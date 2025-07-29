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Не ремонтировался годами: когда починят мост на трассе Бахчисарай – Ялта

Не ремонтировался годами: когда починят мост на трассе Бахчисарай – Ялта - РИА Новости Крым, 29.07.2025

Не ремонтировался годами: когда починят мост на трассе Бахчисарай – Ялта

На автодороге Бахчисарай – Ялта продолжается капитальный ремонт мостового сооружения протяженностью 34,7 метра, передает корреспондент РИА Новости Крым. РИА Новости Крым, 29.07.2025

2025-07-29T18:17

2025-07-29T18:17

2025-07-29T18:58

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июля – РИА Новости Крым. На автодороге Бахчисарай – Ялта продолжается капитальный ремонт мостового сооружения протяженностью 34,7 метра, передает корреспондент РИА Новости Крым.Работы ведут рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни", стоимость контракта более 98,5 млн рублей. Завершение ремонта планируется раньше заявленного срока – до конца текущего года.Он добавил, что межремонтные сроки – 12-20 лет в зависимости от сооружений. По оценке специалиста, этот мост не ремонтировали уже очень давно. Сейчас на объекте уже выполнены все подготовительные работы и начался ключевой этап строительства."Сегодня на участке первое бетонирование. Бетонируем фундамент опоры номер 2. Работы начаты два месяца назад. За этот период выполнен демонтаж, все подготовительные работы. На сегодняшний день вышли на монолитные конструкции, на опорные части сооружения", – рассказал замгендиректора.Впереди – монтаж опор и пролетов. По словам подрядчика, несмотря на сложность инженерных решений, серьезных препятствий в работе не возникает.Пока что общая строительная готовность составляет 12%, но подрядчик планирует еженедельно увеличивать темпы. По контракту завершение работ предусмотрено в 2026 году, но предварительно проект удастся сдать досрочно – в конце 2025-го.По числу полос итоговый мост не изменится, их также будет две. Ширина участка составит 24 метра и по полтора метра тротуары с каждой стороны. Эта дорога – одна из самых популярных и красивых, она идет через плато Ай-Петри, поэтому завершение капремонта обеспечит надежную транспортную связь между центральной частью полуострова и Южным берегом Крыма.В Крыму до конца года отремонтируют 25 дорог, большое дорожное строительство запланировано в районе Евпатории, Коктебеля и Судака. Также в планах развитие дорог Азово-Черноморского кластера, строительство дороги Судак – Новый Свет и капремонт дорог в Коктебеле.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Большое дорожное строительство – что сделают в Крыму до конца года80 автодорог отремонтировали в Севастополе с начала годаВ Симферополе появится маленький "брат" Крымского моста

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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