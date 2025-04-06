Рейтинг@Mail.ru
Клин арктического холода: заморозки и сильные осадки ждут Крым на наделе - РИА Новости Крым, 06.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20250406/klin-arkticheskogo-kholoda-zamorozki-i-silnye-osadki-zhdut-krym-na-nadele-1145442573.html
Клин арктического холода: заморозки и сильные осадки ждут Крым на наделе
Клин арктического холода: заморозки и сильные осадки ждут Крым на наделе - РИА Новости Крым, 06.04.2025
Клин арктического холода: заморозки и сильные осадки ждут Крым на наделе
Вся неделя, начиная с 7 апреля, в Крыму характеризуется интенсивными осадками и понижением температуры до мартовских показателей. Об этом в эфире радио "Спутник РИА Новости Крым, 06.04.2025
2025-04-06T19:10
2025-04-06T19:10
евгений тишковец
радио "спутник в крыму"
центр погоды "фобос"
погода в крыму
крымская погода
новости крыма
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/06/1143979456_0:48:3474:2002_1920x0_80_0_0_fa61160b9e6a64306ab090f314fb2267.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. Вся неделя, начиная с 7 апреля, в Крыму характеризуется интенсивными осадками и понижением температуры до мартовских показателей. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.Эксперт заверил, что в отличие от жителей центральной части России, снежного покрова крымчане не увидят, но клин арктического холода значительно понизит температурный режим.Во вторник и дневное время среды температура понизится незначительно – всего на пару значений, продолжил эксперт, но ближе к утру четверга на градусниках можно будет увидеть до 2 градусов мороза. Днем в четверг синоптики ожидают от 3 до 8 градусов выше нуля и кратковременные осадки. В пятницу около нуля в сумерках и днем 5-10 градусов тепла.Изменения особенно почувствуются в воскресенье, когда дневная температура поднимется до 9-14 градусов тепла. С этого дня погода начнет возвращаться к многолетним климатическим показателям, подытожил Тишковец.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сильный ветер и дождь с мокрым снегом обрушатся на СевастопольОбвал холода и сильные дожди - на Крым идет трехдневный штормМокрый снег и заморозки – на Крым идет холодный фронт
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/06/1143979456_372:0:3103:2048_1920x0_80_0_0_e98ce0fc00a3f47149544281eca5d645.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
евгений тишковец, центр погоды "фобос", погода в крыму, крымская погода, новости крыма, новости
Клин арктического холода: заморозки и сильные осадки ждут Крым на наделе

Сильные осадки и заморозки в Крыму – прогноз на неделю от ФОБОС

19:10 06.04.2025
 
© РИА Новости . Илья Аверьянов / Перейти в фотобанкЛедяной дождь
Ледяной дождь - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
© РИА Новости . Илья Аверьянов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. Вся неделя, начиная с 7 апреля, в Крыму характеризуется интенсивными осадками и понижением температуры до мартовских показателей. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
Эксперт заверил, что в отличие от жителей центральной части России, снежного покрова крымчане не увидят, но клин арктического холода значительно понизит температурный режим.
"Ночью не выше 3-6 градусов тепла, днем +4...+7. При этом достаточно интенсивные осадки ливневого характера. Поздним вечером местами пойдет мокрый снег", – прогнозирует Тишковец.
Во вторник и дневное время среды температура понизится незначительно – всего на пару значений, продолжил эксперт, но ближе к утру четверга на градусниках можно будет увидеть до 2 градусов мороза. Днем в четверг синоптики ожидают от 3 до 8 градусов выше нуля и кратковременные осадки. В пятницу около нуля в сумерках и днем 5-10 градусов тепла.

"Есть надежда на выходные, когда чуть-чуть температурный режим должен начать выправляться", – порадовал жителей полуострова специалист ФОБОС.

Изменения особенно почувствуются в воскресенье, когда дневная температура поднимется до 9-14 градусов тепла. С этого дня погода начнет возвращаться к многолетним климатическим показателям, подытожил Тишковец.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Сильный ветер и дождь с мокрым снегом обрушатся на Севастополь
Обвал холода и сильные дожди - на Крым идет трехдневный шторм
Мокрый снег и заморозки – на Крым идет холодный фронт
 
Радио "Спутник в Крыму"Евгений ТишковецЦентр погоды "ФОБОС"Погода в КрымуКрымская погодаНовости КрымаНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:16Как на одесском "Привозе": чего добивается Польша от США угрозами о Крыме
21:01Овечкин побил снайперский рекорд Гретцки
20:48В РФ через Беларусь из Польши пытались ввезти взрывчатку производства США
20:32Удар по туалетной бумаге из США: ЕС готовит ответ Трампу единым фронтом
20:14Неустановленное белое вещество выбросило на побережье Кубани
19:45Проект из Севастополя стал победителем премии "Цифровизация во благо"
19:10Клин арктического холода: заморозки и сильные осадки ждут Крым на наделе
18:48Насколько безопасны ранние овощи в Крыму
18:31Косы снова в моде: модельер рассказала о славянском стиле в прическах
18:10Кто в Крыму скупает квартиры по программе семейной ипотеки
17:39Протесты в США и Европе против Трампа: к чему они приведут – мнения
17:22В понедельник в школах Евпатории сократят уроки
17:08В Севастополе открывают рейд для катеров
16:56Почему Россия не попала под новые пошлины США
16:43Как после "Бури в пустыне" в Ираке: чем грозят США торговые войны Трампа
16:16После шторма на пляжах Анапы обнаружили новые выбросы мазута
15:47Сильный ветер и дождь с мокрым снегом обрушатся на Севастополь
15:33В Минобороны РФ назвали общие потери ВСУ на Курском направлении
15:10Крымский мост: время ожидания проезда увеличилось до двух часов
14:52Армия России уничтожила 1200 украинских боевиков за сутки
Лента новостейМолния