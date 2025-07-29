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Пожар заблокировал 15 рабочих в строящейся многоэтажке в Москве - РИА Новости Крым, 29.07.2025
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Пожар заблокировал 15 рабочих в строящейся многоэтажке в Москве
Пожар заблокировал 15 рабочих в строящейся многоэтажке в Москве - РИА Новости Крым, 29.07.2025
Пожар заблокировал 15 рабочих в строящейся многоэтажке в Москве
Пожар заблокировал 15 рабочих на верхних этажах строящейся многоэтажки на севере Москвы, идет спасательная операция. Об этом сообщили в МЧС России. РИА Новости Крым, 29.07.2025
2025-07-29T15:49
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. Пожар заблокировал 15 рабочих на верхних этажах строящейся многоэтажки на севере Москвы, идет спасательная операция. Об этом сообщили в МЧС России.ЧП произошло на улице Большая Академическая, 85. По последним данным, спасатели уже эвакуировали девять рабочих, спасение еще пятерых продолжается. ГОткрытое горение ликвидировано.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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россия, москва, новости, происшествия, пожар, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
Пожар заблокировал 15 рабочих в строящейся многоэтажке в Москве

Пожар заблокировал 15 рабочих на верхних этажах строящейся многоэтажки в Москве

15:49 29.07.2025 (обновлено: 15:50 29.07.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. Пожар заблокировал 15 рабочих на верхних этажах строящейся многоэтажки на севере Москвы, идет спасательная операция. Об этом сообщили в МЧС России.
ЧП произошло на улице Большая Академическая, 85.
"На стройке в Москве сотрудники МЧС России спасают рабочих. К прибытию спасателей горел первый этаж, верхние - окутал густой дым. На 12-м, 14-м и 19-м этажах дожидались помощи 15 рабочих", - проинформировали в ведомстве.
По последним данным, спасатели уже эвакуировали девять рабочих, спасение еще пятерых продолжается. ГОткрытое горение ликвидировано.
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РоссияМоскваНовостиПроисшествияПожарМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)
 
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