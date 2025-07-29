В Крыму задержали более 200 пьяных водителей
В Крыму задержали более 200 пьяных водителей за шесть дней – ГАИ
© Госавтоинспекция КрымаОперативно-профилактическое мероприятие "Нетрезвый водитель"
© Госавтоинспекция Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ 29 июл – РИА Новости Крым. В Крыму в ходе реализации оперативно-профилактического мероприятия "Нетрезвый водитель" на протяжении шести дней установлено 211 фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения, из них 19 – повторно. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции республики.
"В ходе отработки пресечено 211 фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения или отказа от медицинского освидетельствования. Из них 19 водителей задержаны за управление транспортным средством с признаками опьянения повторно, за что предусмотрена уголовная ответственность", – говорится в сообщении.
По итогам рейдов задержаны 178 транспортных средств, в том числе 76 единиц мототехники.
Ранее начальник управления Госавтоинспекции МВД по республике Анатолий Борисенко сообщал, что в Крыму за шесть месяцев текущего года задержаны почти 4500 водителей, которые сели за руль в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, из них 457 привлечены к уголовной ответственности за повторное нарушение.
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