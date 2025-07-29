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На дороге Симферополь – Красноперекопск перекроют движение

На дороге Симферополь – Красноперекопск перекроют движение - РИА Новости Крым, 29.07.2025

На дороге Симферополь – Красноперекопск перекроют движение

На участке трассы Симферополь – Красноперекопск в районе села Укромное в ночь на среду временно ограничат движение. Об этом сообщает министерство транспорта... РИА Новости Крым, 29.07.2025

2025-07-29T19:10

2025-07-29T19:10

2025-07-29T19:14

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июля – РИА Новости Крым. На участке трассы Симферополь – Красноперекопск в районе села Укромное в ночь на среду временно ограничат движение. Об этом сообщает министерство транспорта Крыма.Для удобства автомобилистов на месте установлены информационные щиты и соответствующие дорожные знаки. Как пояснили в профильном министерстве, объезд будет организован через села Укромное и Совхозное. Водителей просят учитывать эту информацию и заблаговременно планировать маршрут.Ранее сообщалось, что в Крыму ограничили движение тяжеловесного транспорта на участках автодорог Таврида – Золотое и Керчь – Чистополье – Новоотрадное.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму ограничили движение тяжеловесного транспортаВ Крыму закроют дорогу в районе мыса Тарханкут – схема и срокиВ центре Балаклавы изменят дорожное движение – причины и сроки

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, симферопольский район, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, ситуация на дорогах крыма, ограничение движения, минтранс крыма