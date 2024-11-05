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Какая будет зима 2024-2025 в Крыму - РИА Новости Крым, 05.11.2024
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Какая будет зима 2024-2025 в Крыму
Какая будет зима 2024-2025 в Крыму - РИА Новости Крым, 05.11.2024
Какая будет зима 2024-2025 в Крыму
Грядущей зимой ожидается очень много экстремальных событий – как сильных потеплений, так и заметных понижений температуры, а в среднем температура в России, и в РИА Новости Крым, 05.11.2024
2024-11-05T18:37
2024-11-05T18:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Грядущей зимой ожидается очень много экстремальных событий – как сильных потеплений, так и заметных понижений температуры, а в среднем температура в России, и в частности в Крыму, будет стремиться к многолетним значениям. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.Вильфанд уточнил, что успешность этого прогноза составляет примерно 65-70% и 30 процентов остается на то, что будет другой сценарий.Говорить уверенно о том, какой будет зима или какой-то другой сезон могут только непрофессионалы, напомнил Вильфанд."При прогнозах погоды на долгие сроки возрастает стохастический факт – то есть факт случайных процессов. В атмосфере существует неопределенность и при увеличении заблаговременности прогноза эта неопределенность возрастает", - объяснил эксперт, отметив, что в этом случае можно говорить о среднемесячных или среднесезонных температурах, которые могут быть около нормы, выше или ниже нормы. Интенсивность аномалии предсказать невозможно.По словам эксперта, более определенную картину дают так называемые аналоговые методы, которые позволяют определить, будет предстоящий сезон однородным или нет.Ранее в комментарии РИА Новости Крым начальник отдела метеорологических прогнозов Крымского гидрометцентра Раиса Степанова сообщила, что на Крым надвигается холодный арктический фронт, который принесет ощутимое похолодание, так уже в начале следующей недели ночью температура воздуха понизится до 4 градусов мороза.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Европе может наступить ледниковый период – что грозит КрымуКлимат Крыма лихорадит – экспертЦиклон "Лидия" накрыл регионы России – дойдет ли непогода до Крыма
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Какая будет зима 2024-2025 в Крыму

Грядущая зима обещает очень много экстремальных событий – Вильфанд

18:37 05.11.2024
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПовседневная жизнь в Ялте
Повседневная жизнь в Ялте - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Грядущей зимой ожидается очень много экстремальных событий – как сильных потеплений, так и заметных понижений температуры, а в среднем температура в России, и в частности в Крыму, будет стремиться к многолетним значениям. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Согласно вероятностным прогнозам Гидрометцентра России на так называемый отопительный период – с октября по март - в Сибири ожидается преимущественно теплая зима, а вот на юге европейской России температура около нормы - и в декабре, и в январе, и в феврале, и в марте", - сказал он.
Вильфанд уточнил, что успешность этого прогноза составляет примерно 65-70% и 30 процентов остается на то, что будет другой сценарий.
Говорить уверенно о том, какой будет зима или какой-то другой сезон могут только непрофессионалы, напомнил Вильфанд.
"При прогнозах погоды на долгие сроки возрастает стохастический факт – то есть факт случайных процессов. В атмосфере существует неопределенность и при увеличении заблаговременности прогноза эта неопределенность возрастает", - объяснил эксперт, отметив, что в этом случае можно говорить о среднемесячных или среднесезонных температурах, которые могут быть около нормы, выше или ниже нормы. Интенсивность аномалии предсказать невозможно.
По словам эксперта, более определенную картину дают так называемые аналоговые методы, которые позволяют определить, будет предстоящий сезон однородным или нет.
"В этом году зимой прогнозируются очень сильные колебания и температурного режима, и условий погоды. Будет очень много экстремальных событий: как очень сильных потеплений, там и заметных понижений температуры, а в среднем температура будет близка к многолетним значениям", - резюмировал Вильфанд.
Ранее в комментарии РИА Новости Крым начальник отдела метеорологических прогнозов Крымского гидрометцентра Раиса Степанова сообщила, что на Крым надвигается холодный арктический фронт, который принесет ощутимое похолодание, так уже в начале следующей недели ночью температура воздуха понизится до 4 градусов мороза.
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