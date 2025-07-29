При атаке на Ростовскую область погибли трое и повреждены десятки домов
При атаке ВСУ на Ростовскую область погибли три человека и повреждены десятки домов
21:52 29.07.2025 (обновлено: 22:06 29.07.2025)
© Юрий СлюсарьПоследствия атаки ВСУ на Ростовскую область
© Юрий Слюсарь
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. При ночной атаке украинских боевиков на Сальск Ростовской области погибли три человека и повреждены десятки жилых домов. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь по итогам выезда в город.
"Произошла большая трагедия. Погибли три человека – один мирный житель и два сапера Росгвардии. Мои глубокие соболезнования родным и близким. Принял решение о выплате средств семьям погибших", – проинформировал Слюсарь.
Также в многоквартирном доме, который пострадал при взрыве, повреждения ориентировочно есть в 54 квартирах. Всего пострадали 11 частных домов, 10 многоэтажек, несколько нежилых объектов и два легковых автомобиля.
© Юрий СлюсарьПоследствия атаки ВСУ на Ростовскую область
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Последствия атаки ВСУ на Ростовскую область
© Юрий Слюсарь
© Юрий СлюсарьПоследствия атаки ВСУ на Ростовскую область
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Последствия атаки ВСУ на Ростовскую область
© Юрий Слюсарь
© Юрий СлюсарьПоследствия атаки ВСУ на Ростовскую область
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Последствия атаки ВСУ на Ростовскую область
© Юрий Слюсарь
© Юрий СлюсарьПоследствия атаки ВСУ на Ростовскую область
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Последствия атаки ВСУ на Ростовскую область
© Юрий Слюсарь
© Юрий СлюсарьПоследствия атаки ВСУ на Ростовскую область
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Последствия атаки ВСУ на Ростовскую область
© Юрий Слюсарь
© Юрий СлюсарьПоследствия атаки ВСУ на Ростовскую область
6 из 6
Последствия атаки ВСУ на Ростовскую область
© Юрий Слюсарь
1 из 6
Последствия атаки ВСУ на Ростовскую область
© Юрий Слюсарь
2 из 6
Последствия атаки ВСУ на Ростовскую область
© Юрий Слюсарь
3 из 6
Последствия атаки ВСУ на Ростовскую область
© Юрий Слюсарь
4 из 6
Последствия атаки ВСУ на Ростовскую область
© Юрий Слюсарь
5 из 6
Последствия атаки ВСУ на Ростовскую область
© Юрий Слюсарь
6 из 6
Последствия атаки ВСУ на Ростовскую область
© Юрий Слюсарь
"Необходимо завершить обследования повреждений в течение трех дней и осуществить все выплаты за потерю имущества в течение двух недель. Скоро могут пойти дожди и нам надо максимально быстро устранить повреждения. В приоритетном порядке начинаем восстановление с наиболее пострадавших домов и квартир", – сообщил губернатор.
Работы по восстановлению железнодорожных путей, поврежденных при атаке ВСУ, планируют завершить утром 30 июля, пассажиров обеспечивают питанием и водой. В микрорайоне Новосальск без электричества остаются 2840 человек. Идут восстановительные работы.
ВСУ атаковали Ростовскую область в ночь на вторник. Массированная атака была отражена на Каменск-Шахтинск, Сальск, Волгодонск, Боковский и Тарасовский районы. Ранее сообщалось об одном погибшем.
Кроме того, в микрорайоне Заводской из-за падения БПЛА загорелось поле, в Орловском районе повреждена электроподстанция, в Сальске возник пожар на железнодорожной станции. После происшествия железнодорожное движение ограничили, к 8 часам утра его возобновили по временной схеме – с задержками следовали 11 поездов дальнего следования.
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