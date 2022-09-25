https://crimea.ria.ru/20220925/khersonskaya-oblast-v-dni-referenduma---fotoreportazh-1124620080.html
Херсонская область в дни референдума - фоторепортаж
Херсонская область в дни референдума - фоторепортаж - РИА Новости Крым, 25.09.2022
Херсонская область в дни референдума - фоторепортаж
Референдум за вхождение в состав России. Четыре территории. Соседняя с Крымом Херсонщина. Исконно относившаяся России, как говорят и сами местные жители, и... РИА Новости Крым, 25.09.2022
2022-09-25T20:06
2022-09-25T20:06
2022-09-25T20:06
фотоленты
херсонская область
фото
общество
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Референдум за вхождение в состав России. Четыре территории. Соседняя с Крымом Херсонщина. Исконно относившаяся России, как говорят и сами местные жители, и свидетельствует табличка на брусчатке. Накладывающиеся реальности. Прилеты и бюллетени, дети и очереди на участках, коллеги, оказавшиеся под завалами после прилета HIMARS прямо в центре Херсона...Уехавшие и оставшиеся. В ожидании будущего.Все это — в фоторепортаже РИА Новости Крым.
https://crimea.ria.ru/20220925/vo-chto-veryat-zhiteli-khersonskoy-oblasti-golosuya-za-prisoedinenie-k-rf-1124619085.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/19/1124619872_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_4371f9706323afdc388aeeddeef187eb.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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херсонская область, фото, общество
Херсонская область в дни референдума - фоторепортаж
Как голосуют и чем живут люди в Херсонской области в дни референдума о присоединении к РФ
Референдум за вхождение в состав России. Четыре территории. Соседняя с Крымом Херсонщина. Исконно относившаяся России, как говорят и сами местные жители, и свидетельствует табличка на брусчатке.
Накладывающиеся реальности. Прилеты и бюллетени, дети и очереди на участках, коллеги, оказавшиеся под завалами после прилета HIMARS прямо в центре Херсона...
Уехавшие и оставшиеся. В ожидании будущего.
Все это — в фоторепортаже РИА Новости Крым.
© РИА Новости Крым
Переходный период - третий день референдума. Люди отдают свои голоса. Явка высокая.
1
из 15
Переходный период - третий день референдума. Люди отдают свои голоса. Явка высокая.
© РИА Новости Крым
Дети с российскими флажками гуляют на улице.
2
из 15
Дети с российскими флажками гуляют на улице.
© РИА Новости Крым
Улица Херсона после обстрела из HIMARS.
3
из 15
Улица Херсона после обстрела из HIMARS.
© РИА Новости Крым
Осколки снарядов HIMARS возле гостиницы в центре Херсона, где погибли два человека.
4
из 15
Осколки снарядов HIMARS возле гостиницы в центре Херсона, где погибли два человека.
© РИА Новости Крым
Снаряды ударили по зданию на рассвете, когда все еще спали. Съемочная группа RT оказалась в самом эпицентре.
5
из 15
Снаряды ударили по зданию на рассвете, когда все еще спали. Съемочная группа RT оказалась в самом эпицентре.
© РИА Новости Крым
Разрушенная гостиница в центре Херсона. Среди погибших был экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко
6
из 15
Разрушенная гостиница в центре Херсона. Среди погибших был экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко
Мемориал памяти, Херсонская область. Российские триколоры.
7
из 15
Мемориал памяти, Херсонская область. Российские триколоры.
© РИА Новости Крым
Голосование в Херсонской области проходит под охраной бойцов Росгвардии.
8
из 15
Голосование в Херсонской области проходит под охраной бойцов Росгвардии.
© РИА Новости Крым
Росгвардейцы обеспечивают порядок и безопасность.
9
из 15
Росгвардейцы обеспечивают порядок и безопасность.
© РИА Новости Крым
Чернобаевка, Херсонская область. На улицах очень мало людей.
10
из 15
Чернобаевка, Херсонская область. На улицах очень мало людей.
© РИА Новости Крым
Памятная табличка и фрагмент старинной брусчатки.
11
из 15
Памятная табличка и фрагмент старинной брусчатки.
© РИА Новости Крым
В Голой Пристани на улице ни души.
12
из 15
В Голой Пристани на улице ни души.
© РИА Новости Крым
Вид на порт Голая Пристань.
13
из 15
Вид на порт Голая Пристань.
© РИА Новости Крым
Херсонская государственная морская академия. Тоже малолюдно.
14
из 15
Херсонская государственная морская академия. Тоже малолюдно.
© РИА Новости Крым
А вот на участках людей много. Люди идут на референдум с надеждой на лучшую жизнь.
15
из 15
А вот на участках людей много. Люди идут на референдум с надеждой на лучшую жизнь.
1
из 15
Переходный период - третий день референдума. Люди отдают свои голоса. Явка высокая.
2
из 15
Дети с российскими флажками гуляют на улице.
3
из 15
Улица Херсона после обстрела из HIMARS.
4
из 15
Осколки снарядов HIMARS возле гостиницы в центре Херсона, где погибли два человека.
5
из 15
Снаряды ударили по зданию на рассвете, когда все еще спали. Съемочная группа RT оказалась в самом эпицентре.
6
из 15
Разрушенная гостиница в центре Херсона. Среди погибших был экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко
7
из 15
Мемориал памяти, Херсонская область. Российские триколоры.
8
из 15
Голосование в Херсонской области проходит под охраной бойцов Росгвардии.
9
из 15
Росгвардейцы обеспечивают порядок и безопасность.
10
из 15
Чернобаевка, Херсонская область. На улицах очень мало людей.
11
из 15
Памятная табличка и фрагмент старинной брусчатки.
12
из 15
В Голой Пристани на улице ни души.
13
из 15
Вид на порт Голая Пристань.
14
из 15
Херсонская государственная морская академия. Тоже малолюдно.
15
из 15
А вот на участках людей много. Люди идут на референдум с надеждой на лучшую жизнь.