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В понедельник в школах Евпатории сократят уроки - РИА Новости Крым, 06.04.2025
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В понедельник в школах Евпатории сократят уроки
В понедельник в школах Евпатории сократят уроки - РИА Новости Крым, 06.04.2025
В понедельник в школах Евпатории сократят уроки
В понедельник, 7 апреля, в школах Евпатории сократят уроки: завтра учеников кормить не будут – Роспотребнадзор должен взять пробы воды и выдать нужные... РИА Новости Крым, 06.04.2025
2025-04-06T17:22
2025-04-06T17:22
евпатория
александр юрьев
новости крыма
школа
детский сад
вода в крыму
водоснабжение
роспотребнадзор
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр - РИА Новости Крым. В понедельник, 7 апреля, в школах Евпатории сократят уроки: завтра учеников кормить не будут – Роспотребнадзор должен взять пробы воды и выдать нужные разрешения, сообщил мэр города Александр Юрьев.Предполагается, что во всех учреждениях образования к завтрашнему утру будет возобновлена подача воды, но для того, чтобы столовые могли работать в обычном режиме, Роспотребнадзор должен взять пробы воды и выдать необходимые разрешения, уточнил Юрьев.В Евпатории и населенных пунктах вблизи города отключали воду в связи с масштабными работами на сетях. Во второй половине дня в воскресенье водоснабжение начали восстанавливать, вода появляется постепенно, а не сразу во всех домах и квартирах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько потерь воды в Крыму удалось устранить ремонтом сетейЧастые аварии на водопроводных сетях в Крыму – в чем причинаСимферополь стал потреблять меньше воды за счет замены водоводов
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евпатория, александр юрьев, новости крыма, школа, детский сад, вода в крыму, водоснабжение, роспотребнадзор
В понедельник в школах Евпатории сократят уроки

В школах Евпатории в понедельник сократят уроки

17:22 06.04.2025
 
© РИА Новости . Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкУченицы на уроке математики
Ученицы на уроке математики - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
© РИА Новости . Сергей Пятаков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр - РИА Новости Крым. В понедельник, 7 апреля, в школах Евпатории сократят уроки: завтра учеников кормить не будут – Роспотребнадзор должен взять пробы воды и выдать нужные разрешения, сообщил мэр города Александр Юрьев.

"Школы работают без обеспечения питания. Уроки будут сокращены. Детские сады работают в штатном режиме с приготовлением пищи на привозной воде, подача будет осуществляться с использованием одноразовой посуды", – сказано в сообщении.

Предполагается, что во всех учреждениях образования к завтрашнему утру будет возобновлена подача воды, но для того, чтобы столовые могли работать в обычном режиме, Роспотребнадзор должен взять пробы воды и выдать необходимые разрешения, уточнил Юрьев.
В Евпатории и населенных пунктах вблизи города отключали воду в связи с масштабными работами на сетях. Во второй половине дня в воскресенье водоснабжение начали восстанавливать, вода появляется постепенно, а не сразу во всех домах и квартирах.
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