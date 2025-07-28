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Больше двух тысяч пожаров ликвидировали в Крыму с начала года

Больше двух тысяч пожаров ликвидировали в Крыму с начала года - РИА Новости Крым, 28.07.2025

Больше двух тысяч пожаров ликвидировали в Крыму с начала года

С начала года в Крыму ликвидировали больше 2000 пожаров, около 700 из которых произошли по вине человека. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 28.07.2025

2025-07-28T16:43

2025-07-28T16:43

2025-07-28T16:37

сергей аксенов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. С начала года в Крыму ликвидировали больше 2000 пожаров, около 700 из которых произошли по вине человека. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.Подразделения ГКУ РК "Пожарная охрана Республики Крым" за первое полугодие текущего года совершили 826 выездов на тушение пожаров.Аксенов отметил, что также важным направлением работы МЧС остается профилактика природных пожаров и происшествий в горно-лесной местности. За полгода пожарными и спасателями осуществлено 7,2 тысячи профилактических выездов.Ранее сообщалось, что в Крыму за неделю произошло более 170 пожаров, при этом 130 из них – возгорание сухой растительности, девять – лесные пожары. Такие большие цифры связаны с жаркой погодой и неосторожностью людей, считают в МЧС.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Под Симферополем ландшафтный пожар едва не перешел на населенный пунктЛандшафтный пожар под Симферополем потушилиПожар на трассе Симферополь – Евпатория ликвидирован

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, новости крыма, крым, происшествия, пожар