https://crimea.ria.ru/20250620/v-simferopole-poyavitsya-malenkiy-brat-krymskogo-mosta-1147378791.html

В Симферополе появится маленький "брат" Крымского моста

В Симферополе появится маленький "брат" Крымского моста - РИА Новости Крым, 20.06.2025

В Симферополе появится маленький "брат" Крымского моста

В Симферополь в середине лета приедет уникальный подъемный кран в 730 тонн. Таких в России всего пять. Его задача – установка нового пролета через железную... РИА Новости Крым, 20.06.2025

2025-06-20T14:32

2025-06-20T14:32

2025-06-20T14:26

"горбатый" мост в симферополе

реконструкция

симферополь

логистика

транспорт

видео

ремонт и строительство дорог в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. В Симферополь в середине лета приедет уникальный подъемный кран в 730 тонн. Таких в России всего пять. Его задача – установка нового пролета через железную дорогу в рамках реконструкции так называемого "горбатого моста" в Симферополе.Путепровод, построенный через железную дорогу в 1950-х годах, давно исчерпал свой ресурс и был аварийно-опасным. Одну из важных веток столичной городской коммуникации сейчас реконструируют в рамках программы "Социально-экономического развития Крыма и Севастополя". Стоимость строительства - 550 млн рублей.Как ломать, так и строить здесь не просто, рассказывают строители: есть ограничения по шумовому режиму – рядом жилые дома, да и сама площадка, где рабочие могут развернуться, небольшая: она ограничена железной дорогой, работа которой не может остановиться, а также улицами и городской застройкой.За более чем 70 лет своего существования, путепровод оброс различными важными коммуникациями, в том числе и необходимыми для железной дороги.Также полностью демонтированы полотно путепровода, его основания и опоры. Их делают заново, причем такими, которые выдержат не только большегрузные фуры, но и землетрясение в 8 баллов. Буровая вышка бурит последнюю, двадцатую, скважину под опоры, рабочие увязывают арматурой и заливают бетоном подпорные стенки, занимаются водоотведением.На стройплощадке лежат две конструкции, очень напоминающие знаменитый Крымский мост. Это металлоконструкции центральной секции арки. Чтобы перекинуть их через железную дорогу, в Симферополь едет уникальный подъемный кран. Для него пришлось делать специальную отдельную площадку, где он будет установлен и своей огромной стрелой "доставит" арку на путепровод."С середины июля начинаем работать в две смены. Сейчас у нас работают ежедневно 35 человек и 10 единиц техники, а по завершению буровых работ количество людей будет кратно увеличено", - говорит начальник отдела организации строительства Службы автомобильных дорог Крыма Илья Слесаренко.Из новшеств путепровода – не только внешний вид, но и то, что теперь его опоры не будут уходить в землю в зону движения поездов, говорит Илья Слесаренко.Будет удобно как железнодорожникам, так и автомобилистам и пешеходам: после реконструкции ширина проезжей части увеличится более чем в два раза, шире будет и тротуар. Проект предусматривает также технологический проход, закрытую систему водоотвода и освещение по всей длине путепровода. А еще – особые украшения. Какие – пока держат втайне.Строители обещают, что проехать по-новому "горбатому мосту" можно будет уже в ноябре этого года.Мост через железнодорожные пути на улице Москалева, прозванный местными жителями "горбатым", расположен неподалеку от ж/д вокзала крымской столицы и играет большую роль в сокращении транспортной нагрузки на город в целом.В 2014 году за счет республиканского бюджета и средств Крымской железной дороги, которая на тот момент была балансодержателем сооружения, на мосту заменили асфальт, провели гидроизоляцию и усилили конструкции. Впоследствии "горбатый мост" передали на баланс симферопольских властей, движение грузовиков по нему запрещено.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов назвал основные проекты дорожного строительства в Крыму В Крыму ввели ограничения на проезд по 80 мостам

https://crimea.ria.ru/20250602/razvyazka-u-aeroporta-simferopolya-pochti-gotova---kogda-zapustyat-dvizhenie-1146885606.html

"горбатый" мост в симферополе

симферополь

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2025

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Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

"горбатый" мост в симферополе, реконструкция, симферополь, логистика, транспорт, видео, ремонт и строительство дорог в крыму