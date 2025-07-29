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Лесной пожар в Геленджике растет – что известно - РИА Новости Крым, 29.07.2025
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Лесной пожар в Геленджике растет – что известно
Лесной пожар в Геленджике растет – что известно - РИА Новости Крым, 29.07.2025
Лесной пожар в Геленджике растет – что известно
Площадь лесного пожара в Геленджике выросла до 12 гектаров, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости Крым, 29.07.2025
2025-07-29T17:06
2025-07-29T17:06
пожар
геленджик
происшествия
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. Площадь лесного пожара в Геленджике выросла до 12 гектаров, сообщает пресс-служба МЧС России.Крупный лесной пожар разгорелся в Геленджике днем во вторник. Изначально сообщалось о возгорании на девяти гектарах. К тушению привлечена авиация МЧС, изначально на месте работали 46 специалистов и 11 единиц техники."Пожар в Геленджикском лесничестве, Кабардинском участковом лесничестве увеличился до 12 гектаров", - сообщают спасатели по состоянию на 16.48.Сейчас силы и средства увеличены в несколько раз: на ликвидации работают более чем 130 специалистов и 24 единиц техники, уточнили в ведомстве.Утром 29 июля ликвидировано возгорание сухой растительности в селе Долинное Кировского района Крыма. Огонь уничтожил три гектара, сообщали в главке МЧС России по региону. Накануне сообщалось, что за неделю в Крыму произошло более 170 пожаров, при этом 130 из них – возгорание сухой растительности, девять – лесные пожары.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крупный природный пожар в Феодосии ликвидированПод Симферополем ландшафтный пожар едва не перешел на населенный пунктВ Крыму вспыхнул очередной пожар
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пожар, геленджик, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости
Лесной пожар в Геленджике растет – что известно

Площадь лесного пожара в Геленджике выросла до 12 гектаров - МЧС

17:06 29.07.2025
 
© МЧС РоссииПожар в Геленджикском лесничестве
Пожар в Геленджикском лесничестве
© МЧС России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. Площадь лесного пожара в Геленджике выросла до 12 гектаров, сообщает пресс-служба МЧС России.
Крупный лесной пожар разгорелся в Геленджике днем во вторник. Изначально сообщалось о возгорании на девяти гектарах. К тушению привлечена авиация МЧС, изначально на месте работали 46 специалистов и 11 единиц техники.
"Пожар в Геленджикском лесничестве, Кабардинском участковом лесничестве увеличился до 12 гектаров", - сообщают спасатели по состоянию на 16.48.
Сейчас силы и средства увеличены в несколько раз: на ликвидации работают более чем 130 специалистов и 24 единиц техники, уточнили в ведомстве.
Утром 29 июля ликвидировано возгорание сухой растительности в селе Долинное Кировского района Крыма. Огонь уничтожил три гектара, сообщали в главке МЧС России по региону. Накануне сообщалось, что за неделю в Крыму произошло более 170 пожаров, при этом 130 из них – возгорание сухой растительности, девять – лесные пожары.
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ПожарГеленджикПроисшествияМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)Новости
 
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