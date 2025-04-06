https://crimea.ria.ru/20250406/klin-arkticheskogo-kholoda-zamorozki-i-silnye-osadki-zhdut-krym-na-nadele-1145442573.html

Клин арктического холода: заморозки и сильные осадки ждут Крым на наделе

Клин арктического холода: заморозки и сильные осадки ждут Крым на наделе - РИА Новости Крым, 06.04.2025

Клин арктического холода: заморозки и сильные осадки ждут Крым на наделе

Вся неделя, начиная с 7 апреля, в Крыму характеризуется интенсивными осадками и понижением температуры до мартовских показателей. Об этом в эфире радио "Спутник РИА Новости Крым, 06.04.2025

2025-04-06T19:10

2025-04-06T19:10

2025-04-06T19:10

евгений тишковец

радио "спутник в крыму"

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новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. Вся неделя, начиная с 7 апреля, в Крыму характеризуется интенсивными осадками и понижением температуры до мартовских показателей. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.Эксперт заверил, что в отличие от жителей центральной части России, снежного покрова крымчане не увидят, но клин арктического холода значительно понизит температурный режим.Во вторник и дневное время среды температура понизится незначительно – всего на пару значений, продолжил эксперт, но ближе к утру четверга на градусниках можно будет увидеть до 2 градусов мороза. Днем в четверг синоптики ожидают от 3 до 8 градусов выше нуля и кратковременные осадки. В пятницу около нуля в сумерках и днем 5-10 градусов тепла.Изменения особенно почувствуются в воскресенье, когда дневная температура поднимется до 9-14 градусов тепла. С этого дня погода начнет возвращаться к многолетним климатическим показателям, подытожил Тишковец.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сильный ветер и дождь с мокрым снегом обрушатся на СевастопольОбвал холода и сильные дожди - на Крым идет трехдневный штормМокрый снег и заморозки – на Крым идет холодный фронт

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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