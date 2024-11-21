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Трехдневный шторм накрыл Крым – все службы в повышенной готовности

Трехдневный шторм накрыл Крым – все службы в повышенной готовности - РИА Новости Крым, 21.11.2024

Трехдневный шторм накрыл Крым – все службы в повышенной готовности

Из-за трехдневного шторма в Крыму все экстренные службы приведены в состояние повышенной готовности. Об этом сообщил замначальника Главного управления МЧС... РИА Новости Крым, 21.11.2024

2024-11-21T12:32

2024-11-21T12:32

2024-11-21T13:05

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя - РИА Новости Крым. Из-за трехдневного шторма в Крыму все экстренные службы приведены в состояние повышенной готовности. Об этом сообщил замначальника Главного управления МЧС России по Республике Крым Алексей Павлюченко.Павлюченко напомнил, что по прогнозам крымского гидрометцентра до конца суток 21 ноября, в течение суток 23 ноября, ночью 24 ноября в Крыму ожидаются местами очень сильные дожди, которые вечером 23 ноября перейдут в мокрый снег. Кроме того, на море ожидается сильный шторм. Высота волн в западной акватории Черного моря достигнет 3-3,5 метров, в юго-восточной части 1,5-2,5 метра, в акватории Азовского моря 1,3-2 метра. На реках Крыма ожидаются подъемы уровней воды на 0,3-0,8 метра.Спасатели призывают к бдительности. Следует опасаться падения деревьев и рекламных конструкций, возможны обрывы линий электропередачи. Выход в море и в горы в данных условиях опасны для жизни.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Шторм века в Крыму в ноябре 2024 - есть ли угрозаКрым накроет мощный арктический фронт - когда ждать холода и снегаУраганы и засухи в России происходят в два раза чаще - в чем причина

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