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Лесной пожар в Геленджике растет – что известно

Лесной пожар в Геленджике растет – что известно - РИА Новости Крым, 29.07.2025

Лесной пожар в Геленджике растет – что известно

Площадь лесного пожара в Геленджике выросла до 12 гектаров, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости Крым, 29.07.2025

2025-07-29T17:06

2025-07-29T17:06

2025-07-29T17:06

пожар

геленджик

происшествия

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. Площадь лесного пожара в Геленджике выросла до 12 гектаров, сообщает пресс-служба МЧС России.Крупный лесной пожар разгорелся в Геленджике днем во вторник. Изначально сообщалось о возгорании на девяти гектарах. К тушению привлечена авиация МЧС, изначально на месте работали 46 специалистов и 11 единиц техники."Пожар в Геленджикском лесничестве, Кабардинском участковом лесничестве увеличился до 12 гектаров", - сообщают спасатели по состоянию на 16.48.Сейчас силы и средства увеличены в несколько раз: на ликвидации работают более чем 130 специалистов и 24 единиц техники, уточнили в ведомстве.Утром 29 июля ликвидировано возгорание сухой растительности в селе Долинное Кировского района Крыма. Огонь уничтожил три гектара, сообщали в главке МЧС России по региону. Накануне сообщалось, что за неделю в Крыму произошло более 170 пожаров, при этом 130 из них – возгорание сухой растительности, девять – лесные пожары.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крупный природный пожар в Феодосии ликвидированПод Симферополем ландшафтный пожар едва не перешел на населенный пунктВ Крыму вспыхнул очередной пожар

геленджик

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пожар, геленджик, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости