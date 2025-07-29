https://crimea.ria.ru/20250729/smertelnoe-stolknovenie-avtobusa-s-gruzovikom-v-krymu-voditelya-zhdet-sud-1148328239.html

Смертельное столкновение автобуса с грузовиком в Крыму: водителя ждет суд

Смертельное столкновение автобуса с грузовиком в Крыму: водителя ждет суд - РИА Новости Крым, 29.07.2025

Смертельное столкновение автобуса с грузовиком в Крыму: водителя ждет суд

Водитель рейсового автобуса Луганск – Симферополь предстанет перед судом по делу о смертельном столкновении в грузовиком. Об этом сообщает во вторник... РИА Новости Крым, 29.07.2025

2025-07-29T17:57

2025-07-29T17:57

2025-07-29T17:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. Водитель рейсового автобуса Луганск – Симферополь предстанет перед судом по делу о смертельном столкновении в грузовиком. Об этом сообщает во вторник пресс-служба Следкома по Крыму и Севастополю.Утром 13 мая 49-летний водитель пассажирского автобуса Луганск – Симферополь в Красногвардейском районе выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым фургоном. В результате происшествия водитель грузовика скончался в больнице. Никто из пассажиров автобуса не пострадал.Как уточняет пресс-служба прокуратуры Крыма, вину обвиняемый признал в полном объеме. Уголовное дело направлено в Красногвардейский районный суд.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Жуткое ДТП с фурой на трассе "Дон" ­– погиб ребенок и трое взрослыхМашина сбила насмерть велосипедиста в СевастополеЗа неделю на дорогах Крыма погиб один человек и 29 пострадали

красногвардейский район

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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