Рейтинг@Mail.ru
80 автодорог отремонтировали в Севастополе с начала года - РИА Новости Крым, 10.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250710/80-avtodorog-otremontirovali-v-sevastopole-s-nachala-goda-1147868411.html
80 автодорог отремонтировали в Севастополе с начала года
80 автодорог отремонтировали в Севастополе с начала года - РИА Новости Крым, 10.07.2025
80 автодорог отремонтировали в Севастополе с начала года
Больше 30 километров автодорог отремонтировали в Севастополе с начала года по нацпроекту "Инфраструктура для жизни". Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев РИА Новости Крым, 10.07.2025
2025-07-10T21:27
2025-07-10T21:16
ремонт дорог
ремонт и строительство дорог в крыму
ремонт и строительство дорог
севастополь
новости севастополя
михаил развожаев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/06/1147007644_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_1a713162149f2522b2913a4cf5762315.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. Больше 30 километров автодорог отремонтировали в Севастополе с начала года по нацпроекту "Инфраструктура для жизни". Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем ТГ-канале.Развожаев добавил, что в настоящий момент в активной фазе находятся работы по ремонту моста, подъезда к СТ "Горный", а также проезда улицы Генерала Мельника – проезд Пластунский. До конца года запланировано завершение еще ряда значимых объектов, включая модернизацию участков улично-дорожной сети в различных районах города."Все этапы работ – от подготовки основания до укладки асфальтобетонного покрытия – проходят строгий контроль со стороны технического надзора и лабораторных служб. Используются современные материалы и технологии, что обеспечивает долговечность и износостойкость дорожного полотна", – подчеркнул губернатор Севастополя.Ранее Михаил Развожаев заявлял, что в Севастополе до конца текущего года отремонтируют сотню дорог и 44 внутриквартальных проезда.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе за год отремонтируют около 6 км ранее неучтенных дорогВ Крыму отремонтируют дороги к морю и благоустроят села под БахчисараемАзовское дорожное кольцо: что сделано на первом этапе работ
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/06/1147007644_71:0:1210:854_1920x0_80_0_0_77db80ffbac74776fb790a5cf0d94024.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ремонт дорог, ремонт и строительство дорог в крыму, ремонт и строительство дорог, севастополь, новости севастополя, михаил развожаев
80 автодорог отремонтировали в Севастополе с начала года

Развожаев: в Севастополе с начала года отремонтировали больше 30 километров автодорог

21:27 10.07.2025
 
© Telegram Михаил РазвожаевРемонт дорог в Севастополе
Ремонт дорог в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. Больше 30 километров автодорог отремонтировали в Севастополе с начала года по нацпроекту "Инфраструктура для жизни". Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем ТГ-канале.
"В Севастополе благодаря нацпроекту "Инфраструктура для жизни" в 2025 году мы отремонтировали 80 автомобильных дорог – это 31,091 километра", – сказано в сообщении.
Развожаев добавил, что в настоящий момент в активной фазе находятся работы по ремонту моста, подъезда к СТ "Горный", а также проезда улицы Генерала Мельника – проезд Пластунский. До конца года запланировано завершение еще ряда значимых объектов, включая модернизацию участков улично-дорожной сети в различных районах города.
"Все этапы работ – от подготовки основания до укладки асфальтобетонного покрытия – проходят строгий контроль со стороны технического надзора и лабораторных служб. Используются современные материалы и технологии, что обеспечивает долговечность и износостойкость дорожного полотна", – подчеркнул губернатор Севастополя.
Ранее Михаил Развожаев заявлял, что в Севастополе до конца текущего года отремонтируют сотню дорог и 44 внутриквартальных проезда.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Севастополе за год отремонтируют около 6 км ранее неучтенных дорог
В Крыму отремонтируют дороги к морю и благоустроят села под Бахчисараем
Азовское дорожное кольцо: что сделано на первом этапе работ
 
Ремонт дорогРемонт и строительство дорог в КрымуРемонт и строительство дорогСевастопольНовости СевастополяМихаил Развожаев
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:37В США сделали заявление после встречи Лаврова и Рубио
22:08Крымский мост – обстановка к вечеру четверга
21:59Ученые из Севастополя оценят последствия ударов США по Ирану
21:42Над Черным морем пронесутся смерчи
21:2780 автодорог отремонтировали в Севастополе с начала года
21:13Закрытые дороги и эвакуация – в Крыму будут работать силовики
20:51Бассейны и мороженое: как в Крыму спасают животных от жары
20:38Звезда группы "Корни" написал песню вместе с артековцами
20:19В Крыму будут ездить большие автобусы на 100 пассажиров
20:01Пять человек пострадали в лобовом ДТП под Бахчисараем
19:45Когда жильцы аварийных домов в Севастополе получат новые квартиры
19:31В РФ подали 1,5 млн заявлений в вузы через Госуслуги за три недели
19:08Крымский мост сейчас – в пробке больше тысячи авто
19:01Лондон и Париж подписали соглашение о средствах ядерного сдерживания
18:48В Севастополе появится многофункциональный семейный центр
18:34Мужчина упал с Крымского моста в реку
18:17В Севастополе хотят ввести квоты для приема на работу участников СВО
17:58В Крыму планируют собрать более 750 тысяч га зерновых культур в 2025 году
17:34На Крымском мосту со стороны Керчи огромная очередь
17:12Число погибших в жутком ДТП в Крыму выросло до пяти
Лента новостейМолния