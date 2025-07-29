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В Севастополе создают два образовательных кластера - РИА Новости Крым, 29.07.2025
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В Севастополе создают два образовательных кластера
В Севастополе создают два образовательных кластера - РИА Новости Крым, 29.07.2025
В Севастополе создают два образовательных кластера
В Севастополе в рамках федерального проекта "Профессионалитет" создадут два образовательных кластера: транспортный и строительный. Об этом заявил губернатор... РИА Новости Крым, 29.07.2025
2025-07-29T18:53
2025-07-29T18:53
севастополь
новости севастополя
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе в рамках федерального проекта "Профессионалитет" создадут два образовательных кластера: транспортный и строительный. Об этом заявил губернатор Михаил Развожаев.Развожаев уточнил, что транспортный кластер откроют уже в этом году. Там будут готовить специалистов по специальностям: мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей, эксплуатация транспортного электрооборудования и других. Обучение начнется с 1 сентября.Он добавил, что строительный кластер создадут в 2026 году. Это будут новые специальности по направлениям: производство неметаллических строительных изделий и конструкций, водоснабжение и водоотведение, информационное моделирование в строительстве, теплоснабжение и другие."Помимо самих учебных заведений, в подготовке квалифицированных кадров для транспортной и строительной отраслей будут участвовать государственные предприятия города, подрядчики, а также профильные департаменты", – заявил Михаил Развожаев.Ранее сообщалось, что на базе Севастопольского государственного университета (СевГУ) появится кампус мирового уровня, который объединит шесть ключевых институтов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Единая программа и расписание: как школы в Крыму готовы к нововведениямМолодые специалисты сельхозотрасли Севастополя получат 250 тысяч рублейБолее 480 млн направлено художественной галерее в Севастополе
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РИА Новости Крым
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севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, крым, образование в крыму и севастополе
В Севастополе создают два образовательных кластера

Транспортный и строительный кластеры создают для молодежи в Севастополе

18:53 29.07.2025
 
© РИА Новости . Кирилл Зыков / Перейти в фотобанкОбучение
Обучение - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© РИА Новости . Кирилл Зыков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе в рамках федерального проекта "Профессионалитет" создадут два образовательных кластера: транспортный и строительный. Об этом заявил губернатор Михаил Развожаев.
"Кластеры будут созданы на базе двух учреждений среднего профессионального образования – Севастопольского колледжа информационных технологий и промышленности и Севастопольского архитектурно-строительного техникума. На этот учебный год предусмотрено дополнительно 200 бюджетных мест", – написал он в своем Telegram-канале.
Развожаев уточнил, что транспортный кластер откроют уже в этом году. Там будут готовить специалистов по специальностям: мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей, эксплуатация транспортного электрооборудования и других. Обучение начнется с 1 сентября.
"На развитие транспортного кластера Севастополю выделено 77,4 миллионов рублей – эти средства будут направлены на закупку учебного оборудования", – уточнил губернатор.
Он добавил, что строительный кластер создадут в 2026 году. Это будут новые специальности по направлениям: производство неметаллических строительных изделий и конструкций, водоснабжение и водоотведение, информационное моделирование в строительстве, теплоснабжение и другие.
"Помимо самих учебных заведений, в подготовке квалифицированных кадров для транспортной и строительной отраслей будут участвовать государственные предприятия города, подрядчики, а также профильные департаменты", – заявил Михаил Развожаев.
Ранее сообщалось, что на базе Севастопольского государственного университета (СевГУ) появится кампус мирового уровня, который объединит шесть ключевых институтов.
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СевастопольНовости СевастополяМихаил РазвожаевКрымОбразование в Крыму и Севастополе
 
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