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В Крыму задержали более 200 пьяных водителей - РИА Новости Крым, 29.07.2025
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В Крыму задержали более 200 пьяных водителей
В Крыму задержали более 200 пьяных водителей - РИА Новости Крым, 29.07.2025
В Крыму задержали более 200 пьяных водителей
В Крыму в ходе реализации оперативно-профилактического мероприятия "Нетрезвый водитель" на протяжении шести дней установлено 211 фактов управления транспортными РИА Новости Крым, 29.07.2025
2025-07-29T20:54
2025-07-29T20:54
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автомобиль
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СИМФЕРОПОЛЬ 29 июл – РИА Новости Крым. В Крыму в ходе реализации оперативно-профилактического мероприятия "Нетрезвый водитель" на протяжении шести дней установлено 211 фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения, из них 19 – повторно. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции республики.По итогам рейдов задержаны 178 транспортных средств, в том числе 76 единиц мототехники.Ранее начальник управления Госавтоинспекции МВД по республике Анатолий Борисенко сообщал, что в Крыму за шесть месяцев текущего года задержаны почти 4500 водителей, которые сели за руль в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, из них 457 привлечены к уголовной ответственности за повторное нарушение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин осужден за пьяную езду без прав и ДТП с пострадавшимПьяный дрифт по проселочной: в Крыму произошла погоня со стрельбойПьяный водитель устроил массовое ДТП в Севастополе
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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новости крыма, госавтоинспекция крыма, автомобиль, безопасность, алкоголь
В Крыму задержали более 200 пьяных водителей

В Крыму задержали более 200 пьяных водителей за шесть дней – ГАИ

20:54 29.07.2025
 
© Госавтоинспекция КрымаОперативно-профилактическое мероприятие "Нетрезвый водитель"
Оперативно-профилактическое мероприятие Нетрезвый водитель
© Госавтоинспекция Крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ 29 июл – РИА Новости Крым. В Крыму в ходе реализации оперативно-профилактического мероприятия "Нетрезвый водитель" на протяжении шести дней установлено 211 фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения, из них 19 – повторно. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции республики.
"В ходе отработки пресечено 211 фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения или отказа от медицинского освидетельствования. Из них 19 водителей задержаны за управление транспортным средством с признаками опьянения повторно, за что предусмотрена уголовная ответственность", – говорится в сообщении.
По итогам рейдов задержаны 178 транспортных средств, в том числе 76 единиц мототехники.
Ранее начальник управления Госавтоинспекции МВД по республике Анатолий Борисенко сообщал, что в Крыму за шесть месяцев текущего года задержаны почти 4500 водителей, которые сели за руль в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, из них 457 привлечены к уголовной ответственности за повторное нарушение.
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