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На Запорожской АЭС опровергли фейк о повышенном радиационном фоне - РИА Новости Крым, 29.07.2025
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На Запорожской АЭС опровергли фейк о повышенном радиационном фоне
На Запорожской АЭС опровергли фейк о повышенном радиационном фоне - РИА Новости Крым, 29.07.2025
На Запорожской АЭС опровергли фейк о повышенном радиационном фоне
Информация о якобы повышенном радиационном фоне в районе Запорожской АЭС не соответствует действительности и является безосновательной. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 29.07.2025
2025-07-29T22:21
2025-07-29T22:21
заэс (запорожская атомная электростанция)
новости
атомная энергетика
запорожская область
фейк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. Информация о якобы повышенном радиационном фоне в районе Запорожской АЭС не соответствует действительности и является безосновательной. Об этом сообщает официальный Telegram-канал станции.По данным непрерывного мониторинга, уровень гамма-фона составляет 0.09– 0.11 микрозиверт в час (мкЗв/час), что характерно для данной местности и не представляет никакой угрозы для населения или окружающей среды, уточнили на станции.На ЗАЭС напомнили о необходимости критически оценивать информацию и доверять исключительно официальным и проверенным источникам и подчеркнули, что ситуация находится под постоянным контролем.Новый фейк о Запорожской АЭС – не первый. Ранее уже распространялась ложная информация об инциденте на станции. При этом ВСУ регулярно пытаются атаковать объект.В сентябре 2022 года в ДНР, ЛHP, Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы, по итогам которых регионы вошли в состав Российской Федерации, стал ее полноценными субъектами. 5 октября 2022 года был подписан Указ Президента Российской Федерации №711 "Об особенностях правового регулирования в области использования атомной энергии на территории Запорожской области", закрепивший статус ЗАЭС в качестве объекта, находящегося под российской юрисдикцией.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дрон атаковал Запорожскую АЭС – есть повреждения20 студентов из Крыма приехали на Запорожскую АЭС на практикуПочему сейчас опасно запускать работу Запорожской АЭС
заэс (запорожская атомная электростанция)
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заэс (запорожская атомная электростанция), новости, атомная энергетика, запорожская область, фейк
На Запорожской АЭС опровергли фейк о повышенном радиационном фоне

Информация о повышенном радиационном фоне на Запорожской АЭС является фейком

22:21 29.07.2025
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. Информация о якобы повышенном радиационном фоне в районе Запорожской АЭС не соответствует действительности и является безосновательной. Об этом сообщает официальный Telegram-канал станции.

"В связи с появлением в ряде публичных источников недостоверных сведений о радиационной обстановке официально заявляем: радиационный фон в районе расположения Запорожской атомной электростанции и на прилегающих территориях находится в пределах естественной, природной нормы", – сказано в сообщении.

По данным непрерывного мониторинга, уровень гамма-фона составляет 0.09– 0.11 микрозиверт в час (мкЗв/час), что характерно для данной местности и не представляет никакой угрозы для населения или окружающей среды, уточнили на станции.
На ЗАЭС напомнили о необходимости критически оценивать информацию и доверять исключительно официальным и проверенным источникам и подчеркнули, что ситуация находится под постоянным контролем.
Новый фейк о Запорожской АЭС – не первый. Ранее уже распространялась ложная информация об инциденте на станции. При этом ВСУ регулярно пытаются атаковать объект.
В сентябре 2022 года в ДНР, ЛHP, Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы, по итогам которых регионы вошли в состав Российской Федерации, стал ее полноценными субъектами. 5 октября 2022 года был подписан Указ Президента Российской Федерации №711 "Об особенностях правового регулирования в области использования атомной энергии на территории Запорожской области", закрепивший статус ЗАЭС в качестве объекта, находящегося под российской юрисдикцией.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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ЗАЭС (Запорожская атомная электростанция)НовостиАтомная энергетикаЗапорожская областьФейк
 
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