Больше двух тысяч пожаров ликвидировали в Крыму с начала года
В Крыму с начала года ликвидировали больше двух тысяч пожаров
© МЧС Республики КрымЛесной пожар
© МЧС Республики Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. С начала года в Крыму ликвидировали больше 2000 пожаров, около 700 из которых произошли по вине человека. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.
"В этом году пожарно-спасательные подразделения Главного управления МЧС России по Республике Крым ликвидировали 2140 пожаров, из них 727 техногенных. По итогам спасено 63 человека, эвакуировано 364", – сказано в сообщении.
Подразделения ГКУ РК "Пожарная охрана Республики Крым" за первое полугодие текущего года совершили 826 выездов на тушение пожаров.
Аксенов отметил, что также важным направлением работы МЧС остается профилактика природных пожаров и происшествий в горно-лесной местности. За полгода пожарными и спасателями осуществлено 7,2 тысячи профилактических выездов.
"На сегодняшний день, по данным МЧС, уже произошло 1 078 возгораний сухой растительности, зарегистрировано 19 лесных пожаров. При этом большая часть таких пожаров происходит по вине человека. Поэтому предотвращение пожаров – дело не только специалистов", – подчеркнул Аксенов.
Ранее сообщалось, что в Крыму за неделю произошло более 170 пожаров, при этом 130 из них – возгорание сухой растительности, девять – лесные пожары. Такие большие цифры связаны с жаркой погодой и неосторожностью людей, считают в МЧС.
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