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Фестиваль оперы и балета в Севастополе – что ждет гостей
Фестиваль оперы и балета в Севастополе – что ждет гостей - РИА Новости Крым, 29.07.2025
Фестиваль оперы и балета в Севастополе – что ждет гостей
Севастопольский театр оперы и балета даст две премьеры в рамках IX Международного фестиваля "Херсонес". Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 29.07.2025
2025-07-29T19:28
2025-07-29T19:28
2025-07-29T19:34
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. Севастопольский театр оперы и балета даст две премьеры в рамках IX Международного фестиваля "Херсонес". Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.По его данным, 12 и 13 августа в 21:00 театр представит драмбалет "Поликушка" по повести Льва Толстого – история "маленького человека" в совершенно новом свете – через язык танца и музыки. Партии исполнят звезды балета Дмитрий Соболевский, ректор нашей Академии хореографии, народная артистка России Мария Александрова, Семен Чудин, Алексей Любимов и другие."Хореограф Джона Пол Кук создал неповторимую пластику, а камерные произведения Рахманинова, русские-народные, казачьи и военно-патриотические песни в исполнении Хора Московского Сретенского монастыря добавят спектаклю глубины и эмоциональности", – анонсировал губернатор.Еще одна премьера состоится 15 и 16 августа также в девять часов вечера. Ильдар Абдразаков не только исполнит заглавную партию в опере "Алеко", но и выступит в качестве режиссера."Вечная история любви, ревности и предательства по поэме Пушкина "Цыгане" в новой интерпретации. На сцене вместе с маэстро выступят Алексей Тихомиров, участники международных молодежных оперных программ и фестивалей Иосиф Никитенко, Кирилл Белов, Анастасия Сагайдак, Валерия Лебедева, Юлия Шаварина", – перечислил Развожаев.А в Симферополе на сцене Государственного академического музыкального театра артисты Марийского государственного театра оперы и балета представят "Лебединое озеро" и "Жизель" в постановке заслуженного артиста России Константина Иванова.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ильдар Абдразаков стал руководителем театра оперы и балета в СевастополеПосле Берлина и Рима теноры из Италии спелись с крымским оркестром"Сами себя наказали": почему Западу не удается заменить русский балет
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новости севастополя, михаил развожаев, севастополь, культура, балет
Фестиваль оперы и балета в Севастополе – что ждет гостей
Севастопольский театр оперы и балета даст две премьеры в рамках фестиваля "Херсонес"
19:28 29.07.2025 (обновлено: 19:34 29.07.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. Севастопольский театр оперы и балета даст две премьеры в рамках IX Международного фестиваля "Херсонес". Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Севастополь готовится к IX Международному фестивалю оперы и балета "Херсонес": наш Севастопольский театр оперы и балета под руководством Ильдара Амировича Абдразакова представит сразу две премьеры", – рассказал губернатор.
По его данным, 12 и 13 августа в 21:00 театр представит драмбалет "Поликушка" по повести Льва Толстого – история "маленького человека" в совершенно новом свете – через язык танца и музыки. Партии исполнят звезды балета Дмитрий Соболевский, ректор нашей Академии хореографии, народная артистка России Мария Александрова, Семен Чудин, Алексей Любимов и другие.
"Хореограф Джона Пол Кук создал неповторимую пластику, а камерные произведения Рахманинова, русские-народные, казачьи и военно-патриотические песни в исполнении Хора Московского Сретенского монастыря добавят спектаклю глубины и эмоциональности", – анонсировал губернатор.
Еще одна премьера состоится 15 и 16 августа также в девять часов вечера. Ильдар Абдразаков не только исполнит заглавную партию в опере "Алеко", но и выступит в качестве режиссера.
"Вечная история любви, ревности и предательства по поэме Пушкина "Цыгане" в новой интерпретации. На сцене вместе с маэстро выступят Алексей Тихомиров, участники международных молодежных оперных программ и фестивалей Иосиф Никитенко, Кирилл Белов, Анастасия Сагайдак, Валерия Лебедева, Юлия Шаварина", – перечислил Развожаев.
А в Симферополе на сцене Государственного академического музыкального театра артисты Марийского государственного театра оперы и балета
представят "Лебединое озеро" и "Жизель" в постановке заслуженного артиста России Константина Иванова.
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