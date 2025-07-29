https://crimea.ria.ru/20250729/chinovnitsa-i-ee-voditel-raneny-pri-atake-drona-vsu-v-belgorodskoy-oblasti-1148328010.html
Чиновница и ее водитель ранены при атаке дрона ВСУ в Белгородской области
Чиновница и ее водитель ранены при атаке дрона ВСУ в Белгородской области - РИА Новости Крым, 29.07.2025
Чиновница и ее водитель ранены при атаке дрона ВСУ в Белгородской области
Глава администрации села Борки Валуйского округа Белгородской области и водитель ранены в результате удара украинского беспилотника по автомобилю, сообщил... РИА Новости Крым, 29.07.2025
2025-07-29T17:37
2025-07-29T17:37
2025-07-29T17:37
белгородская область
вячеслав гладков
новости
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/1c/1142991403_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6fac9343be59c5ad589035c6e24ab6a0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ 29 июл – РИА Новости Крым. Глава администрации села Борки Валуйского округа Белгородской области и водитель ранены в результате удара украинского беспилотника по автомобилю, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.У женщины – осколочное ранение плеча, у мужчины – баротравма. Медики доставляют пострадавших в Валуйскую центральную районную больницу.Накануне в Алешках Херсонской области при попадании снаряда ВСУ в жилой дом погиб нейрохирург Николай Костин. Его супруга и ребенок получили ранения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:74 беспилотника сбили над Россией за ночьБолее 770 человек погибли в России от атак боевиков ВСУВСУ ударили по жилому дому в Белгородской области – есть пострадавшие
белгородская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/1c/1142991403_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_04179145b5ca444c71c99dd5c4afeefb.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, вячеслав гладков, новости, происшествия, беспилотник (бпла, дрон)
Чиновница и ее водитель ранены при атаке дрона ВСУ в Белгородской области
В Белгородской области при атаке БПЛА ранены глава сельской администрации и ее водитель