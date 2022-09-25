https://crimea.ria.ru/20220925/khersonskaya-oblast-v-dni-referenduma---fotoreportazh-1124620080.html

Херсонская область в дни референдума - фоторепортаж

Херсонская область в дни референдума - фоторепортаж - РИА Новости Крым, 25.09.2022

Херсонская область в дни референдума - фоторепортаж

Референдум за вхождение в состав России. Четыре территории. Соседняя с Крымом Херсонщина. Исконно относившаяся России, как говорят и сами местные жители, и... РИА Новости Крым, 25.09.2022

2022-09-25T20:06

2022-09-25T20:06

2022-09-25T20:06

фотоленты

херсонская область

фото

общество

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Референдум за вхождение в состав России. Четыре территории. Соседняя с Крымом Херсонщина. Исконно относившаяся России, как говорят и сами местные жители, и свидетельствует табличка на брусчатке. Накладывающиеся реальности. Прилеты и бюллетени, дети и очереди на участках, коллеги, оказавшиеся под завалами после прилета HIMARS прямо в центре Херсона...Уехавшие и оставшиеся. В ожидании будущего.Все это — в фоторепортаже РИА Новости Крым.

https://crimea.ria.ru/20220925/vo-chto-veryat-zhiteli-khersonskoy-oblasti-golosuya-za-prisoedinenie-k-rf-1124619085.html

херсонская область

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, фото, общество