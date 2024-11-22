https://crimea.ria.ru/20241122/rossiya-provedet-ispytaniya-drugikh-podobnykh-oreshniku-sistem--putin--1142073666.html
Россия проведет испытания других подобных "Орешнику" систем – Путин
Россия проведет испытания других подобных "Орешнику" систем – Путин - РИА Новости Крым, 22.11.2024
Россия проведет испытания других подобных "Орешнику" систем – Путин
В России находятся в работе для дальнейших испытаний сразу несколько ракетных систем, подобных новой баллистической ракете "Орешник". Об этом заявил президент... РИА Новости Крым, 22.11.2024
2024-11-22T20:10
2024-11-22T20:10
2024-11-22T20:16
ракетная система средней дальности "орешник"
владимир путин (политик)
рвсн
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. В России находятся в работе для дальнейших испытаний сразу несколько ракетных систем, подобных новой баллистической ракете "Орешник". Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны и представителями ОПК. По его словам, в РФ складывается целая линейка ракетных комплексов средней и меньшей дальности. Российская баллистическая гиперзвуковая ракета средней дальности "Орешник" была испытана в боевых условиях на Украине - Вооруженные силы РФ ударили ею по комплексу ВПК в Днепропетровске. Об этом в четверг сообщил президент России Владимир Путин.15 минут до Лондона: почему российский "Орешник" неуязвим для ПВО >>Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:База ПРО США в Польше вошла в число целей для поражения войсками РоссииВ Киеве сделали заявление после удара российской ракеты "Орешник"Срочное заявление Путина по ракетным ударам взбудоражило Запад
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ракетная система средней дальности "орешник", владимир путин (политик), рвсн, военно-промышленный комплекс (впк), оружие, россия, новости
Россия проведет испытания других подобных "Орешнику" систем – Путин
Путин: Россия испытает еще несколько подобных "Орешнику" новых ракетных систем
20:10 22.11.2024 (обновлено: 20:16 22.11.2024)