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Более 170 пожаров за неделю: в Крыму горят леса и степь

Более 170 пожаров за неделю: в Крыму горят леса и степь - РИА Новости Крым, 28.07.2025

Более 170 пожаров за неделю: в Крыму горят леса и степь

Более 170 пожаров произошло в Крыму за неделю, при этом 130 из них – возгорание сухой растительности, девять – лесные пожары. Такие большие цифры связаны с... РИА Новости Крым, 28.07.2025

2025-07-28T12:38

2025-07-28T12:38

2025-07-28T12:38

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. Более 170 пожаров произошло в Крыму за неделю, при этом 130 из них – возгорание сухой растительности, девять – лесные пожары. Такие большие цифры связаны с жаркой погодой и неосторожностью людей, говорят в МЧС. Каковы причины пожаров в республике и почему сейчас нарушителям придется заплатить двойной штраф – в материале РИА Новости Крым.В частности только 27 июля в Симферопольском районе, вдоль автодороги Евпатория – Симферополь, загорелась сухая трава на 20 гектарах, к вечеру пожар локализовали. Одновременно авиации МЧС пришлось тушить траву вблизи села Партизанское Симферопольского района. Было совершено шесть сбросов воды общим объемом в 18 тонн. Под Феодосией в бой с огнем также пришлось вступить авиации МЧС России: горела сухая растительность и лесная подстилка. Огонь становили на расстоянии 100 метров от города.Днем ранее спасатели потушили пожар в Караларском парке Ленинского района, который охватил территорию площадью около десяти гектаров. Причиной стал загоревшийся автомобиль. В это же время сухая растительность загорелась в Керчи на горе Митридат, а между селами Владиславовка и Львово Кировского района горел камыш и сухая растительность на 10 гектарах. Горение лесной подстилки в селе Краснокаменка под Судаком ликвидировали в этот же день на пяти гектарах.Еще один крупный ландшафтный пожар рядом с селом Виноградное под Феодосией ликвидирован 24 июля на 63 гектарах. 23 числа в Ялте в районе лесного массива горы Иограф ночью вспыхнул пожар, по состоянию на утро среды возгорание локализовали на площади 0,47 гектара. 22 числа пожар случился на заброшенном лавандовом поле в селе Андрусово под Симферополем. Поле горело на площади в 4 га.Почему участились пожары в КрымуПо данным крымского главка МЧС России, чаще всего причинами возгораний становится человеческий фактор. Это - неосторожное обращение с огнем: в основном курение, работа с электроинструментом, которая особенно опасна в ветреную погоду."Инспекторский состав ловит нарушителей. У нас есть двое детей - учащиеся младших классов, которые поджигали траву намерено. У нас есть мужчина в Феодосии, который поджигал благовония в лесу, медитировал, и загорелось. Он не знал, как потушить, испугался и убежал. Вот вам примеры человеческой беспечности", – рассказала начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Республике Крым Дарья Диюнова.Она напомнила о том, что в Крыму в период особого противопожарного режима леса закрывают для посещения. Некоторые территории оставляют открытыми - их перечень можно уточнить на сайте минприроды республики. Но даже в разрешенных местах и на специально оборудованных туристических стоянках необходимо соблюдать правила пожарной безопасности.Что грозит нарушителямС 1 мая в Крыму ввели особый противопожарный режим. Мера вынужденная, связанная с прогнозируемым установлением IV и V классов пожарной опасности. Из-за жары и ветра риски возникновения крупных возгораний сухой растительности в Крыму кратно повышаются, констатируют в МЧС."Особый противопожарный режим подразумевает введение дополнительных, усиленных требований по пожарной безопасности. Сейчас все силы и средства территориальной подсистемы РСЧС находятся в повышенной готовности. В частности в полную готовность приведены вертолеты, которые поднимаются в воздух немедленно для оперативной ликвидации возгораний", – подчеркивают в пресс-службе.В ведомстве также напоминают о штрафах для нарушителей, которые в период особого противопожарного режима удваиваются и составляют для граждан от 10 до 20 тысяч рублей, на должностных лиц – от 30 до 60, на индивидуальных предпринимателей – от 60 до 80 и на юрлиц – от 400 до 800 тысяч рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ответственный туризм: безопасность на природе в летний периодВ Крыму с начала года произошло около 2000 пожаровШашлык в заповеднике Крыма: где пожарить и не нарваться на штраф

https://crimea.ria.ru/20250714/pozhar-na-territorii-solnechnoy-elektrostantsii-v-krymu--chto-izvestno-1147944638.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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