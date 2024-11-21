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Как энергетики Севастополя подготовились к непогоде - РИА Новости Крым, 21.11.2024
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Как энергетики Севастополя подготовились к непогоде
Как энергетики Севастополя подготовились к непогоде - РИА Новости Крым, 21.11.2024
Как энергетики Севастополя подготовились к непогоде
В Севастополе для ликвидации возможных аварий на сетях из-за сильного ветра приведены в готовность 14 бригад энергетиков, сообщает "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 21.11.2024
2024-11-21T08:04
2024-11-21T08:04
севастополь
штормовое предупреждение
погода
новости
севастопольэнерго
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе для ликвидации возможных аварий на сетях из-за сильного ветра приведены в готовность 14 бригад энергетиков, сообщает "Севастопольэнерго".Энергетики призывают жителей и гостей города-героя проявлять внимательность и осторожность как в период разгула стихии, так и после. А также напоминают, что нельзя подходить к оборванным проводам на расстояние ближе восьми метров, взбираться на опоры ЛЭП и кровлю строений с открытой электропроводкой, запрещается проникать в технические подвалы жилых домов, где проходят провода и коммуникации и открывать лестничные электрощитки и вводные силовые щиты в зданиях. Игнорирование данных запретов опасно для жизни и здоровья.Ранее крымский главк МЧС предупредил о резком ухудшении погоды на полуострове. Днем и до конца суток 21 ноября, в течение суток 23 ноября, ночью 24 ноября ожидаются дожди, местами очень сильные, переходящие в мокрый снег. Также усилится ветер до 25-30 м/с. В воскресенье, 24 ноября, температура воздуха резко понизится на 12-14 градусов и составит ночью от 0 до -5, днем +1…+6.В среду вечером в Севастополе приостановили движение пассажирских катеров в связи с ухудшением погодных условий. Кроме того, из-за сильно ветра приостановлена работа канатной дороги к плато Ай-Петри в Ялте.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму степи могут превратиться в зоны полупустыньКакая будет зима 2024-2025 в КрымуШторм века в Крыму в ноябре 2024 - есть ли угроза
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Новости
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РИА Новости Крым
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севастополь, штормовое предупреждение, погода, новости, севастопольэнерго
Как энергетики Севастополя подготовились к непогоде

В Севастополе из-за сильного ветра приведены в готовность 14 бригад энергетиков

08:04 21.11.2024
 
© СевастопольэнергоВетер в Севастополе
Ветер в Севастополе
© Севастопольэнерго
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе для ликвидации возможных аварий на сетях из-за сильного ветра приведены в готовность 14 бригад энергетиков, сообщает "Севастопольэнерго".

"В Севастополе сильный ветер. Для оперативной ликвидации возможных аварий в электрических сетях в готовности находятся 14 бригад, 43 человека личного состава и 34 единицы техники", – сообщили на предприятии.

Энергетики призывают жителей и гостей города-героя проявлять внимательность и осторожность как в период разгула стихии, так и после. А также напоминают, что нельзя подходить к оборванным проводам на расстояние ближе восьми метров, взбираться на опоры ЛЭП и кровлю строений с открытой электропроводкой, запрещается проникать в технические подвалы жилых домов, где проходят провода и коммуникации и открывать лестничные электрощитки и вводные силовые щиты в зданиях. Игнорирование данных запретов опасно для жизни и здоровья.
Ранее крымский главк МЧС предупредил о резком ухудшении погоды на полуострове. Днем и до конца суток 21 ноября, в течение суток 23 ноября, ночью 24 ноября ожидаются дожди, местами очень сильные, переходящие в мокрый снег. Также усилится ветер до 25-30 м/с. В воскресенье, 24 ноября, температура воздуха резко понизится на 12-14 градусов и составит ночью от 0 до -5, днем +1…+6.
В среду вечером в Севастополе приостановили движение пассажирских катеров в связи с ухудшением погодных условий. Кроме того, из-за сильно ветра приостановлена работа канатной дороги к плато Ай-Петри в Ялте.
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