https://crimea.ria.ru/20250729/vysokiy-sezon-v-krymu-eksperty-zayavlyayut-o-rekordnom-turpotoke-1148328915.html

Высокий сезон в Крыму: эксперты заявляют о рекордном турпотоке

Высокий сезон в Крыму: эксперты заявляют о рекордном турпотоке - РИА Новости Крым, 29.07.2025

Высокий сезон в Крыму: эксперты заявляют о рекордном турпотоке

Курортный сезон этого года в Крыму бьет рекорды за счет июльского турпотока, при этом заполняемость отелей высока не только на Южнобережье, но также на западном РИА Новости Крым, 29.07.2025

2025-07-29T19:56

2025-07-29T19:56

2025-07-29T19:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым, Галина Оленева. Курортный сезон этого года в Крыму бьет рекорды за счет июльского турпотока, при этом заполняемость отелей высока не только на Южнобережье, но также на западном и восточном берегах полуострова. Об этом РИА Новости Крым рассказали эксперты отрасли, а также дали прогнозы на август.Рекордный июль"Июнь полностью провалился из-за погодных условий, холодного моря. Зато июль берет в тройном размере от прогнозируемых цифр. Прирост за июль по сравнению с прошлым годом составит более 55%", – комментирует тему эксперт в области туризма Людмила Бабий.Аналогичную картину показывают данные Ассоциации туроператоров России (АТОР), где приводят статистику за два летних месяца."Заполняемость крымских средств размещения, действительно, хорошая: с начала лета рост к 2024 году составил 30-35%. При этом точно известно, что рост турпотока в Крым не связан с ситуацией в Анапе, поскольку такую динамику бронирований мы видели еще в октябре прошлого года, до ЧП с разливом мазута. То есть это собственный рост Крыма, вызванный его популярностью", – говорит вице-президент АТОР по вопросам внутреннего туризма, генерального директора крупнейшего туроператора Сергей Ромашкин.Что выбирают туристыПо словам Бабий, сейчас в Крыму заполнены все направления: южный, западный и восточный берега. При этом гостей меньше только в тех отелях, которые требуют явной реновации."Конечно, очень много туристов смотрят на стоимость – это естественная картина. Но, поскольку отдыхающих много, все сегменты также заполнены: и очень дорогие отели, и отели и пансионаты средней и бюджетной ценовых категорий. Думаю, не заполнен только тот сегмент, где нет приемлемого соотношения "цена-качество" и где давно требуется серьезная реновация", – констатирует эксперт.При этом, по данным АТОР, в целом около 70% отелей в Крыму имеют среднюю ценовую категорию – это отели 3 звезды и ниже – 70% бронирований у них."По направлениям все же традиционно лидирует Южный берег: около 60% выбирают ЮБК и по 20% восточный и западный Крым. Однако и в Судаке, и в Феодосии много людей", – продолжает Ромашкин.По его словам, сейчас средний крымский чек за размещение на одного человека с завтраком составляет около 5 тысяч рублей в сутки. И хотя рост цены к прошлому году составил порядка 15%, Крым все же остается доступнее курортов Краснодарского края.Что будет дальшеАвгуст только улучшит ситуацию, сходятся во мнении эксперты. По их прогнозам, сезон-2025 будет одним из лучших за последние пять лет и совершенно точно лучше, чем в 2023 и 2024 годах."То, что наблюдается сейчас – это полная заполняемость средств размещения, которые хорошо представлены в Интернет-пространстве, имеют конкурентные цены и много положительных отзывов. Думаю, август пройдет в таком же режиме. По бронированиям – высокая заполняемость до 12-15 сентября", – сказала Бабий.Средний уровень загрузки работающих гостиниц, отелей и санаториев Крыма в июле превысил 74%, сообщил ранее председатель Госсовета республики Владимир Константинов. По данным Минкурортов РК, средний уровень бронирования отелей и санаториев на летние месяцы составляет на июль 68%, на август 63%, на сентябрь 55%. За январь – июнь 2025 года турпоток в Крым на 15% выше уровня аналогичного периода 2024 года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым в лидерах – какие города выбирают туристы в августеВ Крыму удались туристические весна и лето – эксперты турбизнесаКакие туристы едут в Крым и чего хотят от отдыха на полуострове

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https://crimea.ria.ru/20250725/rossiyane-vybirayut-krym-dlya-otdykha-s-detmi--nazvany-goroda-lidery-1148181000.html

https://crimea.ria.ru/20250720/po-krymu-na-avtomobile-sovety-turistam-po-bezopasnosti-na-dorogakh-1147956004.html

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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