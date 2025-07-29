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На дороге Симферополь – Красноперекопск перекроют движение - РИА Новости Крым, 29.07.2025
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На дороге Симферополь – Красноперекопск перекроют движение
На дороге Симферополь – Красноперекопск перекроют движение - РИА Новости Крым, 29.07.2025
На дороге Симферополь – Красноперекопск перекроют движение
На участке трассы Симферополь – Красноперекопск в районе села Укромное в ночь на среду временно ограничат движение. Об этом сообщает министерство транспорта... РИА Новости Крым, 29.07.2025
2025-07-29T19:10
2025-07-29T19:14
крым
новости крыма
симферопольский район
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июля – РИА Новости Крым. На участке трассы Симферополь – Красноперекопск в районе села Укромное в ночь на среду временно ограничат движение. Об этом сообщает министерство транспорта Крыма.Для удобства автомобилистов на месте установлены информационные щиты и соответствующие дорожные знаки. Как пояснили в профильном министерстве, объезд будет организован через села Укромное и Совхозное. Водителей просят учитывать эту информацию и заблаговременно планировать маршрут.Ранее сообщалось, что в Крыму ограничили движение тяжеловесного транспорта на участках автодорог Таврида – Золотое и Керчь – Чистополье – Новоотрадное.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму ограничили движение тяжеловесного транспортаВ Крыму закроют дорогу в районе мыса Тарханкут – схема и срокиВ центре Балаклавы изменят дорожное движение – причины и сроки
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На дороге Симферополь – Красноперекопск перекроют движение

Участок трассы Симферополь – Красноперекопск в районе Укромного временно перекроют

19:10 29.07.2025 (обновлено: 19:14 29.07.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКапитальный ремоно дорожного полотна на улице Караимская в Симферополе
Капитальный ремоно дорожного полотна на улице Караимская в Симферополе - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июля – РИА Новости Крым. На участке трассы Симферополь – Красноперекопск в районе села Укромное в ночь на среду временно ограничат движение. Об этом сообщает министерство транспорта Крыма.

"Для производства работ по монтажу пролетного строения надземного пешеходного перехода 29 июля с 23:00 до 3:00 30 июля изменится схема движения транспортных средств на автомобильной дороге Симферополь – Красноперекопск (район села Укромное)", – говорится в сообщении.

Для удобства автомобилистов на месте установлены информационные щиты и соответствующие дорожные знаки. Как пояснили в профильном министерстве, объезд будет организован через села Укромное и Совхозное. Водителей просят учитывать эту информацию и заблаговременно планировать маршрут.
Ранее сообщалось, что в Крыму ограничили движение тяжеловесного транспорта на участках автодорог Таврида – Золотое и Керчь – Чистополье – Новоотрадное.
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