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Погода в Крыму в среду: днем местами пройдут кратковременные дожди - РИА Новости Крым, 29.07.2025
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Погода в Крыму в среду: днем местами пройдут кратковременные дожди
Погода в Крыму в среду: днем местами пройдут кратковременные дожди - РИА Новости Крым, 29.07.2025
Погода в Крыму в среду: днем местами пройдут кратковременные дожди
В среду на полуострове ночью без осадков, днем атмосферный холодный фронт вызовет местами кратковременные дожди с грозами. Об этом сообщили в республиканском... РИА Новости Крым, 29.07.2025
2025-07-30T00:01
2025-07-29T17:29
погода в крыму
крымская погода
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севастополь
ялта
алушта
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судак
феодосия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. В среду на полуострове ночью без осадков, днем атмосферный холодный фронт вызовет местами кратковременные дожди с грозами. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 7-12 м/с, днем местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +21...+23, днем +31...+33 градуса.В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный ночью 5-10 м/с, днем 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +22...+24 градуса, днем +29...+31.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. В ночные часы температура воздуха от +23 до +26 градусов, днем от +32 до +35.В западных, центральных, южных, восточных районах Крыма и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность – объявлено штормовое предупреждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250728/anomalnaya-zhara-v-krymu--kak-zaschititsya-ot-ekstremalnykh-temperatur-1148301462.html
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Погода в Крыму в среду: днем местами пройдут кратковременные дожди

В Крыму в среду до +35 и днем местами пройдут кратковременные дожди с грозами

00:01 30.07.2025
 
© Официальный канал администрации города СочиДождь
Дождь
© Официальный канал администрации города Сочи
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. В среду на полуострове ночью без осадков, днем атмосферный холодный фронт вызовет местами кратковременные дожди с грозами. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 7-12 м/с, утром и днем местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +19…+24 градусов, на южном и восточном побережье до +27, днем +30…+35 градусов, в горах +24…+29", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 7-12 м/с, днем местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +21...+23, днем +31...+33 градуса.
В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный ночью 5-10 м/с, днем 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +22...+24 градуса, днем +29...+31.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. В ночные часы температура воздуха от +23 до +26 градусов, днем от +32 до +35.
В западных, центральных, южных, восточных районах Крыма и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность – объявлено штормовое предупреждение.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Погода в Крыму в среду: днем местами пройдут кратковременные дожди
00:00Какой сегодня праздник: 30 июля
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