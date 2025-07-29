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Смертельное столкновение автобуса с грузовиком в Крыму: водителя ждет суд
Смертельное столкновение автобуса с грузовиком в Крыму: водителя ждет суд - РИА Новости Крым, 29.07.2025
Смертельное столкновение автобуса с грузовиком в Крыму: водителя ждет суд
Водитель рейсового автобуса Луганск – Симферополь предстанет перед судом по делу о смертельном столкновении в грузовиком. Об этом сообщает во вторник... РИА Новости Крым, 29.07.2025
2025-07-29T17:57
2025-07-29T17:57
2025-07-29T17:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. Водитель рейсового автобуса Луганск – Симферополь предстанет перед судом по делу о смертельном столкновении в грузовиком. Об этом сообщает во вторник пресс-служба Следкома по Крыму и Севастополю.Утром 13 мая 49-летний водитель пассажирского автобуса Луганск – Симферополь в Красногвардейском районе выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым фургоном. В результате происшествия водитель грузовика скончался в больнице. Никто из пассажиров автобуса не пострадал.Как уточняет пресс-служба прокуратуры Крыма, вину обвиняемый признал в полном объеме. Уголовное дело направлено в Красногвардейский районный суд.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Жуткое ДТП с фурой на трассе "Дон" – погиб ребенок и трое взрослыхМашина сбила насмерть велосипедиста в СевастополеЗа неделю на дорогах Крыма погиб один человек и 29 пострадали
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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Смертельное столкновение автобуса с грузовиком в Крыму: водителя ждет суд
В Крыму будут судить водителя рейсового автобуса за смертельное ДТП в грузовиком