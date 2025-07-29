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Крымский мост: оперативная информация к вечеру вторника
Крымский мост: оперативная информация к вечеру вторника - РИА Новости Крым, 29.07.2025
Крымский мост: оперативная информация к вечеру вторника
Перед досмотровыми пунктами возле Крымского моста вечером во вторник очередей нет. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 29.07.2025
2025-07-29T22:08
2025-07-29T22:08
2025-07-29T22:09
крымский мост
ситуация на дорогах крыма
крым
керчь
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очереди на крымском мосту
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. Перед досмотровыми пунктами возле Крымского моста вечером во вторник очередей нет. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Движение по Крымскому мосту в настоящее время разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 километров. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.По прогнозам экспертов, самые загруженные дни для проезда в Крым в августе будут с 1 по 5, а также 10, 11, 15, 16, 18 и 31 числа.Жителям и гостям полуострова рекомендуют заранее планировать свои поездки с учетом актуальной обстановки на автоподходах, а также иметь достаточный запас воды и топлива на случай длительного ожидания.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, очереди на крымском мосту
Крымский мост: оперативная информация к вечеру вторника
Крымский мост – проезд свободен с обеих сторон
22:08 29.07.2025 (обновлено: 22:09 29.07.2025)