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Протесты в США и Европе против Трампа: к чему они приведут – мнения - РИА Новости Крым, 06.04.2025
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Эксклюзивы РИА Новости Крым
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Протесты в США и Европе против Трампа: к чему они приведут – мнения
Протесты в США и Европе против Трампа: к чему они приведут – мнения - РИА Новости Крым, 06.04.2025
Протесты в США и Европе против Трампа: к чему они приведут – мнения
Протесты в Америке и Европе против президента США Дональда Трампа и его администрации имеют признаки "цветных революций", но ими не являются, и до них не... РИА Новости Крым, 06.04.2025
2025-04-06T17:39
2025-04-06T18:19
эксклюзивы риа новости крым
мнения
малек дудаков
кирилл нагорняк
сша
дональд трамп
протесты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. Протесты в Америке и Европе против президента США Дональда Трампа и его администрации имеют признаки "цветных революций", но ими не являются, и до них не дойдет. Что, однако, не исключает возможного всплеска политического насилия в Штатах. Такое мнение РИА Новости Крым высказали политолог – эксперт в области "цветных революций" Кирилл Нагорняк и политолог-американист Малек Дудаков.Контролируемый процесс – демократы готовятся к выборамПротестами в США и Европе занимается, безусловно, та же самая группа элиты, которая продвигала в Америке глобалистскую, или либерально-демократическую, повестку, чуждую России, а теперь и американской администрации Трампа, отмечает Кирилл Нагорняк.Но хотя эти протесты массовые и обладают определенными признаками цветной революции, они ею не являются, сказал эксперт."Я рассматриваю цветные революции как технологию государственного переворота, основанную на массовых уличных протестах и системной изоляции институтов власти государства. Это несколько другие механизмы. Здесь же всего лишь сброс пара. То есть протесты, которым позволяют быть. Это как символ их (демократов – ред.) идеологии, где определенным группам лиц разрешают выбросить пар. Но мы не видим, что нет признаков попытки госпереворота через цветную революцию", – сказал Нагорняк.Что будет дальше – покажет изменение ситуации в случае усиления протестной активности и пересечения определенных методологических маркеров, свойственных такого рода процессам, добавил он. Однако все говорит о том, что разворачивается "внутренняя разборка", которая перерастет в борьбу на аппаратном уровне, но не больше, считает политолог.Не исключен всплеск политического насилияАналогичного мнения придерживается американист Малек Дудаков, считая, что значимость происходящих протестов преувеличивать не стоит, поскольку никаких реальных последствий они не принесут."Демократы… могут вывести тысячи человек на протесты одновременно в крупных мегаполисах Соединенных Штатов, где и так в основном проживают сторонники Демпартии. Влияет ли это как-то на ситуацию внутри Америки? В принципе, нет. Осложняет ли это жизнь для Трампа? Тоже, в общем-то, нет", – считает политолог.Потому что электоральная база Трампа не живет, как правило, в этих крупных городах, объяснил Дудаков.В целом эти протесты, по его мнению, стоит воспринимать как то, что люди собрались, помитинговали и отправились восвояси.Эксперт напомнил, что во время первого президентства Трампа протесты в США были даже более значимыми, чем сейчас. Например, на "марши феминисток" тогда выходили сотни тысяч человек, и это тоже Трампу никак не мешало, заметил Дудаков.Но даже если бы нынешние протесты против Трампа были более массовыми, это все можно вполне спокойно и легко игнорировать, считает эксперт.В то же время он не исключил возможного всплеска политического насилия в США на фоне происходящего в Америке и Европе.Однако мы также можем наблюдать и то, как Дональд Трамп будет расправляться с этим, заметил Дудаков."Мы видим, что у Трампа настрой довольно жесткий: он планирует с этим бороться как с актами внутреннего терроризма. Поэтому здесь, я думаю, возможности создать проблему Трампу у демократов тоже остаются очень ограниченными", – подытожил эксперт.Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев высказал мнение, что протесты Hands Off ("Руки прочь"), проходящие в США, могут оказаться попыткой глубинного государства устроить цветную революцию.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Готовится битва": либералы в Европе переходят в атаку против ТрампаЦветная революция в Турции на фоне переговоров РФ и США: что происходитЕвромайдан – отправная точка глобальных политических перемен
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мнения, малек дудаков, кирилл нагорняк, сша, дональд трамп, протесты
Протесты в США и Европе против Трампа: к чему они приведут – мнения

