https://crimea.ria.ru/20250710/80-avtodorog-otremontirovali-v-sevastopole-s-nachala-goda-1147868411.html

80 автодорог отремонтировали в Севастополе с начала года

80 автодорог отремонтировали в Севастополе с начала года - РИА Новости Крым, 10.07.2025

80 автодорог отремонтировали в Севастополе с начала года

Больше 30 километров автодорог отремонтировали в Севастополе с начала года по нацпроекту "Инфраструктура для жизни". Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев РИА Новости Крым, 10.07.2025

2025-07-10T21:27

2025-07-10T21:27

2025-07-10T21:16

ремонт дорог

ремонт и строительство дорог в крыму

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михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. Больше 30 километров автодорог отремонтировали в Севастополе с начала года по нацпроекту "Инфраструктура для жизни". Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем ТГ-канале.Развожаев добавил, что в настоящий момент в активной фазе находятся работы по ремонту моста, подъезда к СТ "Горный", а также проезда улицы Генерала Мельника – проезд Пластунский. До конца года запланировано завершение еще ряда значимых объектов, включая модернизацию участков улично-дорожной сети в различных районах города."Все этапы работ – от подготовки основания до укладки асфальтобетонного покрытия – проходят строгий контроль со стороны технического надзора и лабораторных служб. Используются современные материалы и технологии, что обеспечивает долговечность и износостойкость дорожного полотна", – подчеркнул губернатор Севастополя.Ранее Михаил Развожаев заявлял, что в Севастополе до конца текущего года отремонтируют сотню дорог и 44 внутриквартальных проезда.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе за год отремонтируют около 6 км ранее неучтенных дорогВ Крыму отремонтируют дороги к морю и благоустроят села под БахчисараемАзовское дорожное кольцо: что сделано на первом этапе работ

севастополь

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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