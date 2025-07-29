https://crimea.ria.ru/20250729/bespilotnik-v-minske-i-zamena-zelenskomu-glavnoe-za-den-1148330810.html

Беспилотник в Минске и замена Зеленскому: главное за день

Беспилотник в Минске и замена Зеленскому: главное за день - РИА Новости Крым, 29.07.2025

Беспилотник в Минске и замена Зеленскому: главное за день

Новые атаки ВСУ на мирные регионы России. Беспилотник с тротилом и поражающими элементами упал в Минске. США и Великобритания готовятся заменить Владимира... РИА Новости Крым, 29.07.2025

2025-07-29T22:42

2025-07-29T22:42

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. Новые атаки ВСУ на мирные регионы России. Беспилотник с тротилом и поражающими элементами упал в Минске. США и Великобритания готовятся заменить Владимира Зеленского на посту главы киевского режима. В Крыму презентовали книгу воспоминаний о погибшем военкоре Александре Федорчаке. В Севастополе отреставрируют памятник подводникам-черноморцам. На границе Крыма с Херсонской областью в пять раз ускорили досмотр авто. Армия России освободила еще два населенных пункта в Запорожской области и Донбассе.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Атаки ВСУ на регионы РоссииСилы противовоздушной обороны РФ отразили новую попытку ВСУ ударить по российским регионам. Всего в ночь на вторник над пятью областями были уничтожены 74 беспилотника.В частности, ВСУ атаковали Ростовскую область. Массированный удар был отражен на Каменск-Шахтинск, Сальск, Волгодонск, Боковский и Тарасовский районы. При атаке погибли три человека – один мирный житель и два сапера Росгвардии.Кроме того, в микрорайоне Заводской из-за падения БПЛА загорелось поле, в Орловском районе повреждена электроподстанция, в Сальске возник пожар на железнодорожной станции. После происшествия железнодорожное движение ограничили, к 8 часам утра его возобновили по временной схеме – с задержками следовали 11 поездов. На графике курсирования поездов крымского направления вражеская атака не отразилась.Беспилотник в МинскеВо вторник минобороны в Белоруссии сообщили, что ночью средства радиоэлектронной борьбы подавили обнаруженный в небе беспилотник. Дрон упал в Минске на улице Матусевича без детонации, пострадавших нет. Он имел боевую часть, снабженную тротилом и большим количеством поражающих элементов в виде металлических шариков, уточнил позже Следственный комитет Беларуси.Замена ЗеленскомуСША и Великобритания готовятся заменить Владимира Зеленского на посту главы киевского режима на нынешнего посла Украины в Великобритании Валерия Залужного. В реализации этого плана также участвуют глава офиса Зеленского Андрей Ермак и начальник главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов*. Об этом заявили в Службе внешней разведки РФ.* внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистовГраница Крыма с Херсонской областьюПочти 100 тысяч легковых автомобилей прошли сканирование на пунктах пропуска Джанкой и Армянск на границе Крыма с Херсонской областью с апреля 2025 года, сообщили во вторник в Минтрансе России. Современные потоковые инспекционно-досмотровые комплексы позволяют проводить проверку транспорта без выхода водителя из автомобиля. Сканирование выполняется непрерывно, не требует остановки движения и полностью безопасно для человека. В результате время проверки легковых автомобилей сократилось в пять раз.Памятник в СевастополеВ Севастополе отреставрируют памятник подводникам-черноморцам: вокруг подлодки снова появится вода, внутри конструкции – специальные фильтры, памятник украсит архитектурная подсветка. В восстановлении объекта культурного наследия помогут специалисты из Ямало-Ненецкого автономного округа. Об этом по итогу выездного совещания с руководителем ЯНАО Дмитрием Артюховым во вторник сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Успехи армии РоссииНаселенный пункт Темировка в Запорожской области перешел под контроль российской армии. Кроме того, военные РФ освободили Новоукраинку в Донбассе, продвинулась по всей линии фронта и ликвидировала 1255 боевиков ВСУ за сутки, сообщили в Минобороны РФ во вторник.Книга о погибшем военкореВ Мраморном зале Крымской республиканской библиотеки имени Франко во вторник прошла презентация книги воспоминаний "Александр Федорчак: сын, друг, военкор". Она посвящена памяти журналиста и военного корреспондента "Известий", погибшего при исполнении служебного долга 24 марта 2025 года в селе Михайловка в ЛНР. Мероприятие приурочили к его дню рождения – сегодня Александру исполнилось бы 29 лет.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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https://crimea.ria.ru/20250729/na-zaporozhskoy-aes-oprovergli-feyk-o-povyshennom-radiatsionnom-fone-1148335439.html

https://crimea.ria.ru/20250729/ekspert-obyasnil-ritoriku-trampa-o-sokraschenii-srokov-na-sdelku-po-ukraine-1148320743.html

https://crimea.ria.ru/20250729/evrosoyuz-priostanovil-vsyu-finansovuyu-pomosch-ukraine-1148318776.html

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