Протесты против Трампа в США и Европе могут вызвать всплеск политического насилия в Штатах

17:39 06.04.2025 (обновлено: 18:19 06.04.2025)
 
© Скриншот видеоПротесты в США и Европе против Трампа
Протесты в США и Европе против Трампа
© Скриншот видео
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Анна Петрова, собственный корреспондент РИА Новости Крым
Анна Петрова
Собственный корреспондент
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. Протесты в Америке и Европе против президента США Дональда Трампа и его администрации имеют признаки "цветных революций", но ими не являются, и до них не дойдет. Что, однако, не исключает возможного всплеска политического насилия в Штатах. Такое мнение РИА Новости Крым высказали политолог – эксперт в области "цветных революций" Кирилл Нагорняк и политолог-американист Малек Дудаков.

Контролируемый процесс – демократы готовятся к выборам

Протестами в США и Европе занимается, безусловно, та же самая группа элиты, которая продвигала в Америке глобалистскую, или либерально-демократическую, повестку, чуждую России, а теперь и американской администрации Трампа, отмечает Кирилл Нагорняк.
Но хотя эти протесты массовые и обладают определенными признаками цветной революции, они ею не являются, сказал эксперт.
"Я рассматриваю цветные революции как технологию государственного переворота, основанную на массовых уличных протестах и системной изоляции институтов власти государства. Это несколько другие механизмы. Здесь же всего лишь сброс пара. То есть протесты, которым позволяют быть. Это как символ их (демократов – ред.) идеологии, где определенным группам лиц разрешают выбросить пар. Но мы не видим, что нет признаков попытки госпереворота через цветную революцию", – сказал Нагорняк.
Что будет дальше – покажет изменение ситуации в случае усиления протестной активности и пересечения определенных методологических маркеров, свойственных такого рода процессам, добавил он. Однако все говорит о том, что разворачивается "внутренняя разборка", которая перерастет в борьбу на аппаратном уровне, но не больше, считает политолог.

"То есть будет аппаратная борьба. У них будут выборы, и будут договоренности элит. Но до цветных революций не дойдет. А на данный момент это контролируемый процесс, потому что США – это государство, которое обладает как технологией организации и проведения цветных революций, так и мощного противодействия им", – подытожил эксперт.

Не исключен всплеск политического насилия

Аналогичного мнения придерживается американист Малек Дудаков, считая, что значимость происходящих протестов преувеличивать не стоит, поскольку никаких реальных последствий они не принесут.
"Демократы… могут вывести тысячи человек на протесты одновременно в крупных мегаполисах Соединенных Штатов, где и так в основном проживают сторонники Демпартии. Влияет ли это как-то на ситуацию внутри Америки? В принципе, нет. Осложняет ли это жизнь для Трампа? Тоже, в общем-то, нет", – считает политолог.
Потому что электоральная база Трампа не живет, как правило, в этих крупных городах, объяснил Дудаков.
В целом эти протесты, по его мнению, стоит воспринимать как то, что люди собрались, помитинговали и отправились восвояси.
Эксперт напомнил, что во время первого президентства Трампа протесты в США были даже более значимыми, чем сейчас. Например, на "марши феминисток" тогда выходили сотни тысяч человек, и это тоже Трампу никак не мешало, заметил Дудаков.
Но даже если бы нынешние протесты против Трампа были более массовыми, это все можно вполне спокойно и легко игнорировать, считает эксперт.
В то же время он не исключил возможного всплеска политического насилия в США на фоне происходящего в Америке и Европе.
"Я не исключаю того, что в перспективе мы, может быть, увидим какой-нибудь всплеск политического насилия вроде погромов BLM (движение Black Lives Matter, "Жизни черных имеют значение" – ред.) 2020 года. Да и сейчас уже наблюдаются там акты вандализма в отношении автосалонов Tesla по всей стране, которые поджигают", – отметил американист.
Однако мы также можем наблюдать и то, как Дональд Трамп будет расправляться с этим, заметил Дудаков.
"Мы видим, что у Трампа настрой довольно жесткий: он планирует с этим бороться как с актами внутреннего терроризма. Поэтому здесь, я думаю, возможности создать проблему Трампу у демократов тоже остаются очень ограниченными", – подытожил эксперт.
Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев высказал мнение, что протесты Hands Off ("Руки прочь"), проходящие в США, могут оказаться попыткой глубинного государства устроить цветную революцию.
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