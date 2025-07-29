https://crimea.ria.ru/20250729/pozhar-zablokiroval-15-rabochikh-v-stroyascheysya-mnogoetazhke-v-moskve-1148324853.html

Пожар заблокировал 15 рабочих в строящейся многоэтажке в Москве

Пожар заблокировал 15 рабочих в строящейся многоэтажке в Москве - РИА Новости Крым, 29.07.2025

Пожар заблокировал 15 рабочих в строящейся многоэтажке в Москве

Пожар заблокировал 15 рабочих на верхних этажах строящейся многоэтажки на севере Москвы, идет спасательная операция. Об этом сообщили в МЧС России. РИА Новости Крым, 29.07.2025

2025-07-29T15:49

2025-07-29T15:49

2025-07-29T15:50

россия

москва

новости

происшествия

пожар

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. Пожар заблокировал 15 рабочих на верхних этажах строящейся многоэтажки на севере Москвы, идет спасательная операция. Об этом сообщили в МЧС России.ЧП произошло на улице Большая Академическая, 85. По последним данным, спасатели уже эвакуировали девять рабочих, спасение еще пятерых продолжается. ГОткрытое горение ликвидировано.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

россия

москва

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, москва, новости, происшествия, пожар, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)