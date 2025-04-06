https://crimea.ria.ru/20250406/klin-arkticheskogo-kholoda-zamorozki-i-silnye-osadki-zhdut-krym-na-nadele-1145442573.html
Клин арктического холода: заморозки и сильные осадки ждут Крым на наделе
Клин арктического холода: заморозки и сильные осадки ждут Крым на наделе - РИА Новости Крым, 06.04.2025
Клин арктического холода: заморозки и сильные осадки ждут Крым на наделе
Вся неделя, начиная с 7 апреля, в Крыму характеризуется интенсивными осадками и понижением температуры до мартовских показателей. Об этом в эфире радио "Спутник РИА Новости Крым, 06.04.2025
2025-04-06T19:10
2025-04-06T19:10
2025-04-06T19:10
евгений тишковец
радио "спутник в крыму"
центр погоды "фобос"
погода в крыму
крымская погода
новости крыма
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/06/1143979456_0:48:3474:2002_1920x0_80_0_0_fa61160b9e6a64306ab090f314fb2267.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. Вся неделя, начиная с 7 апреля, в Крыму характеризуется интенсивными осадками и понижением температуры до мартовских показателей. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.Эксперт заверил, что в отличие от жителей центральной части России, снежного покрова крымчане не увидят, но клин арктического холода значительно понизит температурный режим.Во вторник и дневное время среды температура понизится незначительно – всего на пару значений, продолжил эксперт, но ближе к утру четверга на градусниках можно будет увидеть до 2 градусов мороза. Днем в четверг синоптики ожидают от 3 до 8 градусов выше нуля и кратковременные осадки. В пятницу около нуля в сумерках и днем 5-10 градусов тепла.Изменения особенно почувствуются в воскресенье, когда дневная температура поднимется до 9-14 градусов тепла. С этого дня погода начнет возвращаться к многолетним климатическим показателям, подытожил Тишковец.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сильный ветер и дождь с мокрым снегом обрушатся на СевастопольОбвал холода и сильные дожди - на Крым идет трехдневный штормМокрый снег и заморозки – на Крым идет холодный фронт
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/06/1143979456_372:0:3103:2048_1920x0_80_0_0_e98ce0fc00a3f47149544281eca5d645.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евгений тишковец, центр погоды "фобос", погода в крыму, крымская погода, новости крыма, новости
Клин арктического холода: заморозки и сильные осадки ждут Крым на наделе
Сильные осадки и заморозки в Крыму – прогноз на неделю от ФОБОС
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым.
Вся неделя, начиная с 7 апреля, в Крыму характеризуется интенсивными осадками и понижением температуры до мартовских показателей. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
Эксперт заверил, что в отличие от жителей центральной части России, снежного покрова крымчане не увидят, но клин арктического холода значительно понизит температурный режим.
"Ночью не выше 3-6 градусов тепла, днем +4...+7. При этом достаточно интенсивные осадки ливневого характера. Поздним вечером местами пойдет мокрый снег", – прогнозирует Тишковец.
Во вторник и дневное время среды температура понизится незначительно – всего на пару значений, продолжил эксперт, но ближе к утру четверга на градусниках можно будет увидеть до 2 градусов мороза. Днем в четверг синоптики ожидают от 3 до 8 градусов выше нуля и кратковременные осадки. В пятницу около нуля в сумерках и днем 5-10 градусов тепла.
"Есть надежда на выходные, когда чуть-чуть температурный режим должен начать выправляться", – порадовал жителей полуострова специалист ФОБОС.
Изменения особенно почувствуются в воскресенье, когда дневная температура поднимется до 9-14 градусов тепла. С этого дня погода начнет возвращаться к многолетним климатическим показателям, подытожил Тишковец.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: