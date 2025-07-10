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80 автодорог отремонтировали в Севастополе с начала года
80 автодорог отремонтировали в Севастополе с начала года - РИА Новости Крым, 10.07.2025
80 автодорог отремонтировали в Севастополе с начала года
Больше 30 километров автодорог отремонтировали в Севастополе с начала года по нацпроекту "Инфраструктура для жизни". Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев РИА Новости Крым, 10.07.2025
2025-07-10T21:27
2025-07-10T21:27
2025-07-10T21:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. Больше 30 километров автодорог отремонтировали в Севастополе с начала года по нацпроекту "Инфраструктура для жизни". Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем ТГ-канале.Развожаев добавил, что в настоящий момент в активной фазе находятся работы по ремонту моста, подъезда к СТ "Горный", а также проезда улицы Генерала Мельника – проезд Пластунский. До конца года запланировано завершение еще ряда значимых объектов, включая модернизацию участков улично-дорожной сети в различных районах города."Все этапы работ – от подготовки основания до укладки асфальтобетонного покрытия – проходят строгий контроль со стороны технического надзора и лабораторных служб. Используются современные материалы и технологии, что обеспечивает долговечность и износостойкость дорожного полотна", – подчеркнул губернатор Севастополя.Ранее Михаил Развожаев заявлял, что в Севастополе до конца текущего года отремонтируют сотню дорог и 44 внутриквартальных проезда.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе за год отремонтируют около 6 км ранее неучтенных дорогВ Крыму отремонтируют дороги к морю и благоустроят села под БахчисараемАзовское дорожное кольцо: что сделано на первом этапе работ
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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80 автодорог отремонтировали в Севастополе с начала года
Развожаев: в Севастополе с начала года отремонтировали больше 30 километров автодорог
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. Больше 30 километров автодорог отремонтировали в Севастополе с начала года по нацпроекту "Инфраструктура для жизни". Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем ТГ-канале.
"В Севастополе благодаря нацпроекту "Инфраструктура для жизни" в 2025 году мы отремонтировали 80 автомобильных дорог – это 31,091 километра", – сказано в сообщении.
Развожаев добавил, что в настоящий момент в активной фазе находятся работы по ремонту моста, подъезда к СТ "Горный", а также проезда улицы Генерала Мельника – проезд Пластунский. До конца года запланировано завершение еще ряда значимых объектов, включая модернизацию участков улично-дорожной сети в различных районах города.
"Все этапы работ – от подготовки основания до укладки асфальтобетонного покрытия – проходят строгий контроль со стороны технического надзора и лабораторных служб. Используются современные материалы и технологии, что обеспечивает долговечность и износостойкость дорожного полотна", – подчеркнул губернатор Севастополя.
Ранее Михаил Развожаев заявлял, что в Севастополе до конца текущего года отремонтируют сотню дорог и 44 внутриквартальных проезда.
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