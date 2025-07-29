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Беспилотник в Минске и замена Зеленскому: главное за день - РИА Новости Крым, 29.07.2025
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Беспилотник в Минске и замена Зеленскому: главное за день
Беспилотник в Минске и замена Зеленскому: главное за день - РИА Новости Крым, 29.07.2025
Беспилотник в Минске и замена Зеленскому: главное за день
Новые атаки ВСУ на мирные регионы России. Беспилотник с тротилом и поражающими элементами упал в Минске. США и Великобритания готовятся заменить Владимира... РИА Новости Крым, 29.07.2025
2025-07-29T22:42
2025-07-29T22:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. Новые атаки ВСУ на мирные регионы России. Беспилотник с тротилом и поражающими элементами упал в Минске. США и Великобритания готовятся заменить Владимира Зеленского на посту главы киевского режима. В Крыму презентовали книгу воспоминаний о погибшем военкоре Александре Федорчаке. В Севастополе отреставрируют памятник подводникам-черноморцам. На границе Крыма с Херсонской областью в пять раз ускорили досмотр авто. Армия России освободила еще два населенных пункта в Запорожской области и Донбассе.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Атаки ВСУ на регионы РоссииСилы противовоздушной обороны РФ отразили новую попытку ВСУ ударить по российским регионам. Всего в ночь на вторник над пятью областями были уничтожены 74 беспилотника.В частности, ВСУ атаковали Ростовскую область. Массированный удар был отражен на Каменск-Шахтинск, Сальск, Волгодонск, Боковский и Тарасовский районы. При атаке погибли три человека – один мирный житель и два сапера Росгвардии.Кроме того, в микрорайоне Заводской из-за падения БПЛА загорелось поле, в Орловском районе повреждена электроподстанция, в Сальске возник пожар на железнодорожной станции. После происшествия железнодорожное движение ограничили, к 8 часам утра его возобновили по временной схеме – с задержками следовали 11 поездов. На графике курсирования поездов крымского направления вражеская атака не отразилась.Беспилотник в МинскеВо вторник минобороны в Белоруссии сообщили, что ночью средства радиоэлектронной борьбы подавили обнаруженный в небе беспилотник. Дрон упал в Минске на улице Матусевича без детонации, пострадавших нет. Он имел боевую часть, снабженную тротилом и большим количеством поражающих элементов в виде металлических шариков, уточнил позже Следственный комитет Беларуси.Замена ЗеленскомуСША и Великобритания готовятся заменить Владимира Зеленского на посту главы киевского режима на нынешнего посла Украины в Великобритании Валерия Залужного. В реализации этого плана также участвуют глава офиса Зеленского Андрей Ермак и начальник главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов*. Об этом заявили в Службе внешней разведки РФ.* внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистовГраница Крыма с Херсонской областьюПочти 100 тысяч легковых автомобилей прошли сканирование на пунктах пропуска Джанкой и Армянск на границе Крыма с Херсонской областью с апреля 2025 года, сообщили во вторник в Минтрансе России. Современные потоковые инспекционно-досмотровые комплексы позволяют проводить проверку транспорта без выхода водителя из автомобиля. Сканирование выполняется непрерывно, не требует остановки движения и полностью безопасно для человека. В результате время проверки легковых автомобилей сократилось в пять раз.Памятник в СевастополеВ Севастополе отреставрируют памятник подводникам-черноморцам: вокруг подлодки снова появится вода, внутри конструкции – специальные фильтры, памятник украсит архитектурная подсветка. В восстановлении объекта культурного наследия помогут специалисты из Ямало-Ненецкого автономного округа. Об этом по итогу выездного совещания с руководителем ЯНАО Дмитрием Артюховым во вторник сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Успехи армии РоссииНаселенный пункт Темировка в Запорожской области перешел под контроль российской армии. Кроме того, военные РФ освободили Новоукраинку в Донбассе, продвинулась по всей линии фронта и ликвидировала 1255 боевиков ВСУ за сутки, сообщили в Минобороны РФ во вторник.Книга о погибшем военкореВ Мраморном зале Крымской республиканской библиотеки имени Франко во вторник прошла презентация книги воспоминаний "Александр Федорчак: сын, друг, военкор". Она посвящена памяти журналиста и военного корреспондента "Известий", погибшего при исполнении служебного долга 24 марта 2025 года в селе Михайловка в ЛНР. Мероприятие приурочили к его дню рождения – сегодня Александру исполнилось бы 29 лет.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Беспилотник в Минске и замена Зеленскому: главное за день

Беспилотник в Минске и планы Запада по замене Зеленского – главное за день

22:42 29.07.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГлавное за день
Главное за день - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. Новые атаки ВСУ на мирные регионы России. Беспилотник с тротилом и поражающими элементами упал в Минске. США и Великобритания готовятся заменить Владимира Зеленского на посту главы киевского режима. В Крыму презентовали книгу воспоминаний о погибшем военкоре Александре Федорчаке. В Севастополе отреставрируют памятник подводникам-черноморцам. На границе Крыма с Херсонской областью в пять раз ускорили досмотр авто. Армия России освободила еще два населенных пункта в Запорожской области и Донбассе.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Атаки ВСУ на регионы России

