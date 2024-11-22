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Шторм возвращается в Крым: где ждать основного удара

Шторм возвращается в Крым: где ждать основного удара - РИА Новости Крым, 22.11.2024

Шторм возвращается в Крым: где ждать основного удара

В ночь на субботу активный холодный фронт начнет снова заходить на Крымский полуостров, первый удар непогоды придется на запад и юг полуострова. На территории... РИА Новости Крым, 22.11.2024

2024-11-22T12:37

2024-11-22T12:37

2024-11-22T12:58

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. В ночь на субботу активный холодный фронт начнет снова заходить на Крымский полуостров, первый удар непогоды придется на запад и юг полуострова. На территории региона продолжает действовать штормовое предупреждение, сообщает Главное управление МЧС России по РК.В чрезвычайном ведомстве уточняют, что наиболее сложная обстановка прогнозируется утром 23 ноября в следующих городских округах: Евпатория, Красноперекопск, Саки, Красноперекопского, Первомайского, Раздольненского, Сакского и Черноморского районов.В Ялте, Симферополе, Алуште, Бахчисарайском и Симферопольском районах штормовую погоду ожидают ближе к обеду. К вечеру непогода дойдет до Феодосии, Ленинского и Кировского районов."В связи со складывающейся обстановкой Главным управлением МЧС России по Республике Крым осуществляется комплекс превентивных мероприятий по недопущению происшествий, связанных с опасными метеоусловиями", - добавляют в республиканском главке МЧС России.В частности, работает оперативный штаб ведомства, ведется непрерывный контроль гидрометеорологической обстановки в Центре управления в кризисных ситуациях. Также организовано тесное взаимодействие с ЕДДС муниципальных образований, чтобы оперативные службы могли экстренно реагировать на все сообщения о происшествиях."В готовности к реагированию 18 мониторинговых групп на участках территорий муниципальных образований наиболее подверженных подтоплению", - уточняют в чрезвычайном ведомстве.Сложные метеоусловия сложились в Крыму в четверг. Атмосферный фронт принес на полуостров сильный ветер и дожди и штормовой ветер с порывами до 24 м/с. В МЧС Республики Крым предупредили также о сильном дожде и штормовом ветре до 25 м/с в Симферополе.В Севастополе в общественном месте на мужчину упало дерево, он попал в больницу. Позже стало известно, что рухнувшее от ветра дерево придавило двух человек на остановке общественного транспорта. Прокуратура города организовала проверку по факту травмирования севастопольцев.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ураган повалил железный павильон в Подмосковье – погибла девушкаТрехдневный шторм накрыл Крым – все службы в повышенной готовностиОбрушившийся на Крым шторм ушел на восток - эксперт

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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