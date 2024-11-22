https://crimea.ria.ru/20241122/rossiya-provedet-ispytaniya-drugikh-podobnykh-oreshniku-sistem--putin--1142073666.html

Россия проведет испытания других подобных "Орешнику" систем – Путин

Россия проведет испытания других подобных "Орешнику" систем – Путин - РИА Новости Крым, 22.11.2024

Россия проведет испытания других подобных "Орешнику" систем – Путин

В России находятся в работе для дальнейших испытаний сразу несколько ракетных систем, подобных новой баллистической ракете "Орешник". Об этом заявил президент... РИА Новости Крым, 22.11.2024

2024-11-22T20:10

2024-11-22T20:10

2024-11-22T20:16

ракетная система средней дальности "орешник"

владимир путин (политик)

рвсн

военно-промышленный комплекс (впк)

оружие

россия

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/13/1140479299_0:0:1545:870_1920x0_80_0_0_6b72b7183d2bfab1b4fd3ec447e98669.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. В России находятся в работе для дальнейших испытаний сразу несколько ракетных систем, подобных новой баллистической ракете "Орешник". Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны и представителями ОПК. По его словам, в РФ складывается целая линейка ракетных комплексов средней и меньшей дальности. Российская баллистическая гиперзвуковая ракета средней дальности "Орешник" была испытана в боевых условиях на Украине - Вооруженные силы РФ ударили ею по комплексу ВПК в Днепропетровске. Об этом в четверг сообщил президент России Владимир Путин.15 минут до Лондона: почему российский "Орешник" неуязвим для ПВО >>Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:База ПРО США в Польше вошла в число целей для поражения войсками РоссииВ Киеве сделали заявление после удара российской ракеты "Орешник"Срочное заявление Путина по ракетным ударам взбудоражило Запад

https://crimea.ria.ru/20241122/sopostavimo-s-yadernym-putin-rasskazal-o-raketakh-oreshnik-1142073424.html

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ракетная система средней дальности "орешник", владимир путин (политик), рвсн, военно-промышленный комплекс (впк), оружие, россия, новости