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Херсонская область в дни референдума - фоторепортаж - РИА Новости Крым, 25.09.2022
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Фотоленты
https://crimea.ria.ru/20220925/khersonskaya-oblast-v-dni-referenduma---fotoreportazh-1124620080.html
Херсонская область в дни референдума - фоторепортаж
Херсонская область в дни референдума - фоторепортаж - РИА Новости Крым, 25.09.2022
Херсонская область в дни референдума - фоторепортаж
Референдум за вхождение в состав России. Четыре территории. Соседняя с Крымом Херсонщина. Исконно относившаяся России, как говорят и сами местные жители, и... РИА Новости Крым, 25.09.2022
2022-09-25T20:06
2022-09-25T20:06
фотоленты
херсонская область
фото
общество
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Референдум за вхождение в состав России. Четыре территории. Соседняя с Крымом Херсонщина. Исконно относившаяся России, как говорят и сами местные жители, и свидетельствует табличка на брусчатке. Накладывающиеся реальности. Прилеты и бюллетени, дети и очереди на участках, коллеги, оказавшиеся под завалами после прилета HIMARS прямо в центре Херсона...Уехавшие и оставшиеся. В ожидании будущего.Все это — в фоторепортаже РИА Новости Крым.
https://crimea.ria.ru/20220925/vo-chto-veryat-zhiteli-khersonskoy-oblasti-golosuya-za-prisoedinenie-k-rf-1124619085.html
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херсонская область, фото, общество
Херсонская область в дни референдума - фоторепортаж

Как голосуют и чем живут люди в Херсонской области в дни референдума о присоединении к РФ

20:06 25.09.2022
 
© РИА Новости КрымУкраинский дорожный указатель
Украинский дорожный указатель - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
© РИА Новости Крым
Читать в
Референдум за вхождение в состав России. Четыре территории. Соседняя с Крымом Херсонщина. Исконно относившаяся России, как говорят и сами местные жители, и свидетельствует табличка на брусчатке.
Накладывающиеся реальности. Прилеты и бюллетени, дети и очереди на участках, коллеги, оказавшиеся под завалами после прилета HIMARS прямо в центре Херсона...
Уехавшие и оставшиеся. В ожидании будущего.
Все это — в фоторепортаже РИА Новости Крым.
© РИА Новости Крым

Переходный период - третий день референдума. Люди отдают свои голоса. Явка высокая.

Голосование на референдуме в Херсонской области
1 из 15

Переходный период - третий день референдума. Люди отдают свои голоса. Явка высокая.

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

Дети с российскими флажками гуляют на улице.

Дети с российскими флажками. Херсонская область
2 из 15

Дети с российскими флажками гуляют на улице.

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

Улица Херсона после обстрела из HIMARS.

Улица Херсона после обстрела из HIMARS
3 из 15

Улица Херсона после обстрела из HIMARS.

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

Осколки снарядов HIMARS возле гостиницы в центре Херсона, где погибли два человека.

Осколки снарядов HIMARS возле гостиницы в центре Херсона
4 из 15

Осколки снарядов HIMARS возле гостиницы в центре Херсона, где погибли два человека.

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

Снаряды ударили по зданию на рассвете, когда все еще спали. Съемочная группа RT оказалась в самом эпицентре.

Гостиница в центре Херсона после удара ВСУ
5 из 15

Снаряды ударили по зданию на рассвете, когда все еще спали. Съемочная группа RT оказалась в самом эпицентре.

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

Разрушенная гостиница в центре Херсона. Среди погибших был экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко

Разрушенная гостиница в центре Херсона, где погибли два человека
6 из 15

Разрушенная гостиница в центре Херсона. Среди погибших был экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко

© РИА Новости Крым

Мемориал памяти, Херсонская область. Российские триколоры.

Мемориал памяти, Херсонская область
7 из 15

Мемориал памяти, Херсонская область. Российские триколоры.

© РИА Новости Крым

Голосование в Херсонской области проходит под охраной бойцов Росгвардии.

Голосование в Херсонской области под охраной Росгвардии
8 из 15

Голосование в Херсонской области проходит под охраной бойцов Росгвардии.

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

Росгвардейцы обеспечивают порядок и безопасность.

Голосование на референдуме в Херсонской области
9 из 15

Росгвардейцы обеспечивают порядок и безопасность.

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

Чернобаевка, Херсонская область. На улицах очень мало людей.

Чернобаевка, Херсонская область
10 из 15

Чернобаевка, Херсонская область. На улицах очень мало людей.

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

Памятная табличка и фрагмент старинной брусчатки.

Памятная табличка и фрагмент старинной брусчатки
11 из 15

Памятная табличка и фрагмент старинной брусчатки.

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

В Голой Пристани на улице ни души.

Стела Голая Пристань
12 из 15

В Голой Пристани на улице ни души.

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

Вид на порт Голая Пристань.

Вид на порт Голая Пристань
13 из 15

Вид на порт Голая Пристань.

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

Херсонская государственная морская академия. Тоже малолюдно.

Херсонская государственная морская академия
14 из 15

Херсонская государственная морская академия. Тоже малолюдно.

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

А вот на участках людей много. Люди идут на референдум с надеждой на лучшую жизнь.

Люди на референдуме. Херсонская область
15 из 15

А вот на участках людей много. Люди идут на референдум с надеждой на лучшую жизнь.

© РИА Новости Крым
1 из 15

Переходный период - третий день референдума. Люди отдают свои голоса. Явка высокая.

© РИА Новости Крым
2 из 15

Дети с российскими флажками гуляют на улице.

© РИА Новости Крым
3 из 15

Улица Херсона после обстрела из HIMARS.

© РИА Новости Крым
4 из 15

Осколки снарядов HIMARS возле гостиницы в центре Херсона, где погибли два человека.

© РИА Новости Крым
5 из 15

Снаряды ударили по зданию на рассвете, когда все еще спали. Съемочная группа RT оказалась в самом эпицентре.

© РИА Новости Крым
6 из 15

Разрушенная гостиница в центре Херсона. Среди погибших был экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко

© РИА Новости Крым
7 из 15

Мемориал памяти, Херсонская область. Российские триколоры.

8 из 15

Голосование в Херсонской области проходит под охраной бойцов Росгвардии.

© РИА Новости Крым
9 из 15

Росгвардейцы обеспечивают порядок и безопасность.

© РИА Новости Крым
10 из 15

Чернобаевка, Херсонская область. На улицах очень мало людей.

© РИА Новости Крым
11 из 15

Памятная табличка и фрагмент старинной брусчатки.

© РИА Новости Крым
12 из 15

В Голой Пристани на улице ни души.

© РИА Новости Крым
13 из 15

Вид на порт Голая Пристань.

© РИА Новости Крым
14 из 15

Херсонская государственная морская академия. Тоже малолюдно.

© РИА Новости Крым
15 из 15

А вот на участках людей много. Люди идут на референдум с надеждой на лучшую жизнь.

© РИА Новости Крым
Голосование на референдуме в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
18:21
Во что верят жители Херсона, голосуя за присоединение к РФ - ВИДЕО
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