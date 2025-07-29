https://crimea.ria.ru/20250729/v-sevastopole-sozdayut-dva-obrazovatelnykh-klastera-1148328448.html

В Севастополе создают два образовательных кластера

В Севастополе создают два образовательных кластера - РИА Новости Крым, 29.07.2025

В Севастополе создают два образовательных кластера

В Севастополе в рамках федерального проекта "Профессионалитет" создадут два образовательных кластера: транспортный и строительный. Об этом заявил губернатор... РИА Новости Крым, 29.07.2025

2025-07-29T18:53

2025-07-29T18:53

2025-07-29T18:53

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе в рамках федерального проекта "Профессионалитет" создадут два образовательных кластера: транспортный и строительный. Об этом заявил губернатор Михаил Развожаев.Развожаев уточнил, что транспортный кластер откроют уже в этом году. Там будут готовить специалистов по специальностям: мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей, эксплуатация транспортного электрооборудования и других. Обучение начнется с 1 сентября.Он добавил, что строительный кластер создадут в 2026 году. Это будут новые специальности по направлениям: производство неметаллических строительных изделий и конструкций, водоснабжение и водоотведение, информационное моделирование в строительстве, теплоснабжение и другие."Помимо самих учебных заведений, в подготовке квалифицированных кадров для транспортной и строительной отраслей будут участвовать государственные предприятия города, подрядчики, а также профильные департаменты", – заявил Михаил Развожаев.Ранее сообщалось, что на базе Севастопольского государственного университета (СевГУ) появится кампус мирового уровня, который объединит шесть ключевых институтов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Единая программа и расписание: как школы в Крыму готовы к нововведениямМолодые специалисты сельхозотрасли Севастополя получат 250 тысяч рублейБолее 480 млн направлено художественной галерее в Севастополе

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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