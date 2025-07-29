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В Севастополе малоимущим семьям и одиноким гражданам назначают соцпособия - РИА Новости Крым, 29.07.2025
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В Севастополе малоимущим семьям и одиноким гражданам назначают соцпособия
В Севастополе малоимущим семьям и одиноким гражданам назначают соцпособия - РИА Новости Крым, 29.07.2025
В Севастополе малоимущим семьям и одиноким гражданам назначают соцпособия
В Севастополе малоимущие семьи и одиноко проживающие граждане, чей доход оказался ниже прожиточного минимума, могут получить соцпособие на полгода. Об этом... РИА Новости Крым, 29.07.2025
2025-07-29T20:11
2025-07-29T20:11
севастополь
новости севастополя
соцзащита
господдержка
пособия и выплаты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июля – РИА Новости Крым. В Севастополе малоимущие семьи и одиноко проживающие граждане, чей доход оказался ниже прожиточного минимума, могут получить соцпособие на полгода. Об этом сообщают в городском департаменте труда и социальной защиты населения.Пособие назначается по месту жительства или пребывания в городе. При определении права на получение поддержки в состав семьи включается заявитель, супруг(а), несовершеннолетние дети и дети до 23 лет, обучающиеся очно, в том числе находящиеся под опекой (за исключением состоящих в браке)."Размер пособия рассчитывается как разница между величиной прожиточного минимума на душу населения и среднедушевым доходом семьи или одиноко проживающего гражданина. Расчетный период для исчисления среднедушевого дохода семьи составляет три последних календарных месяца, предшествующих одному календарному месяцу перед месяцем подачи заявления о назначении пособия. Такое пособие назначается на шесть месяцев", – рассказала заместитель начальника управления методологии предоставления соцподдержки департамента труда и соцзащиты населения Людмила Воробьева.Дополнительные выплаты предусмотрены для многодетных семей: 4 386,25 руб. на каждого ребенка при наличии 3-4 детей (25% от прожиточного минимума на ребенка); 8 772,50 руб. – при наличии пяти и более детей (50% от прожиточного минимума).Для сохранения непрерывности получения социальной поддержки, заявление можно подать заранее – в последний месяц действующего периода. Это обеспечит постоянный доступ к мерам поддержки, напрямую связанным со статусом малоимущей семьи: бесплатное школьное питание, путевки на оздоровление детей и другие льготы.Большинство сведений органы соцзащиты запрашивают самостоятельно. Если заявление подано через портал Госуслуг, в течение пяти рабочих дней заявитель должен предоставить документы, подтверждающие конкретные жизненные обстоятельства. Подать заявление можно в управление адресной социальной поддержки населения, через портал Госуслуг или любое отделение МФЦ.Ранее сообщалось, что в Севастополе из резервного фонда правительства выделят дополнительные 12 миллионов рублей на единовременные выплаты членам семей погибших участников спецоперации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России выделят 147 млрд на развитие инфраструктуры для матерей и детейМолодые специалисты сельхозотрасли Севастополя получат 250 тысяч рублейЕще одна категория россиян имеет право на дополнительный отпуск
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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севастополь, новости севастополя, соцзащита, господдержка, пособия и выплаты
В Севастополе малоимущим семьям и одиноким гражданам назначают соцпособия

Севастопольцы с доходом ниже прожиточного минимума могут получить соцпособие на 6 месяцев

20:11 29.07.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДеньги на клавиатуре
Деньги на клавиатуре - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июля – РИА Новости Крым. В Севастополе малоимущие семьи и одиноко проживающие граждане, чей доход оказался ниже прожиточного минимума, могут получить соцпособие на полгода. Об этом сообщают в городском департаменте труда и социальной защиты населения.
Пособие назначается по месту жительства или пребывания в городе. При определении права на получение поддержки в состав семьи включается заявитель, супруг(а), несовершеннолетние дети и дети до 23 лет, обучающиеся очно, в том числе находящиеся под опекой (за исключением состоящих в браке).
"Размер пособия рассчитывается как разница между величиной прожиточного минимума на душу населения и среднедушевым доходом семьи или одиноко проживающего гражданина. Расчетный период для исчисления среднедушевого дохода семьи составляет три последних календарных месяца, предшествующих одному календарному месяцу перед месяцем подачи заявления о назначении пособия. Такое пособие назначается на шесть месяцев", – рассказала заместитель начальника управления методологии предоставления соцподдержки департамента труда и соцзащиты населения Людмила Воробьева.
Дополнительные выплаты предусмотрены для многодетных семей: 4 386,25 руб. на каждого ребенка при наличии 3-4 детей (25% от прожиточного минимума на ребенка); 8 772,50 руб. – при наличии пяти и более детей (50% от прожиточного минимума).
Для сохранения непрерывности получения социальной поддержки, заявление можно подать заранее – в последний месяц действующего периода. Это обеспечит постоянный доступ к мерам поддержки, напрямую связанным со статусом малоимущей семьи: бесплатное школьное питание, путевки на оздоровление детей и другие льготы.
Большинство сведений органы соцзащиты запрашивают самостоятельно. Если заявление подано через портал Госуслуг, в течение пяти рабочих дней заявитель должен предоставить документы, подтверждающие конкретные жизненные обстоятельства. Подать заявление можно в управление адресной социальной поддержки населения, через портал Госуслуг или любое отделение МФЦ.
Ранее сообщалось, что в Севастополе из резервного фонда правительства выделят дополнительные 12 миллионов рублей на единовременные выплаты членам семей погибших участников спецоперации.
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СевастопольНовости СевастополяСоцзащитаГосподдержкаПособия и выплаты
 
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