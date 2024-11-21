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Трехдневный шторм накрыл Крым – все службы в повышенной готовности - РИА Новости Крым, 21.11.2024
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Трехдневный шторм накрыл Крым – все службы в повышенной готовности
Трехдневный шторм накрыл Крым – все службы в повышенной готовности - РИА Новости Крым, 21.11.2024
Трехдневный шторм накрыл Крым – все службы в повышенной готовности
Из-за трехдневного шторма в Крыму все экстренные службы приведены в состояние повышенной готовности. Об этом сообщил замначальника Главного управления МЧС... РИА Новости Крым, 21.11.2024
2024-11-21T12:32
2024-11-21T13:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя - РИА Новости Крым. Из-за трехдневного шторма в Крыму все экстренные службы приведены в состояние повышенной готовности. Об этом сообщил замначальника Главного управления МЧС России по Республике Крым Алексей Павлюченко.Павлюченко напомнил, что по прогнозам крымского гидрометцентра до конца суток 21 ноября, в течение суток 23 ноября, ночью 24 ноября в Крыму ожидаются местами очень сильные дожди, которые вечером 23 ноября перейдут в мокрый снег. Кроме того, на море ожидается сильный шторм. Высота волн в западной акватории Черного моря достигнет 3-3,5 метров, в юго-восточной части 1,5-2,5 метра, в акватории Азовского моря 1,3-2 метра. На реках Крыма ожидаются подъемы уровней воды на 0,3-0,8 метра.Спасатели призывают к бдительности. Следует опасаться падения деревьев и рекламных конструкций, возможны обрывы линий электропередачи. Выход в море и в горы в данных условиях опасны для жизни.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Шторм века в Крыму в ноябре 2024 - есть ли угрозаКрым накроет мощный арктический фронт - когда ждать холода и снегаУраганы и засухи в России происходят в два раза чаще - в чем причина
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Трехдневный шторм накрыл Крым – все службы в повышенной готовности

Шторм в Крыму 21-24 ноября может привести к подтоплениям территорий – МЧС

12:32 21.11.2024 (обновлено: 13:05 21.11.2024)
 
© ГУП РК "Крымэнерго"Шторм в Крыму
Шторм в Крыму
© ГУП РК "Крымэнерго"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя - РИА Новости Крым. Из-за трехдневного шторма в Крыму все экстренные службы приведены в состояние повышенной готовности. Об этом сообщил замначальника Главного управления МЧС России по Республике Крым Алексей Павлюченко.

"На территории республики организован комплекс превентивных мероприятий, организована проверка аварийно-спасательной техники. Центром управления в кризисных ситуациях организовано моделирование наиболее опасных участков, организовано экстренное взаимодействие с дежурными диспетчерскими службами", – сказал он.

Павлюченко напомнил, что по прогнозам крымского гидрометцентра до конца суток 21 ноября, в течение суток 23 ноября, ночью 24 ноября в Крыму ожидаются местами очень сильные дожди, которые вечером 23 ноября перейдут в мокрый снег.

"21 ноября, 23 ноября, ночью 24 ноября юго-западный ветер перейдет в северо-западный, его скорость будет достигать 25-30 метров в секунду. 24 ноября температура воздуха резко понизится на 12-14 градусов и составит ночью 0-5 градусов мороза, а днем 1-6 тепла", – говорится в прогнозе.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

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В Крыму объявлено штормовое предупреждение

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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Ожидается резкое похолодание сразу на 14 градусов

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Кроме того, на море ожидается сильный шторм. Высота волн в западной акватории Черного моря достигнет 3-3,5 метров, в юго-восточной части 1,5-2,5 метра, в акватории Азовского моря 1,3-2 метра.
На реках Крыма ожидаются подъемы уровней воды на 0,3-0,8 метра.

"Мы прогнозируем подтопления низменных участков", добавил Павлюченко.

Спасатели призывают к бдительности. Следует опасаться падения деревьев и рекламных конструкций, возможны обрывы линий электропередачи. Выход в море и в горы в данных условиях опасны для жизни.
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