до +4 градусов", - предупредили спасатели.

В ведомстве напоминают, что в непогоду опасно находиться у фасадов домов, под деревьями, рядом с не укрепленными конструкциями, вблизи рекламных щитов и у моря.
Также лучше отказаться от дальних поездок, выходов в море и долгих пеших переходов.
Ранее сообщалось, что в субботу и в Крыму ожидается сильный ветер, на Южном побережье порывы достигнут 25 м/с. Холодный атмосферный фронт проходит над полуостровом с 12 декабря.
Холодный фронтальный раздел также принесет мокрый снег в горы Крыма.
Также вечером 12 декабря в Краснодарском крае ожидается шквалистый ветер, ливень с грозой и мокрый снег.
