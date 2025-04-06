https://crimea.ria.ru/20250406/v-ponedelnik-v-shkolakh-evpatorii-sokratyat-uroki-1145473070.html

В понедельник в школах Евпатории сократят уроки

В понедельник в школах Евпатории сократят уроки - РИА Новости Крым, 06.04.2025

В понедельник в школах Евпатории сократят уроки

В понедельник, 7 апреля, в школах Евпатории сократят уроки: завтра учеников кормить не будут – Роспотребнадзор должен взять пробы воды и выдать нужные... РИА Новости Крым, 06.04.2025

2025-04-06T17:22

2025-04-06T17:22

2025-04-06T17:22

евпатория

александр юрьев

новости крыма

школа

детский сад

вода в крыму

водоснабжение

роспотребнадзор

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр - РИА Новости Крым. В понедельник, 7 апреля, в школах Евпатории сократят уроки: завтра учеников кормить не будут – Роспотребнадзор должен взять пробы воды и выдать нужные разрешения, сообщил мэр города Александр Юрьев.Предполагается, что во всех учреждениях образования к завтрашнему утру будет возобновлена подача воды, но для того, чтобы столовые могли работать в обычном режиме, Роспотребнадзор должен взять пробы воды и выдать необходимые разрешения, уточнил Юрьев.В Евпатории и населенных пунктах вблизи города отключали воду в связи с масштабными работами на сетях. Во второй половине дня в воскресенье водоснабжение начали восстанавливать, вода появляется постепенно, а не сразу во всех домах и квартирах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько потерь воды в Крыму удалось устранить ремонтом сетейЧастые аварии на водопроводных сетях в Крыму – в чем причинаСимферополь стал потреблять меньше воды за счет замены водоводов

https://crimea.ria.ru/20250405/ekonomit-zapasy-v-simferopole-vodu-stali-podavat-iz-podzemnykh-skvazhin-1145441924.html

евпатория

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евпатория, александр юрьев, новости крыма, школа, детский сад, вода в крыму, водоснабжение, роспотребнадзор