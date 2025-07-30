https://crimea.ria.ru/20250730/pogoda-v-krymu-v-sredu-dnem-mestami-proydut-kratkovremennye-dozhdi-1148307213.html

Погода в Крыму в среду: днем местами пройдут кратковременные дожди

Погода в Крыму в среду: днем местами пройдут кратковременные дожди - РИА Новости Крым, 29.07.2025

Погода в Крыму в среду: днем местами пройдут кратковременные дожди

В среду на полуострове ночью без осадков, днем атмосферный холодный фронт вызовет местами кратковременные дожди с грозами. Об этом сообщили в республиканском... РИА Новости Крым, 29.07.2025

2025-07-30T00:01

2025-07-30T00:01

2025-07-29T17:29

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

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феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. В среду на полуострове ночью без осадков, днем атмосферный холодный фронт вызовет местами кратковременные дожди с грозами. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 7-12 м/с, днем местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +21...+23, днем +31...+33 градуса.В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный ночью 5-10 м/с, днем 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +22...+24 градуса, днем +29...+31.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. В ночные часы температура воздуха от +23 до +26 градусов, днем от +32 до +35.В западных, центральных, южных, восточных районах Крыма и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность – объявлено штормовое предупреждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250728/anomalnaya-zhara-v-krymu--kak-zaschititsya-ot-ekstremalnykh-temperatur-1148301462.html

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феодосия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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