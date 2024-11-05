https://crimea.ria.ru/20241105/kakaya-budet-zima-2024-2025-v-krymu-1141625364.html

Какая будет зима 2024-2025 в Крыму

Какая будет зима 2024-2025 в Крыму - РИА Новости Крым, 05.11.2024

Какая будет зима 2024-2025 в Крыму

Грядущей зимой ожидается очень много экстремальных событий – как сильных потеплений, так и заметных понижений температуры, а в среднем температура в России, и в РИА Новости Крым, 05.11.2024

2024-11-05T18:37

2024-11-05T18:37

2024-11-05T18:37

эксклюзивы риа новости крым

роман вильфанд

погода

погода в крыму

крымская погода

климат

новости

россия

крым

гидрометцентр россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/0d/1122653896_0:0:3052:1717_1920x0_80_0_0_0fe2b10423c2c9c9ccc58594a0c604ad.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Грядущей зимой ожидается очень много экстремальных событий – как сильных потеплений, так и заметных понижений температуры, а в среднем температура в России, и в частности в Крыму, будет стремиться к многолетним значениям. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.Вильфанд уточнил, что успешность этого прогноза составляет примерно 65-70% и 30 процентов остается на то, что будет другой сценарий.Говорить уверенно о том, какой будет зима или какой-то другой сезон могут только непрофессионалы, напомнил Вильфанд."При прогнозах погоды на долгие сроки возрастает стохастический факт – то есть факт случайных процессов. В атмосфере существует неопределенность и при увеличении заблаговременности прогноза эта неопределенность возрастает", - объяснил эксперт, отметив, что в этом случае можно говорить о среднемесячных или среднесезонных температурах, которые могут быть около нормы, выше или ниже нормы. Интенсивность аномалии предсказать невозможно.По словам эксперта, более определенную картину дают так называемые аналоговые методы, которые позволяют определить, будет предстоящий сезон однородным или нет.Ранее в комментарии РИА Новости Крым начальник отдела метеорологических прогнозов Крымского гидрометцентра Раиса Степанова сообщила, что на Крым надвигается холодный арктический фронт, который принесет ощутимое похолодание, так уже в начале следующей недели ночью температура воздуха понизится до 4 градусов мороза.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Европе может наступить ледниковый период – что грозит КрымуКлимат Крыма лихорадит – экспертЦиклон "Лидия" накрыл регионы России – дойдет ли непогода до Крыма

россия

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роман вильфанд, погода, погода в крыму, крымская погода, климат, новости, россия, крым, гидрометцентр россии