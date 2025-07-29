Рейтинг@Mail.ru
Чиновница и ее водитель ранены при атаке дрона ВСУ в Белгородской области - РИА Новости Крым, 29.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250729/chinovnitsa-i-ee-voditel-raneny-pri-atake-drona-vsu-v-belgorodskoy-oblasti-1148328010.html
Чиновница и ее водитель ранены при атаке дрона ВСУ в Белгородской области
Чиновница и ее водитель ранены при атаке дрона ВСУ в Белгородской области - РИА Новости Крым, 29.07.2025
Чиновница и ее водитель ранены при атаке дрона ВСУ в Белгородской области
Глава администрации села Борки Валуйского округа Белгородской области и водитель ранены в результате удара украинского беспилотника по автомобилю, сообщил... РИА Новости Крым, 29.07.2025
2025-07-29T17:37
2025-07-29T17:37
белгородская область
вячеслав гладков
новости
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/1c/1142991403_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6fac9343be59c5ad589035c6e24ab6a0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ 29 июл – РИА Новости Крым. Глава администрации села Борки Валуйского округа Белгородской области и водитель ранены в результате удара украинского беспилотника по автомобилю, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.У женщины – осколочное ранение плеча, у мужчины – баротравма. Медики доставляют пострадавших в Валуйскую центральную районную больницу.Накануне в Алешках Херсонской области при попадании снаряда ВСУ в жилой дом погиб нейрохирург Николай Костин. Его супруга и ребенок получили ранения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:74 беспилотника сбили над Россией за ночьБолее 770 человек погибли в России от атак боевиков ВСУВСУ ударили по жилому дому в Белгородской области – есть пострадавшие
белгородская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/1c/1142991403_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_04179145b5ca444c71c99dd5c4afeefb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
белгородская область, вячеслав гладков, новости, происшествия, беспилотник (бпла, дрон)
Чиновница и ее водитель ранены при атаке дрона ВСУ в Белгородской области

В Белгородской области при атаке БПЛА ранены глава сельской администрации и ее водитель

17:37 29.07.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ 29 июл – РИА Новости Крым. Глава администрации села Борки Валуйского округа Белгородской области и водитель ранены в результате удара украинского беспилотника по автомобилю, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В селе Борки Валуйского округа дрон ВСУ атаковал служебный автомобиль. Пострадали глава территориальной администрации Рябикина Татьяна Владимировна и водитель", – написал он в своем Telegram-канале.

У женщины – осколочное ранение плеча, у мужчины – баротравма. Медики доставляют пострадавших в Валуйскую центральную районную больницу.
Накануне в Алешках Херсонской области при попадании снаряда ВСУ в жилой дом погиб нейрохирург Николай Костин. Его супруга и ребенок получили ранения.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
74 беспилотника сбили над Россией за ночь
Более 770 человек погибли в России от атак боевиков ВСУ
ВСУ ударили по жилому дому в Белгородской области – есть пострадавшие
 
Белгородская областьВячеслав ГладковНовостиПроисшествияБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:37Чиновница и ее водитель ранены при атаке дрона ВСУ в Белгородской области
17:06Лесной пожар в Геленджике растет – что известно
16:48В Бахчисарайском районе восстановили подачу электричества
16:27Авария на сетях Бахчисарайского РЭС обесточила три села под Севастополем
15:55Аномальная жара оставила без света Бахчисарайский район Крыма
15:49Пожар заблокировал 15 рабочих в строящейся многоэтажке в Москве
15:36На Крым надвигаются дожди с грозами и сильным ветром
15:27Крупный лесной пожар разгорелся в Геленджике
15:12США и Британия готовят замену Зеленского
15:10Крымский мост сейчас – новости последнего часа
15:05На Кубани накрыли наркокемпинг с грибами и экстремистской литературой
14:41В Севастополе отреставрируют памятник подводникам-черноморцам
14:01Армия России оставила ВСУ без связи и заняла новые позиции по фронту
13:50Упавший в Минске БПЛА был начинен тротилом и поражающими элементами
13:39Эксперт объяснил риторику Трампа о сокращении сроков на сделку по Украине
13:29На границе Крыма с Херсонской областью в 5 раз ускорили досмотр авто
13:19"Аэрофлот" объявил о стабилизации расписания рейсов с 29 июля
13:12Армия России освободила Темировку в Запорожской области
13:01В Крыму представили книгу памяти военкора Александра Федорчака
12:57В России АЗС оборудуют зарядными станциями для электромобилей
Лента новостейМолния