https://crimea.ria.ru/20250729/na-zaporozhskoy-aes-oprovergli-feyk-o-povyshennom-radiatsionnom-fone-1148335439.html

На Запорожской АЭС опровергли фейк о повышенном радиационном фоне

На Запорожской АЭС опровергли фейк о повышенном радиационном фоне - РИА Новости Крым, 29.07.2025

На Запорожской АЭС опровергли фейк о повышенном радиационном фоне

Информация о якобы повышенном радиационном фоне в районе Запорожской АЭС не соответствует действительности и является безосновательной. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 29.07.2025

2025-07-29T22:21

2025-07-29T22:21

2025-07-29T22:21

заэс (запорожская атомная электростанция)

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атомная энергетика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. Информация о якобы повышенном радиационном фоне в районе Запорожской АЭС не соответствует действительности и является безосновательной. Об этом сообщает официальный Telegram-канал станции.По данным непрерывного мониторинга, уровень гамма-фона составляет 0.09– 0.11 микрозиверт в час (мкЗв/час), что характерно для данной местности и не представляет никакой угрозы для населения или окружающей среды, уточнили на станции.На ЗАЭС напомнили о необходимости критически оценивать информацию и доверять исключительно официальным и проверенным источникам и подчеркнули, что ситуация находится под постоянным контролем.Новый фейк о Запорожской АЭС – не первый. Ранее уже распространялась ложная информация об инциденте на станции. При этом ВСУ регулярно пытаются атаковать объект.В сентябре 2022 года в ДНР, ЛHP, Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы, по итогам которых регионы вошли в состав Российской Федерации, стал ее полноценными субъектами. 5 октября 2022 года был подписан Указ Президента Российской Федерации №711 "Об особенностях правового регулирования в области использования атомной энергии на территории Запорожской области", закрепивший статус ЗАЭС в качестве объекта, находящегося под российской юрисдикцией.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дрон атаковал Запорожскую АЭС – есть повреждения20 студентов из Крыма приехали на Запорожскую АЭС на практикуПочему сейчас опасно запускать работу Запорожской АЭС

заэс (запорожская атомная электростанция)

запорожская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

заэс (запорожская атомная электростанция), новости, атомная энергетика, запорожская область, фейк