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В Крыму дорожные службы готовятся к снегопаду - РИА Новости Крым, 22.11.2024
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В Крыму дорожные службы готовятся к снегопаду
В Крыму дорожные службы готовятся к снегопаду - РИА Новости Крым, 22.11.2024
В Крыму дорожные службы готовятся к снегопаду
Дорожные службы Крыма готовы к надвигающейся непогоде. Об этом сообщает администрация Симферополя со ссылкой на "Крымавтодор". РИА Новости Крым, 22.11.2024
2024-11-22T17:05
2024-11-22T17:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Дорожные службы Крыма готовы к надвигающейся непогоде. Об этом сообщает администрация Симферополя со ссылкой на "Крымавтодор".По информации властей, песок и техническая соль заготовлены в полном объеме. Надземные и подземные пешеходные переходы, тротуары планируют обрабатывать с помощью химических противогололедных материалов — калийной соли, которой заготовили 120 тонн.По мере необходимости будут устанавливаться снегозадерживающие устройства.По данным Главного управления МЧС России по РК, в ночь на субботу активный холодный фронт начнет снова заходить на Крымский полуостров, первый удар непогоды придется на запад и юг полуострова. На территории региона продолжает действовать штормовое предупреждение.Начальник республиканского гидрометцентра Татьяна Любецкая рассказала ранее РИА Новости Крым, что на предстоящей неделе снегом может накрыть уже всю территорию полуострова.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как энергетики Севастополя подготовились к непогодеВ Крыму степи могут превратиться в зоны полупустыньУраганы и засухи в России происходят в два раза чаще - в чем причина
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погода в крыму, крымская погода, крымавтодор, симферополь, крым, новости крыма, штормовое предупреждение
В Крыму дорожные службы готовятся к снегопаду

В Крыму заготовили 120 тонн соли для борьбы со снежным коллапсом

17:05 22.11.2024
 
© КрымавтодорОбледенение дорог
Обледенение дорог
© Крымавтодор
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Дорожные службы Крыма готовы к надвигающейся непогоде. Об этом сообщает администрация Симферополя со ссылкой на "Крымавтодор".

"По прогнозам синоптиков, до конца недели в Крыму может ухудшиться погода. Филиалы "Крымавтодора" готовы убирать снег и обрабатывать дороги от наледи", - говорится в сообщении.

По информации властей, песок и техническая соль заготовлены в полном объеме. Надземные и подземные пешеходные переходы, тротуары планируют обрабатывать с помощью химических противогололедных материалов — калийной соли, которой заготовили 120 тонн.
По мере необходимости будут устанавливаться снегозадерживающие устройства.
По данным Главного управления МЧС России по РК, в ночь на субботу активный холодный фронт начнет снова заходить на Крымский полуостров, первый удар непогоды придется на запад и юг полуострова. На территории региона продолжает действовать штормовое предупреждение.
Начальник республиканского гидрометцентра Татьяна Любецкая рассказала ранее РИА Новости Крым, что на предстоящей неделе снегом может накрыть уже всю территорию полуострова.
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