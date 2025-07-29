https://crimea.ria.ru/20250729/chinovnitsa-i-ee-voditel-raneny-pri-atake-drona-vsu-v-belgorodskoy-oblasti-1148328010.html

Чиновница и ее водитель ранены при атаке дрона ВСУ в Белгородской области

Чиновница и ее водитель ранены при атаке дрона ВСУ в Белгородской области - РИА Новости Крым, 29.07.2025

Чиновница и ее водитель ранены при атаке дрона ВСУ в Белгородской области

Глава администрации села Борки Валуйского округа Белгородской области и водитель ранены в результате удара украинского беспилотника по автомобилю, сообщил... РИА Новости Крым, 29.07.2025

2025-07-29T17:37

2025-07-29T17:37

2025-07-29T17:37

белгородская область

вячеслав гладков

новости

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/1c/1142991403_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6fac9343be59c5ad589035c6e24ab6a0.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ 29 июл – РИА Новости Крым. Глава администрации села Борки Валуйского округа Белгородской области и водитель ранены в результате удара украинского беспилотника по автомобилю, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.У женщины – осколочное ранение плеча, у мужчины – баротравма. Медики доставляют пострадавших в Валуйскую центральную районную больницу.Накануне в Алешках Херсонской области при попадании снаряда ВСУ в жилой дом погиб нейрохирург Николай Костин. Его супруга и ребенок получили ранения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:74 беспилотника сбили над Россией за ночьБолее 770 человек погибли в России от атак боевиков ВСУВСУ ударили по жилому дому в Белгородской области – есть пострадавшие

белгородская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгородская область, вячеслав гладков, новости, происшествия, беспилотник (бпла, дрон)