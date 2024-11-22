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Россия проведет испытания других подобных "Орешнику" систем – Путин - РИА Новости Крым, 22.11.2024
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Россия проведет испытания других подобных "Орешнику" систем – Путин
Россия проведет испытания других подобных "Орешнику" систем – Путин - РИА Новости Крым, 22.11.2024
Россия проведет испытания других подобных "Орешнику" систем – Путин
В России находятся в работе для дальнейших испытаний сразу несколько ракетных систем, подобных новой баллистической ракете "Орешник". Об этом заявил президент... РИА Новости Крым, 22.11.2024
2024-11-22T20:10
2024-11-22T20:16
ракетная система средней дальности "орешник"
владимир путин (политик)
рвсн
военно-промышленный комплекс (впк)
оружие
россия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. В России находятся в работе для дальнейших испытаний сразу несколько ракетных систем, подобных новой баллистической ракете "Орешник". Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны и представителями ОПК. По его словам, в РФ складывается целая линейка ракетных комплексов средней и меньшей дальности. Российская баллистическая гиперзвуковая ракета средней дальности "Орешник" была испытана в боевых условиях на Украине - Вооруженные силы РФ ударили ею по комплексу ВПК в Днепропетровске. Об этом в четверг сообщил президент России Владимир Путин.15 минут до Лондона: почему российский "Орешник" неуязвим для ПВО &gt;&gt;Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:База ПРО США в Польше вошла в число целей для поражения войсками РоссииВ Киеве сделали заявление после удара российской ракеты "Орешник"Срочное заявление Путина по ракетным ударам взбудоражило Запад
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ракетная система средней дальности "орешник", владимир путин (политик), рвсн, военно-промышленный комплекс (впк), оружие, россия, новости
Россия проведет испытания других подобных "Орешнику" систем – Путин

Путин: Россия испытает еще несколько подобных "Орешнику" новых ракетных систем

20:10 22.11.2024 (обновлено: 20:16 22.11.2024)
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкПуск межконтинентальной баллистической ракеты стационарного базирования "Сармат"
Пуск межконтинентальной баллистической ракеты стационарного базирования Сармат
© Пресс-служба Минобороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. В России находятся в работе для дальнейших испытаний сразу несколько ракетных систем, подобных новой баллистической ракете "Орешник". Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны и представителями ОПК.
"Кроме системы "Орешник", в России сегодня находятся в работе для дальнейшего испытания сразу несколько систем подобного рода. По результатам испытаний это оружие пойдет в серию", - сказал глава государства.
По его словам, в РФ складывается целая линейка ракетных комплексов средней и меньшей дальности.
"Сегодняшняя военно-политическая ситуация в мире во многом определяется результатами конкуренции в сфере создания новых технологий, систем вооружения, развития экономики", - добавил Путин.
Российская баллистическая гиперзвуковая ракета средней дальности "Орешник" была испытана в боевых условиях на Украине - Вооруженные силы РФ ударили ею по комплексу ВПК в Днепропетровске. Об этом в четверг сообщил президент России Владимир Путин.
15 минут до Лондона: почему российский "Орешник" неуязвим для ПВО >>
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Ракетная система средней дальности "Орешник"Владимир Путин (политик)РВСНВоенно-промышленный комплекс (ВПК)ОружиеРоссияНовости
 
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