https://crimea.ria.ru/20241122/uragan-povalil-zheleznyy-pavilon-v-podmoskove--pogibla-devushka-1142050859.html

Ураган повалил железный павильон в Подмосковье – погибла девушка

Ураган повалил железный павильон в Подмосковье – погибла девушка - РИА Новости Крым, 22.11.2024

Ураган повалил железный павильон в Подмосковье – погибла девушка

В Подольске Московской области сильный ветер повалил железный павильон на девушку, она скончалась на месте. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры... РИА Новости Крым, 22.11.2024

2024-11-22T09:36

2024-11-22T09:36

2024-11-22T09:38

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. В Подольске Московской области сильный ветер повалил железный павильон на девушку, она скончалась на месте. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Подмосковья.По информации ведомства, это произошло вечером 21 ноября на территории промышленного парка Гривно.По данному факту проводится проверка, в ходе которой будет дана оценка исполнению требований федерального законодательства и действиям должностных лиц, ответственных за содержание территории, отметили в ведомстве.В Москве четыре человека пострадали при падении деревьев во время мощного циклона, сообщает РИА Новости. Штормовой ветер повалил 15 деревьев, повреждено девять автомобилей.В Ракитянском районе Белгородской области сильный ветер также стал причиной гибели женщины, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в соцсети "ВКонтакте".По его словам, непогода привела к разрушениям в жилом фонде. В Губкине сильный ветер сорвал кровлю с многоквартирного дома. Повреждения крыш зафиксированы на социальных объектах в Яковлевском округе и Ракитянском районе. В Старооскольском, Губкинском и Шебекинском округах, а также в Белгородском районе, перебои с электроэнергией.Накануне в Севастополе на остановке общественного транспорта на мужчину и женщину упало дерево, они госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.В Крыму ранее объявили штормовое предупреждение из-за резкого ухудшения погоды. В течение 23 ноября и ночью 24 ноября в регионе ожидаются дожди, местами очень сильные, переходящие в мокрый снег и резкое похолодание. Усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра 25-30 м/с. Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трехдневный шторм накрыл Крым – все службы в повышенной готовностиШторм в Крыму – в ФОБОС оценили угрозу для жителейОбрушившийся на Крым шторм ушел на восток - эксперт

https://crimea.ria.ru/20241122/kak-zaschitit-naberezhnye-kryma-ot-shtormov-1142046547.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

подмосковье, происшествия, штормовое предупреждение, погода, московская область, белгородская область, москва, новости