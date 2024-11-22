https://crimea.ria.ru/20241122/v-krymu-dorozhnye-sluzhby-gotovyatsya-k-snegopadu-1142067369.html

В Крыму дорожные службы готовятся к снегопаду

В Крыму дорожные службы готовятся к снегопаду - РИА Новости Крым, 22.11.2024

В Крыму дорожные службы готовятся к снегопаду

Дорожные службы Крыма готовы к надвигающейся непогоде. Об этом сообщает администрация Симферополя со ссылкой на "Крымавтодор". РИА Новости Крым, 22.11.2024

2024-11-22T17:05

2024-11-22T17:05

2024-11-22T17:05

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Дорожные службы Крыма готовы к надвигающейся непогоде. Об этом сообщает администрация Симферополя со ссылкой на "Крымавтодор".По информации властей, песок и техническая соль заготовлены в полном объеме. Надземные и подземные пешеходные переходы, тротуары планируют обрабатывать с помощью химических противогололедных материалов — калийной соли, которой заготовили 120 тонн.По мере необходимости будут устанавливаться снегозадерживающие устройства.По данным Главного управления МЧС России по РК, в ночь на субботу активный холодный фронт начнет снова заходить на Крымский полуостров, первый удар непогоды придется на запад и юг полуострова. На территории региона продолжает действовать штормовое предупреждение.Начальник республиканского гидрометцентра Татьяна Любецкая рассказала ранее РИА Новости Крым, что на предстоящей неделе снегом может накрыть уже всю территорию полуострова.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как энергетики Севастополя подготовились к непогодеВ Крыму степи могут превратиться в зоны полупустыньУраганы и засухи в России происходят в два раза чаще - в чем причина

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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