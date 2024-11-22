https://crimea.ria.ru/20241122/v-krymu-dorozhnye-sluzhby-gotovyatsya-k-snegopadu-1142067369.html
В Крыму дорожные службы готовятся к снегопаду
В Крыму дорожные службы готовятся к снегопаду - РИА Новости Крым, 22.11.2024
В Крыму дорожные службы готовятся к снегопаду
Дорожные службы Крыма готовы к надвигающейся непогоде. Об этом сообщает администрация Симферополя со ссылкой на "Крымавтодор". РИА Новости Крым, 22.11.2024
2024-11-22T17:05
2024-11-22T17:05
2024-11-22T17:05
погода в крыму
крымская погода
крымавтодор
симферополь
крым
новости крыма
штормовое предупреждение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/14/1134345533_0:478:576:802_1920x0_80_0_0_7d536f3415855bca7e5082e88c726fbf.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Дорожные службы Крыма готовы к надвигающейся непогоде. Об этом сообщает администрация Симферополя со ссылкой на "Крымавтодор".По информации властей, песок и техническая соль заготовлены в полном объеме. Надземные и подземные пешеходные переходы, тротуары планируют обрабатывать с помощью химических противогололедных материалов — калийной соли, которой заготовили 120 тонн.По мере необходимости будут устанавливаться снегозадерживающие устройства.По данным Главного управления МЧС России по РК, в ночь на субботу активный холодный фронт начнет снова заходить на Крымский полуостров, первый удар непогоды придется на запад и юг полуострова. На территории региона продолжает действовать штормовое предупреждение.Начальник республиканского гидрометцентра Татьяна Любецкая рассказала ранее РИА Новости Крым, что на предстоящей неделе снегом может накрыть уже всю территорию полуострова.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как энергетики Севастополя подготовились к непогодеВ Крыму степи могут превратиться в зоны полупустыньУраганы и засухи в России происходят в два раза чаще - в чем причина
симферополь
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/14/1134345533_0:424:576:856_1920x0_80_0_0_91202f9126f90880dddb2cbde018bebf.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода в крыму, крымская погода, крымавтодор, симферополь, крым, новости крыма, штормовое предупреждение
В Крыму дорожные службы готовятся к снегопаду
В Крыму заготовили 120 тонн соли для борьбы со снежным коллапсом