https://crimea.ria.ru/20241121/kak-energetiki-sevastopolya-podgotovilis-k-nepogode-1142018716.html

Как энергетики Севастополя подготовились к непогоде

Как энергетики Севастополя подготовились к непогоде - РИА Новости Крым, 21.11.2024

Как энергетики Севастополя подготовились к непогоде

В Севастополе для ликвидации возможных аварий на сетях из-за сильного ветра приведены в готовность 14 бригад энергетиков, сообщает "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 21.11.2024

2024-11-21T08:04

2024-11-21T08:04

2024-11-21T08:04

севастополь

штормовое предупреждение

погода

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севастопольэнерго

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе для ликвидации возможных аварий на сетях из-за сильного ветра приведены в готовность 14 бригад энергетиков, сообщает "Севастопольэнерго".Энергетики призывают жителей и гостей города-героя проявлять внимательность и осторожность как в период разгула стихии, так и после. А также напоминают, что нельзя подходить к оборванным проводам на расстояние ближе восьми метров, взбираться на опоры ЛЭП и кровлю строений с открытой электропроводкой, запрещается проникать в технические подвалы жилых домов, где проходят провода и коммуникации и открывать лестничные электрощитки и вводные силовые щиты в зданиях. Игнорирование данных запретов опасно для жизни и здоровья.Ранее крымский главк МЧС предупредил о резком ухудшении погоды на полуострове. Днем и до конца суток 21 ноября, в течение суток 23 ноября, ночью 24 ноября ожидаются дожди, местами очень сильные, переходящие в мокрый снег. Также усилится ветер до 25-30 м/с. В воскресенье, 24 ноября, температура воздуха резко понизится на 12-14 градусов и составит ночью от 0 до -5, днем +1…+6.В среду вечером в Севастополе приостановили движение пассажирских катеров в связи с ухудшением погодных условий. Кроме того, из-за сильно ветра приостановлена работа канатной дороги к плато Ай-Петри в Ялте.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму степи могут превратиться в зоны полупустыньКакая будет зима 2024-2025 в КрымуШторм века в Крыму в ноябре 2024 - есть ли угроза

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севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, штормовое предупреждение, погода, новости, севастопольэнерго