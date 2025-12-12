https://crimea.ria.ru/20251212/na-sevastopol-obrushitsya-silnyy-severnyy-veter-1151622322.html

На Севастополь обрушится сильный северный ветер

В субботу в Севастополе ожидается сильный ветер и небольшой дождь. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС. РИА Новости Крым, 12.12.2025

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/1d/1133171005_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c7865c821d1af1eebacea5aabbf2c1b9.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. В субботу в Севастополе ожидается сильный ветер и небольшой дождь. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.В ведомстве напоминают, что в непогоду опасно находиться у фасадов домов, под деревьями, рядом с не укрепленными конструкциями, вблизи рекламных щитов и у моря.Также лучше отказаться от дальних поездок, выходов в море и долгих пеших переходов.Ранее сообщалось, что в субботу и в Крыму ожидается сильный ветер, на Южном побережье порывы достигнут 25 м/с. Холодный атмосферный фронт проходит над полуостровом с 12 декабря.Холодный фронтальный раздел также принесет мокрый снег в горы Крыма.Также вечером 12 декабря в Краснодарском крае ожидается шквалистый ветер, ливень с грозой и мокрый снег.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму закрывают экологические тропы и стоянку на Ай-ПетриЖесткое обновление прогноза: двухдневная магнитная буря накроет ЗемлюГлобальное потепление превратит Крым в остров – прогноз ученого

Новости

