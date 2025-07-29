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При атаке на Ростовскую область погибли трое и повреждены десятки домов

При атаке на Ростовскую область погибли трое и повреждены десятки домов - РИА Новости Крым, 29.07.2025

При атаке на Ростовскую область погибли трое и повреждены десятки домов

При ночной атаке украинских боевиков на Сальск Ростовской области погибли три человека и повреждены десятки жилых домов. Об этом сообщил губернатор региона Юрий РИА Новости Крым, 29.07.2025

2025-07-29T21:52

2025-07-29T21:52

2025-07-29T22:06

ростовская область

юрий слюсарь

новости

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

всу (вооруженные силы украины)

новости сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. При ночной атаке украинских боевиков на Сальск Ростовской области погибли три человека и повреждены десятки жилых домов. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь по итогам выезда в город.Также в многоквартирном доме, который пострадал при взрыве, повреждения ориентировочно есть в 54 квартирах. Всего пострадали 11 частных домов, 10 многоэтажек, несколько нежилых объектов и два легковых автомобиля.Работы по восстановлению железнодорожных путей, поврежденных при атаке ВСУ, планируют завершить утром 30 июля, пассажиров обеспечивают питанием и водой. В микрорайоне Новосальск без электричества остаются 2840 человек. Идут восстановительные работы.ВСУ атаковали Ростовскую область в ночь на вторник. Массированная атака была отражена на Каменск-Шахтинск, Сальск, Волгодонск, Боковский и Тарасовский районы. Ранее сообщалось об одном погибшем.Кроме того, в микрорайоне Заводской из-за падения БПЛА загорелось поле, в Орловском районе повреждена электроподстанция, в Сальске возник пожар на железнодорожной станции. После происшествия железнодорожное движение ограничили, к 8 часам утра его возобновили по временной схеме – с задержками следовали 11 поездов дальнего следования.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:74 беспилотника сбили над Россией за ночьАтака на Ростовскую область не повлияла на график поездов в КрымВСУ ударили по жилому дому в Белгородской области – есть пострадавшие

https://crimea.ria.ru/20250729/chinovnitsa-i-ee-voditel-raneny-pri-atake-drona-vsu-v-belgorodskoy-oblasti-1148328010.html

ростовская область

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростовская область, юрий слюсарь, новости, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), новости сво