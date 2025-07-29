https://crimea.ria.ru/20250729/na-doroge-simferopol--krasnoperekopsk-perekroyut-dvizhenie-1148320366.html
На дороге Симферополь – Красноперекопск перекроют движение
На дороге Симферополь – Красноперекопск перекроют движение - РИА Новости Крым, 29.07.2025
На дороге Симферополь – Красноперекопск перекроют движение
На участке трассы Симферополь – Красноперекопск в районе села Укромное в ночь на среду временно ограничат движение. Об этом сообщает министерство транспорта... РИА Новости Крым, 29.07.2025
2025-07-29T19:10
2025-07-29T19:10
2025-07-29T19:14
крым
новости крыма
симферопольский район
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
ситуация на дорогах крыма
ограничение движения
минтранс крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/03/1124047334_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_c0adf3cb852622f3a8262f23e53cf8f7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июля – РИА Новости Крым. На участке трассы Симферополь – Красноперекопск в районе села Укромное в ночь на среду временно ограничат движение. Об этом сообщает министерство транспорта Крыма.Для удобства автомобилистов на месте установлены информационные щиты и соответствующие дорожные знаки. Как пояснили в профильном министерстве, объезд будет организован через села Укромное и Совхозное. Водителей просят учитывать эту информацию и заблаговременно планировать маршрут.Ранее сообщалось, что в Крыму ограничили движение тяжеловесного транспорта на участках автодорог Таврида – Золотое и Керчь – Чистополье – Новоотрадное.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму ограничили движение тяжеловесного транспортаВ Крыму закроют дорогу в районе мыса Тарханкут – схема и срокиВ центре Балаклавы изменят дорожное движение – причины и сроки
крым
симферопольский район
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/03/1124047334_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_e14e562ee4624f9e65c31d0563f93ac7.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, новости крыма, симферопольский район, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, ситуация на дорогах крыма, ограничение движения, минтранс крыма
На дороге Симферополь – Красноперекопск перекроют движение
Участок трассы Симферополь – Красноперекопск в районе Укромного временно перекроют
19:10 29.07.2025 (обновлено: 19:14 29.07.2025)