https://crimea.ria.ru/20250729/dvoikh-detey-i-pensionerku-spasli-iz-goryaschego-doma-v-sakskom-rayone-1148330200.html

Двоих детей и пенсионерку спасли из горящего дома в Сакском районе

Двоих детей и пенсионерку спасли из горящего дома в Сакском районе - РИА Новости Крым, 29.07.2025

Двоих детей и пенсионерку спасли из горящего дома в Сакском районе

Двое детей и пожилая женщина спасены из горящего дома в Сакском районе Крыма. Об этом сообщает во вторник пресс-служба Главного управления МЧС России по региону РИА Новости Крым, 29.07.2025

2025-07-29T18:40

2025-07-29T18:40

2025-07-29T18:43

сакский район

новости крыма

происшествия

гу мчс рф по республике крым

пожар

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. Двое детей и пожилая женщина спасены из горящего дома в Сакском районе Крыма. Об этом сообщает во вторник пресс-служба Главного управления МЧС России по регионуПо данным пресс-службы, пламя удалось локализовать за 15 минут. Предварительная причина – короткое замыкание проводки или аварийная работа электрооборудования.С начала года в Крыму ликвидировали больше 2000 пожаров, около 700 из которых произошли по вине человека – спасены 63 человека, эвакуированы 364, сообщал ранее глава республики Сергей Аксенов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар заблокировал 15 рабочих в строящейся многоэтажке в МосквеБолее 170 пожаров за неделю: в Крыму горят леса и степьСпасатели остановили огонь в 100 метрах от Феодосии

сакский район

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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