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Шторм возвращается в Крым: где ждать основного удара - РИА Новости Крым, 22.11.2024
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Шторм возвращается в Крым: где ждать основного удара
Шторм возвращается в Крым: где ждать основного удара - РИА Новости Крым, 22.11.2024
Шторм возвращается в Крым: где ждать основного удара
В ночь на субботу активный холодный фронт начнет снова заходить на Крымский полуостров, первый удар непогоды придется на запад и юг полуострова. На территории... РИА Новости Крым, 22.11.2024
2024-11-22T12:37
2024-11-22T12:58
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. В ночь на субботу активный холодный фронт начнет снова заходить на Крымский полуостров, первый удар непогоды придется на запад и юг полуострова. На территории региона продолжает действовать штормовое предупреждение, сообщает Главное управление МЧС России по РК.В чрезвычайном ведомстве уточняют, что наиболее сложная обстановка прогнозируется утром 23 ноября в следующих городских округах: Евпатория, Красноперекопск, Саки, Красноперекопского, Первомайского, Раздольненского, Сакского и Черноморского районов.В Ялте, Симферополе, Алуште, Бахчисарайском и Симферопольском районах штормовую погоду ожидают ближе к обеду. К вечеру непогода дойдет до Феодосии, Ленинского и Кировского районов."В связи со складывающейся обстановкой Главным управлением МЧС России по Республике Крым осуществляется комплекс превентивных мероприятий по недопущению происшествий, связанных с опасными метеоусловиями", - добавляют в республиканском главке МЧС России.В частности, работает оперативный штаб ведомства, ведется непрерывный контроль гидрометеорологической обстановки в Центре управления в кризисных ситуациях. Также организовано тесное взаимодействие с ЕДДС муниципальных образований, чтобы оперативные службы могли экстренно реагировать на все сообщения о происшествиях."В готовности к реагированию 18 мониторинговых групп на участках территорий муниципальных образований наиболее подверженных подтоплению", - уточняют в чрезвычайном ведомстве.Сложные метеоусловия сложились в Крыму в четверг. Атмосферный фронт принес на полуостров сильный ветер и дожди и штормовой ветер с порывами до 24 м/с. В МЧС Республики Крым предупредили также о сильном дожде и штормовом ветре до 25 м/с в Симферополе.В Севастополе в общественном месте на мужчину упало дерево, он попал в больницу. Позже стало известно, что рухнувшее от ветра дерево придавило двух человек на остановке общественного транспорта. Прокуратура города организовала проверку по факту травмирования севастопольцев.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ураган повалил железный павильон в Подмосковье – погибла девушкаТрехдневный шторм накрыл Крым – все службы в повышенной готовностиОбрушившийся на Крым шторм ушел на восток - эксперт
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5
4.7
96
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Шторм возвращается в Крым: где ждать основного удара

Шторм в Крыму начнется с запада и юга полуострова и разгуляется к обеду 23 ноября - МЧС

12:37 22.11.2024 (обновлено: 12:58 22.11.2024)
 
© РИА Новости КрымОсеннее море в Керчи
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. В ночь на субботу активный холодный фронт начнет снова заходить на Крымский полуостров, первый удар непогоды придется на запад и юг полуострова. На территории региона продолжает действовать штормовое предупреждение, сообщает Главное управление МЧС России по РК.

"Уже ночью, 23 ноября, активный холодный фронтальный раздел зайдет с акватории Средиземного моря и, в первую очередь, затронет западную и южную часть Крымского полуострова. Далее непогода достигнет восточного побережья", - предупреждают спасатели.

В чрезвычайном ведомстве уточняют, что наиболее сложная обстановка прогнозируется утром 23 ноября в следующих городских округах: Евпатория, Красноперекопск, Саки, Красноперекопского, Первомайского, Раздольненского, Сакского и Черноморского районов.
В Ялте, Симферополе, Алуште, Бахчисарайском и Симферопольском районах штормовую погоду ожидают ближе к обеду. К вечеру непогода дойдет до Феодосии, Ленинского и Кировского районов.
"В связи со складывающейся обстановкой Главным управлением МЧС России по Республике Крым осуществляется комплекс превентивных мероприятий по недопущению происшествий, связанных с опасными метеоусловиями", - добавляют в республиканском главке МЧС России.
В частности, работает оперативный штаб ведомства, ведется непрерывный контроль гидрометеорологической обстановки в Центре управления в кризисных ситуациях. Также организовано тесное взаимодействие с ЕДДС муниципальных образований, чтобы оперативные службы могли экстренно реагировать на все сообщения о происшествиях.
"В готовности к реагированию 18 мониторинговых групп на участках территорий муниципальных образований наиболее подверженных подтоплению", - уточняют в чрезвычайном ведомстве.
Жителей и гостей полуострова просят по возможности не покидать дома.
Сложные метеоусловия сложились в Крыму в четверг. Атмосферный фронт принес на полуостров сильный ветер и дожди и штормовой ветер с порывами до 24 м/с. В МЧС Республики Крым предупредили также о сильном дожде и штормовом ветре до 25 м/с в Симферополе.
В Севастополе в общественном месте на мужчину упало дерево, он попал в больницу. Позже стало известно, что рухнувшее от ветра дерево придавило двух человек на остановке общественного транспорта. Прокуратура города организовала проверку по факту травмирования севастопольцев.
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