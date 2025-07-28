Рейтинг@Mail.ru
Больше двух тысяч пожаров ликвидировали в Крыму с начала года - РИА Новости Крым, 28.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250728/bolshe-dvukh-tysyach-pozharov-likvidirovali-v-krymu-s-nachala-goda-1148296651.html
Больше двух тысяч пожаров ликвидировали в Крыму с начала года
Больше двух тысяч пожаров ликвидировали в Крыму с начала года - РИА Новости Крым, 28.07.2025
Больше двух тысяч пожаров ликвидировали в Крыму с начала года
С начала года в Крыму ликвидировали больше 2000 пожаров, около 700 из которых произошли по вине человека. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 28.07.2025
2025-07-28T16:43
2025-07-28T16:37
сергей аксенов
новости крыма
крым
происшествия
пожар
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/1b/1148280903_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_29617017d4fb976961c216faac0cbaf5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. С начала года в Крыму ликвидировали больше 2000 пожаров, около 700 из которых произошли по вине человека. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.Подразделения ГКУ РК "Пожарная охрана Республики Крым" за первое полугодие текущего года совершили 826 выездов на тушение пожаров.Аксенов отметил, что также важным направлением работы МЧС остается профилактика природных пожаров и происшествий в горно-лесной местности. За полгода пожарными и спасателями осуществлено 7,2 тысячи профилактических выездов.Ранее сообщалось, что в Крыму за неделю произошло более 170 пожаров, при этом 130 из них – возгорание сухой растительности, девять – лесные пожары. Такие большие цифры связаны с жаркой погодой и неосторожностью людей, считают в МЧС.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Под Симферополем ландшафтный пожар едва не перешел на населенный пунктЛандшафтный пожар под Симферополем потушилиПожар на трассе Симферополь – Евпатория ликвидирован
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/1b/1148280903_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_3d18c61dd89e21dda2998253a585fa47.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей аксенов, новости крыма, крым, происшествия, пожар
Больше двух тысяч пожаров ликвидировали в Крыму с начала года

В Крыму с начала года ликвидировали больше двух тысяч пожаров

16:43 28.07.2025
 
© МЧС Республики КрымЛесной пожар
Лесной пожар
© МЧС Республики Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. С начала года в Крыму ликвидировали больше 2000 пожаров, около 700 из которых произошли по вине человека. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.
"В этом году пожарно-спасательные подразделения Главного управления МЧС России по Республике Крым ликвидировали 2140 пожаров, из них 727 техногенных. По итогам спасено 63 человека, эвакуировано 364", – сказано в сообщении.
Подразделения ГКУ РК "Пожарная охрана Республики Крым" за первое полугодие текущего года совершили 826 выездов на тушение пожаров.
Аксенов отметил, что также важным направлением работы МЧС остается профилактика природных пожаров и происшествий в горно-лесной местности. За полгода пожарными и спасателями осуществлено 7,2 тысячи профилактических выездов.
"На сегодняшний день, по данным МЧС, уже произошло 1 078 возгораний сухой растительности, зарегистрировано 19 лесных пожаров. При этом большая часть таких пожаров происходит по вине человека. Поэтому предотвращение пожаров – дело не только специалистов", – подчеркнул Аксенов.
Ранее сообщалось, что в Крыму за неделю произошло более 170 пожаров, при этом 130 из них – возгорание сухой растительности, девять – лесные пожары. Такие большие цифры связаны с жаркой погодой и неосторожностью людей, считают в МЧС.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Под Симферополем ландшафтный пожар едва не перешел на населенный пункт
Ландшафтный пожар под Симферополем потушили
Пожар на трассе Симферополь – Евпатория ликвидирован
 
Сергей АксеновНовости КрымаКрымПроисшествияПожар
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:52Госдума рассмотрит инициативы Крыма о запрете въезда семей мигрантов
17:41В Севастополе женщина сорвалась со скалы и пролетела по камням
17:25Охотятся на врачей: ВСУ ударом по дому убили нейрохирурга на Херсонщине
17:13Нашествие саранчи в Дагестане и на Украине: грозят ли вредители Крыму
17:04Крымский мост после открытия движения: сколько ждать проезда
16:52Трамп больше не заинтересован в переговорах с Путиным
16:43Больше двух тысяч пожаров ликвидировали в Крыму с начала года
16:25Крымский мост открыт
16:25Никакого прогресса: Трамп назвал новые сроки ультиматума по Украине
16:16В Севастополе отбой воздушной тревоги
16:07Севастополец планировал сбыть 10 килограммов амфетамина
15:45Воздушную тревогу объявили в Севастополе
15:30Трамп хочет сократить отведенные на урегулирование по Украине 50 дней
15:10Крымский мост закрыт для проезда
15:00Четыре крымских курорта вошли в топ-10 самых экономных направлений РФ
14:48Гвинея заинтересована в открытии морского сообщения с Крымом
14:29Африканский дипломат назвал Крым примером сопротивления Западу
14:04Киев на поле боя потерял больше 1300 боевиков за сутки
13:52Рухнувшая многоэтажка в Астрахани была признана аварийной
13:48Послы трех стран Африки приехали в Крым
Лента новостейМолния