https://crimea.ria.ru/20251212/snezhnaya-burya-s-grozoy-dvizhetsya-na-kuban-1151610592.html
Снежная буря с грозой движется на Кубань
Снежная буря с грозой движется на Кубань - РИА Новости Крым, 12.12.2025
Снежная буря с грозой движется на Кубань
Вечером 12 декабря в Краснодарском крае ожидается шквалистый ветер, ливень с грозой и мокрый снег. Об этом сообщили в региональном МЧС. РИА Новости Крым, 12.12.2025
2025-12-12T15:05
2025-12-12T15:05
2025-12-12T15:05
кубань
краснодарский край
погода
штормовое предупреждение
новости
мчс краснодарского края
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110794/82/1107948272_0:0:2868:1613_1920x0_80_0_0_4779652fcff6abf89977d7dc9643a09d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Вечером 12 декабря в Краснодарском крае ожидается шквалистый ветер, ливень с грозой и мокрый снег. Об этом сообщили в региональном МЧС.В МЧС предупредили о сильном ветре – порывы будут достигать 20–25 м/с.Ранее сообщалось, что в субботу и в Крыму ожидается сильный ветер, на Южном побережье порывы ветра достигнут 25 м/с. Холодный атмосферный фронт проходит над полуостровом с 12 декабря, ухудшение погоды может привести к ЧС.Холодный фронтальный раздел также принесет мокрый снег в горы Крыма.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму закрывают экологические тропы и стоянку на Ай-ПетриЖесткое обновление прогноза: двухдневная магнитная буря накроет ЗемлюГлобальное потепление превратит Крым в остров – прогноз ученого
кубань
краснодарский край
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110794/82/1107948272_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_5274cc92000e301425b3e966298cb233.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кубань, краснодарский край, погода, штормовое предупреждение, новости, мчс краснодарского края
Снежная буря с грозой движется на Кубань
На Кубани ждут снежную бурю - спасатели предупредили об опасных метеоявлениях