Рейтинг@Mail.ru
Снежная буря с грозой движется на Кубань - РИА Новости Крым, 12.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251212/snezhnaya-burya-s-grozoy-dvizhetsya-na-kuban-1151610592.html
Снежная буря с грозой движется на Кубань
Снежная буря с грозой движется на Кубань - РИА Новости Крым, 12.12.2025
Снежная буря с грозой движется на Кубань
Вечером 12 декабря в Краснодарском крае ожидается шквалистый ветер, ливень с грозой и мокрый снег. Об этом сообщили в региональном МЧС. РИА Новости Крым, 12.12.2025
2025-12-12T15:05
2025-12-12T15:05
кубань
краснодарский край
погода
штормовое предупреждение
новости
мчс краснодарского края
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110794/82/1107948272_0:0:2868:1613_1920x0_80_0_0_4779652fcff6abf89977d7dc9643a09d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Вечером 12 декабря в Краснодарском крае ожидается шквалистый ветер, ливень с грозой и мокрый снег. Об этом сообщили в региональном МЧС.В МЧС предупредили о сильном ветре – порывы будут достигать 20–25 м/с.Ранее сообщалось, что в субботу и в Крыму ожидается сильный ветер, на Южном побережье порывы ветра достигнут 25 м/с. Холодный атмосферный фронт проходит над полуостровом с 12 декабря, ухудшение погоды может привести к ЧС.Холодный фронтальный раздел также принесет мокрый снег в горы Крыма.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму закрывают экологические тропы и стоянку на Ай-ПетриЖесткое обновление прогноза: двухдневная магнитная буря накроет ЗемлюГлобальное потепление превратит Крым в остров – прогноз ученого
кубань
краснодарский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110794/82/1107948272_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_5274cc92000e301425b3e966298cb233.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кубань, краснодарский край, погода, штормовое предупреждение, новости, мчс краснодарского края
Снежная буря с грозой движется на Кубань

На Кубани ждут снежную бурю - спасатели предупредили об опасных метеоявлениях

15:05 12.12.2025
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкСнег
Снег - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Вечером 12 декабря в Краснодарском крае ожидается шквалистый ветер, ливень с грозой и мокрый снег. Об этом сообщили в региональном МЧС.
"Вечером 12 декабря и ночью 13 декабря местами в регионе ожидается сильный дождь в сочетании с грозой и порывистым ветром. Вечером 13 декабря, а также в течение суток 14 и 15 декабря ожидается налипание мокрого снега и сильный гололед", - отмечается в сообщении.
В МЧС предупредили о сильном ветре – порывы будут достигать 20–25 м/с.
Ранее сообщалось, что в субботу и в Крыму ожидается сильный ветер, на Южном побережье порывы ветра достигнут 25 м/с. Холодный атмосферный фронт проходит над полуостровом с 12 декабря, ухудшение погоды может привести к ЧС.
Холодный фронтальный раздел также принесет мокрый снег в горы Крыма.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму закрывают экологические тропы и стоянку на Ай-Петри
Жесткое обновление прогноза: двухдневная магнитная буря накроет Землю
Глобальное потепление превратит Крым в остров – прогноз ученого
 
КубаньКраснодарский крайПогодаШтормовое предупреждениеНовостиМЧС Краснодарского края
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:17В госучреждении Севастополя незаконно начисляли премии – открыто дело
15:10Крымские проводники стали лучшими в стране
15:05Снежная буря с грозой движется на Кубань
15:00В Белогорском районе Крыма обесточены шесть сел
14:43Встреча Путина и Эрдогана в Ашхабаде – о чем говорили лидеры
14:39Спорт и военная подготовка в одном: в Крыму пройдет уникальный турнир
14:31Когда откроется цирк в Симферополе
14:25Умеют делать дроны и колбасу: в Крыму выбрали лучших предпринимателей
14:13В Севастополе незаконно эксплуатировали альпак и лам
14:06В Крыму двое мужчин погибли в выгребной яме
14:02На Украине горят шахта и энергообъекты – без света 90 тысяч потребителей
13:54Кто и зачем инициировал задержание в Европе ученого из России Бутягина
13:34ВСУ теряют людей, самолеты и танки – страшные потери Киева за неделю
13:27Погиб мирный житель и двое ранены из-за атак ВСУ в Херсонской области
13:19Путин провел переговоры с президентами Турции, Туркмении и Ирана
13:01Тушил огонь горшками и спалил сад бывшей тещи – крымчанину дали срок
12:55В "Артеке" открылась мобильная выставка о Второй мировой войне
12:43В Джанкойском районе Крыма без электричества осталось еще семь сел
12:37Россия ответила ударами "Кинжалов" на атаки ВСУ
12:14Крым накроет шторм - хуже всего придется ЮБК
Лента новостейМолния