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В Крыму задержали более 200 пьяных водителей

В Крыму задержали более 200 пьяных водителей - РИА Новости Крым, 29.07.2025

В Крыму задержали более 200 пьяных водителей

В Крыму в ходе реализации оперативно-профилактического мероприятия "Нетрезвый водитель" на протяжении шести дней установлено 211 фактов управления транспортными РИА Новости Крым, 29.07.2025

2025-07-29T20:54

2025-07-29T20:54

2025-07-29T20:54

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безопасность

алкоголь

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СИМФЕРОПОЛЬ 29 июл – РИА Новости Крым. В Крыму в ходе реализации оперативно-профилактического мероприятия "Нетрезвый водитель" на протяжении шести дней установлено 211 фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения, из них 19 – повторно. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции республики.По итогам рейдов задержаны 178 транспортных средств, в том числе 76 единиц мототехники.Ранее начальник управления Госавтоинспекции МВД по республике Анатолий Борисенко сообщал, что в Крыму за шесть месяцев текущего года задержаны почти 4500 водителей, которые сели за руль в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, из них 457 привлечены к уголовной ответственности за повторное нарушение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин осужден за пьяную езду без прав и ДТП с пострадавшимПьяный дрифт по проселочной: в Крыму произошла погоня со стрельбойПьяный водитель устроил массовое ДТП в Севастополе

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, госавтоинспекция крыма, автомобиль, безопасность, алкоголь