Силы противовоздушной обороны РФ отразили новую попытку ВСУ ударить по российским регионам. Всего в ночь на вторник над пятью областями были уничтожены 74 беспилотника.
В частности, ВСУ атаковали Ростовскую область. Массированный удар был отражен на Каменск-Шахтинск, Сальск, Волгодонск, Боковский и Тарасовский районы. При атаке погибли три человека – один мирный житель и два сапера Росгвардии.
Кроме того, в микрорайоне Заводской из-за падения БПЛА загорелось поле, в Орловском районе повреждена электроподстанция, в Сальске возник пожар на железнодорожной станции. После происшествия железнодорожное движение ограничили, к 8 часам утра его возобновили по временной схеме – с задержками следовали 11 поездов. На графике курсирования поездов крымского направления вражеская атака не отразилась.
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
Вчера, 17:37
Чиновница и ее водитель ранены при атаке дрона ВСУ в Белгородской области

Беспилотник в Минске

Во вторник минобороны в Белоруссии сообщили, что ночью средства радиоэлектронной борьбы подавили обнаруженный в небе беспилотник. Дрон упал в Минске на улице Матусевича без детонации, пострадавших нет. Он имел боевую часть, снабженную тротилом и большим количеством поражающих элементов в виде металлических шариков, уточнил позже Следственный комитет Беларуси.
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
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На Запорожской АЭС опровергли фейк о повышенном радиационном фоне

Замена Зеленскому

США и Великобритания готовятся заменить Владимира Зеленского на посту главы киевского режима на нынешнего посла Украины в Великобритании Валерия Залужного. В реализации этого плана также участвуют глава офиса Зеленского Андрей Ермак и начальник главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов*. Об этом заявили в Службе внешней разведки РФ.
* внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
Вчера, 13:39Радио "Спутник в Крыму"
Эксперт объяснил риторику Трампа о сокращении сроков на сделку по Украине

Граница Крыма с Херсонской областью

Почти 100 тысяч легковых автомобилей прошли сканирование на пунктах пропуска Джанкой и Армянск на границе Крыма с Херсонской областью с апреля 2025 года, сообщили во вторник в Минтрансе России. Современные потоковые инспекционно-досмотровые комплексы позволяют проводить проверку транспорта без выхода водителя из автомобиля. Сканирование выполняется непрерывно, не требует остановки движения и полностью безопасно для человека. В результате время проверки легковых автомобилей сократилось в пять раз.
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
Вчера, 12:35
Евросоюз приостановил всю финансовую помощь Украине

Памятник в Севастополе

В Севастополе отреставрируют памятник подводникам-черноморцам: вокруг подлодки снова появится вода, внутри конструкции – специальные фильтры, памятник украсит архитектурная подсветка. В восстановлении объекта культурного наследия помогут специалисты из Ямало-Ненецкого автономного округа. Об этом по итогу выездного совещания с руководителем ЯНАО Дмитрием Артюховым во вторник сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
Прокуратура Республики Крым
Вчера, 10:39
В Керчи мужчину обвиняют в распространении фейков об армии России

Успехи армии России

Населенный пункт Темировка в Запорожской области перешел под контроль российской армии. Кроме того, военные РФ освободили Новоукраинку в Донбассе, продвинулась по всей линии фронта и ликвидировала 1255 боевиков ВСУ за сутки, сообщили в Минобороны РФ во вторник.
Солдаты ВСУ
Вчера, 12:13
Десант ВСУ пытался высадиться на Тендровской косе

Книга о погибшем военкоре

В Мраморном зале Крымской республиканской библиотеки имени Франко во вторник прошла презентация книги воспоминаний "Александр Федорчак: сын, друг, военкор". Она посвящена памяти журналиста и военного корреспондента "Известий", погибшего при исполнении служебного долга 24 марта 2025 года в селе Михайловка в ЛНР. Мероприятие приурочили к его дню рождения – сегодня Александру исполнилось бы 29 лет.
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
Вчера, 09:53
Иностранец хотел убить военного: в Ростове предотвращен теракт
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00:01Погода в Крыму в среду: днем местами пройдут кратковременные дожди
00:00Какой сегодня праздник: 30 июля
22:42Беспилотник в Минске и замена Зеленскому: главное за день
22:21На Запорожской АЭС опровергли фейк о повышенном радиационном фоне
22:08Крымский мост: оперативная информация к вечеру вторника
21:52При атаке на Ростовскую область погибли трое и повреждены десятки домов
21:31Две группы детей с симптомами пищевой инфекции сняли с поезда на Кубани
21:16Доверие в сети: крымчане за неделю отдали аферистам 18 миллионов рублей
20:54В Крыму задержали более 200 пьяных водителей
20:32В Феодосии произошел большой ландшафтный пожар возле кладбища
20:11В Севастополе малоимущим семьям и одиноким гражданам назначают соцпособия
19:56Высокий сезон в Крыму: эксперты заявляют о рекордном турпотоке
19:28Фестиваль оперы и балета в Севастополе – что ждет гостей
19:10На дороге Симферополь – Красноперекопск перекроют движение
18:53В Севастополе создают два образовательных кластера
18:40Двоих детей и пенсионерку спасли из горящего дома в Сакском районе
18:17Не ремонтировался годами: когда починят мост на трассе Бахчисарай – Ялта
17:57Смертельное столкновение автобуса с грузовиком в Крыму: водителя ждет суд
17:37Чиновница и ее водитель ранены при атаке дрона ВСУ в Белгородской области
17:06Лесной пожар в Геленджике растет – что известно
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