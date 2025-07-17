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Большое дорожное строительство – что сделают в Крыму до конца года

Большое дорожное строительство – что сделают в Крыму до конца года - РИА Новости Крым, 17.07.2025

Большое дорожное строительство – что сделают в Крыму до конца года

25 дорог отремонтируют в Крыму до конца года, большое дорожное строительство запланировано в районе Евпатории, Коктебеля и Судака. Об этом сообщает пресс-служба РИА Новости Крым, 17.07.2025

2025-07-17T17:44

2025-07-17T17:44

2025-07-17T18:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. 25 дорог отремонтируют в Крыму до конца года, большое дорожное строительство запланировано в районе Евпатории, Коктебеля и Судака. Об этом сообщает пресс-служба республиканского Госсовета по итогам заседания Комитета по транспорту, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству, вопросам развития дорожной инфраструктуры и транспорта.По данным пресс-службы, в рамках программы развития Крыма и Севастополя запланированы строительство и реконструкция дороги с велодорожкой для туркомплекса "Золотые пески России" и ряда других дорог в Евпатории, развитие дорог Азово-Черноморского кластера, строительство дороги Судак – Новый Свет и капремонт дорог в Коктебеле.Кроме того, в Симферополе планируется запуск автобусов большой вместимости. Средние автобусы перенаправят в регионы. Для обеспечения стабильной работы общественного транспорта выделены отдельные полосы и предусмотрен штраф за парковку на них, уточнили в пресс-службе.В Севастополе с начала года по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" отремонтировали больше 30 километров автодорог, сообщал ранее губернатор Михаил Развожаев.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Госпрограмму развития Крыма и Севастополя продлили до 2030 годаАксенов: "Крымавтодор" должен стать монополистом строительства дорог в РКВ Симферополе появится маленький "брат" Крымского моста

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судак

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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