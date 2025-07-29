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Двоих детей и пенсионерку спасли из горящего дома в Сакском районе - РИА Новости Крым, 29.07.2025
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Двоих детей и пенсионерку спасли из горящего дома в Сакском районе
Двоих детей и пенсионерку спасли из горящего дома в Сакском районе - РИА Новости Крым, 29.07.2025
Двоих детей и пенсионерку спасли из горящего дома в Сакском районе
Двое детей и пожилая женщина спасены из горящего дома в Сакском районе Крыма. Об этом сообщает во вторник пресс-служба Главного управления МЧС России по региону РИА Новости Крым, 29.07.2025
2025-07-29T18:40
2025-07-29T18:43
сакский район
новости крыма
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. Двое детей и пожилая женщина спасены из горящего дома в Сакском районе Крыма. Об этом сообщает во вторник пресс-служба Главного управления МЧС России по регионуПо данным пресс-службы, пламя удалось локализовать за 15 минут. Предварительная причина – короткое замыкание проводки или аварийная работа электрооборудования.С начала года в Крыму ликвидировали больше 2000 пожаров, около 700 из которых произошли по вине человека – спасены 63 человека, эвакуированы 364, сообщал ранее глава республики Сергей Аксенов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар заблокировал 15 рабочих в строящейся многоэтажке в МосквеБолее 170 пожаров за неделю: в Крыму горят леса и степьСпасатели остановили огонь в 100 метрах от Феодосии
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сакский район, новости крыма, происшествия, гу мчс рф по республике крым, пожар
Двоих детей и пенсионерку спасли из горящего дома в Сакском районе

Двоих детей и пенсионерку спасли из горящего дома в Сакском районе Крыма

18:40 29.07.2025 (обновлено: 18:43 29.07.2025)
 
© МЧС РоссииПожарные МЧС России спасли детей из горящего дома
Пожарные МЧС России спасли детей из горящего дома
© МЧС России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. Двое детей и пожилая женщина спасены из горящего дома в Сакском районе Крыма. Об этом сообщает во вторник пресс-служба Главного управления МЧС России по региону
"В Сакском районе в селе Митяево произошло возгорание кровли и чердачного помещения двухэтажного частного домовладения. Отделения 24 пожарно-спасательной части прибыли на место и вывели из дома двух детей и 75-летнюю женщину", – сказано в сообщении.
По данным пресс-службы, пламя удалось локализовать за 15 минут. Предварительная причина – короткое замыкание проводки или аварийная работа электрооборудования.
С начала года в Крыму ликвидировали больше 2000 пожаров, около 700 из которых произошли по вине человека – спасены 63 человека, эвакуированы 364, сообщал ранее глава республики Сергей Аксенов.
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