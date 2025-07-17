Большое дорожное строительство – что сделают в Крыму до конца года
В Крыму до конца года отремонтируют почти 200 км дорог и построят новые – Госсовет
17:44 17.07.2025 (обновлено: 18:10 17.07.2025)
© Telegram-канал главы администрации Нижнегорского района Антона КравцаРемонт дорог в Крыму
© Telegram-канал главы администрации Нижнегорского района Антона Кравца
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. 25 дорог отремонтируют в Крыму до конца года, большое дорожное строительство запланировано в районе Евпатории, Коктебеля и Судака. Об этом сообщает пресс-служба республиканского Госсовета по итогам заседания Комитета по транспорту, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству, вопросам развития дорожной инфраструктуры и транспорта.
"По данным Минтранса РК, 85% городских дорог в Крыму находятся в нормативном состоянии. До конца года планируется отремонтировать 25 дорог (183,7 км) и три искусственных сооружения", – сказано в сообщении.
По данным пресс-службы, в рамках программы развития Крыма и Севастополя запланированы строительство и реконструкция дороги с велодорожкой для туркомплекса "Золотые пески России" и ряда других дорог в Евпатории, развитие дорог Азово-Черноморского кластера, строительство дороги Судак – Новый Свет и капремонт дорог в Коктебеле.
Кроме того, в Симферополе планируется запуск автобусов большой вместимости. Средние автобусы перенаправят в регионы. Для обеспечения стабильной работы общественного транспорта выделены отдельные полосы и предусмотрен штраф за парковку на них, уточнили в пресс-службе.
В Севастополе с начала года по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" отремонтировали больше 30 километров автодорог, сообщал ранее губернатор Михаил Развожаев.
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